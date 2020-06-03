Câu chuyện xúc động của anh chàng shipper cố gắng làm việc, nuôi mẹ bị bệnh nặng được dân mạng nhiệt tình chia sẻ.

Mới đây, câu chuyện xúc động của anh chàng shipper đang nuôi mẹ bị bệnh thận được dân mạng chia sẻ không ngừng. Theo đó, vì bị bom hàng nên anh phải năn nỉ chủ quán để trả hàng, lấy lại số tiền ứng trước để lo cho mẹ. Câu chuyện được một người chứng kiến chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bài viết của cư dân mạng: “Giúp em được không, đơn hàng này bằng bữa cơm của mẹ em trong viện anh ạ!

Vừa chiều nay em gặp xong đấy, anh shipper đi giao hàng để kiếm tiền nuôi mẹ đang nằm viện điều trị sỏi thận. Anh shipper đầu tiên đặt hàng ở quán trà chanh, đơn hàng trị giá 60 ngàn đồng. Nhưng ngay sau khi nhận hàng, anh ấy gọi điện lại cho khách để xác nhận thì khách không nghe, đến cuộc thứ hai thì khách tắt máy. Câu chuyện xúc động của anh chàng shipper nhận được sự đồng cảm của dân mạng - Ảnh: FB Lúc ấy, anh shipper hình như hoảng lắm, anh ý vội vàng chạy đến quầy hỏi bạn thu ngân là có trả lại đồ được không, anh ý trông mẹ trong viện từ sáng, cả người có mấy chục ứng ra để đi ship mà giờ gọi khách không nhận. Trong thoáng chốc, em còn thấy anh shipper hình như đã rơm rớm nước mắt.

Vừa hay, chủ quán trà chanh xuất hiện, nghe được câu chuyện thì anh chủ quán quyết định cho anh grab hoàn lại tiền và còn mời luôn anh grab một cốc trà chanh để giải nhiệt. Anh shipper lúc đấy cảm ơn chú quán rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế xoa tay lên mặt khóc. Quả thật, cái nghề shipper đã khổ lắm rồi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hy vọng mọi người đừng bom đơn, bùng hàng. Vì đơn giản, biết đâu số tiền với mọi người là nhỏ, nhưng với người khác nó lại vô cùng quan trọng”. May mắn là cuối cùng anh shipper này đã được giúp đỡ - Ảnh: FB Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người chia sẻ không ngừng. Ai nấy đều xót xa trước hoàn cảnh của anh shipper. “Người ta kiếm được bao nhiêu một đơn đâu mà bom như thế. Trời thì nắng gắt mà còn xếp hàng chờ”, H.N bình luận. “Mình bị suốt, các thanh niên cứ nghĩ bom hàng thế là vui. Thế nhưng họ đâu biết là một món hàng họ bom với nhiều người là một khoản chi tiêu trong gia đình rồi”, một shipper chia sẻ.

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