Bão số 3 có sự thay đổi đột ngột về sức mạnh như trên là do nó đã trải qua chu trình thay thế thành mắt bão (ERC) - một hiện tượng khá phổ biến ở những cơn bão mạnh. Theo giải thích của nhà khí tượng học Jeff Haby ở Mỹ, được đăng trên trang The Weather Prediction (Dự báo thời tiết), về cơ bản thì đây là việc một (thành) mắt bão mới bắt đầu phát triển quanh (thành) mắt bão cũ. Rồi mắt bão mới dần dần co lại (đường kính giảm) và thay thế mắt bão cũ.

Theo dự báo của JTWC, bão số 3 sẽ đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong hôm nay với sức gió mạnh nhất gần 240 km/h. Sau khi đổ bộ, bão sẽ yếu đi một chút rồi đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Ở Vịnh Bắc Bộ, bão số 3 sẽ gặp điều kiện thuận lợi với lượng nhiệt dồi dào, bù lại là sự phân kỳ trên cao yếu. Theo JTWC, vẫn có khả năng là bão số 3 mạnh lên một chút khi vào Vịnh Bắc Bộ, nhưng khả năng này nhỏ và phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của bão số 3 cùng nhiều yếu tố khác.

Còn khả năng lớn là bão số 3 khi vào Vịnh Bắc Bộ sẽ yếu đi một chút nữa (nhưng vẫn là bão rất mạnh), sức gió còn 185 km/h (cấp 16). Bão số 3 được nhận định sẽ đổ bộ nước ta (khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng) với sức gió khoảng 150 km/h (cấp 14) trong ngày mai, 7/9, người dân lưu ý liên tục theo dõi các bản tin bão và làm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, thời tiết trong 10 ngày tới có nhiều thay đổi lớn:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

+ Đêm 6 và ngày 7/9: phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

- Trung và Nam Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Dự báo khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 7/9 đến ngày 15/9

- Bắc Bộ và Thanh Hóa:

+Từ đêm 7 đến sáng 9/9: Ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to; các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

+ Từ ngày 9-13/9: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 9/9 khu vực có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.