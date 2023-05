Bé trai 4 tuổi trượt chân ngã xuống ao sâu, may mắn được 2 sĩ quan công an ở Lai Châu cứu sống

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 29/5, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Nguyễn Thị Lệ, trú tại Khu 10, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên về việc hai sĩ quan Công an huyện Than Uyên đã cứu sống con trai chị là bé Lê Bảo L., 4 tuổi khỏi tai nạn đuối nước.

2 sĩ quan công an là đại úy Phạm Tùng Sơn và thượng úy Lò Xuân Thành - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Than Uyên.