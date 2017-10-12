Bào thai hơn 7 tháng tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị phá bỏ: Trên đường đưa về chôn cất bỗng khóc ọ ẹ trong túi ni lông

Xã hội 12/10/2017 11:48

"Đang trên đường đưa về để tắm rửa, chôn cất thì bé bỗng cất tiếng khóc ọ ẹ trong túi ni lông" - lời kể của Minh Trí, người cứu sống bào thai 7,5 tháng tuổi khiến nhiều người xúc động.

Trong số hơn 50.000 bào thai được nhóm bạn trẻ tại Bắc Ninh thu gom suốt 5 năm qua chỉ có duy nhất bào thai hơn 7 tháng tuổi này được cứu sống một cách kỳ diệu.

Trò chuyện với PV Em Đẹp, Minh Trí, thành viên của nhóm thu gom các bào thai cho biết, sự sống thần kỳ của bào thai 7,5 tháng tuổi chính là quả ngọt đầu tiên trong suốt 5 năm nhóm hoạt động.

Một năm trước, Minh Trí cùng chị gái tên Loan lên đường đi đón bào thai 7,5 tháng tuổi bị mẹ phá bỏ tại Bắc Ninh. Thế nhưng, sự việc bất ngờ xảy ra khiến cả hai không thể tin vào mắt mình. 

“Đang trên đường đưa về để tắm rửa, chôn cất thì bé bỗng cất tiếng khóc ọ ẹ trong túi ni lông. Chúng tôi lập tức chưa cháu đi cấp cứu, bé trai nặng 1,7kg, sau nửa tháng nằm lồng kính tăng lên 2,4kg” – chàng trai kể.

Bào thai hơn 7 tháng tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị phá bỏ: Trên đường đưa về chôn cất bỗng khóc ọ ẹ trong túi ni lông - Ảnh 1
Nghe tiếng khóc, Trí nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Em Đẹp

Đây là ca sống sót duy nhất trong mấy chục nghìn bào thai mà cả nhóm thu gom suốt 5 năm qua. Thế nên, không một chút do dự, vợ chồng Minh Trí đã nhận bé trai làm con nuôi, đặt tên ở nhà là Cò. Thời điểm này, vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 3.

Minh Trí cho biết, lúc ấy có rất nhiều người liên hệ xin cậu bé về nhà nuôi dưỡng nhưng vợ chồng anh một mực từ chối. “Có người còn đặt vấn đề trả cả tỉ đồng để có ‘thằng Cò’ này. Nhưng vợ chồng tôi quyết tâm giữ bé lại để nuôi nấng nên người. Mọi thứ rất gian nan, một lúc chăm sóc ba đứa trẻ. Đứa lớn lên 3, đứa nhỏ 3 tháng trong bụng và cháu bé sinh non. Nhưng tôi nghĩ con được sống sót đã là may mắn, giờ con đến với mình lại là duyên trời định. Nên vợ chồng tôi đón nhận bé không chút do dự” – ông bố trẻ tâm sự.

Hiện tại, bé Cò đã được 13 tháng tuổi, sức khỏe rất ổn định và phát triển lanh lợi như những đứa trẻ bình thường khác.

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