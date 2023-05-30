Bé trai 4 tuổi trượt chân ngã xuống ao sâu, may mắn được 2 sĩ quan công an ở Lai Châu cứu sống

Xã hội 30/05/2023 10:55

Trên đường đi công tác, nghe tiếng khóc kêu cứu, 2 sĩ quan công an đã kịp thời cứu sống cháu bé 4 tuổi bị ngã dưới ao sâu.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 29/5, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Nguyễn Thị Lệ, trú tại Khu 10, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên về việc hai sĩ quan Công an huyện Than Uyên đã cứu sống con trai chị là bé Lê Bảo L., 4 tuổi khỏi tai nạn đuối nước.

2 sĩ quan công an là đại úy Phạm Tùng Sơn và thượng úy Lò Xuân Thành - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Than Uyên.

Bé trai 4 tuổi trượt chân ngã xuống ao sâu, may mắn được 2 sĩ quan công an ở Lai Châu cứu sống - Ảnh 1
Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ cảm ơn các sĩ quan công an đã cứu sống cháu bé - Ảnh: Báo Lao động

Trước đó vào khoảng 17h ngày 28/5, đại úy Phạm Tùng Sơn và thượng úy Lò Xuân Thành đang trên đường đi tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNeID tại khu khu 8 thị trấn Than Uyên thì nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ, sau đó phát hiện thấy một cháu nhỏ vùng vẫy dưới ao sâu.

Ngay lập tức, 2 đồng chí đã nhanh chóng vượt rào thép gai ở bờ ao, lao mình xuống nước để cứu cháu bé đưa lên bờ an toàn. Cháu bé đang trong tình trạng bị sặc nước, biểu hiện khó thở đã được tiến hành sơ cứu. Khoảng 10 phút sau, cháu bé đã tỉnh táo trở lại và được bàn giao cho gia đình.

Thông tin từ gia đình cho biết, cháu Lê Bảo L. (SN 2019), do bố mẹ phải đi làm nên được gia đình gửi chị gái họ trông giúp. Sau đó, một mình cháu đi ra lán của người quen gần đó chơi và đã trượt chân ngã xuống ao sâu.

Cũng theo thông tin từ VTC News, vì phải nhảy vượt qua hàng rào thép gai, Đại úy Phạm Tùng Sơn bị thương nhẹ. 

Bé trai 4 tuổi trượt chân ngã xuống ao sâu, may mắn được 2 sĩ quan công an ở Lai Châu cứu sống - Ảnh 2
Thư cảm ơn của mẹ bé L. gửi Công an huyện Than Uyên - Ảnh: VTC News

Cảm kích trước tinh thần dũng cảm của 2 cán bộ công an, ngày 29/5, chị Nguyễn Thị Lệ, mẹ cháu L. đã đến đơn vị gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Than Uyên, đặc biệt là Đại úy Phạm Tùng Sơn và Thượng úy Lò Xuân Thành đã kịp thời cứu sống con trai chị khỏi đuối nước. 

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