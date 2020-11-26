Bà ngoại bé 3 tuổi bị mẹ đánh chấn thương sọ não xin tha thứ: ‘Đó là tai nạn bất ngờ thôi, mẹ đời nào mà giết con’

Xã hội 26/11/2020 17:16

Sau nhiều ngày nhập viện, bé gái bị chấn thương sọ não nghi do bị mẹ ruột bạo hành hiện đang nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Liên quan đến vụ việc bé T.N.K.C (3 tuổi) bị chấn thương sọ não nghi do bị mẹ ruột bạo hành, hôm nay (26/11), Công an quận 12 đã cung cấp lời khai ban đầu của T.T.D (26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, mẹ của bé C.).

Theo đó, D. đã thừa nhận đánh con vào ngày 17/11 khiến bé C. bị ói và hôn mê. Thấy con bị thương nặng, D. đưa bé vào Bệnh viện quận 12 cấp cứu và sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vì đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, đồng tử giãn, dập lách…

Bà T.T.P (55 tuổi, mẹ D.) chia sẻ trên Pháp luật TP. HCM, D. có 5 người con và 3 đời chồng. Người con lớn 8 tuổi đang ở với bà nội, bà P. nuôi 2 bé 5 và 6 tuổi còn 2 con nhỏ là bé K.C và em trai sống với D., hằng ngày theo mẹ bán vé số.

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Theo lời bà P, D. có 5 đứa con và 3 đời chồng nhưng chỉ nuôi K.C và đứa con trai nhỏ nhất - Ảnh: PLO

Theo bà P., thường ngày D. lầm lì, không nói lời nào nhưng khi bị nói nặng lời là trở nên hung dữ. Ba mẹ con bán vé số sống qua ngày, đi lang thang thuê nhà. Khi vừa chuyển qua nhà trọ quận 12 được 1 ngày thì xảy ra sự việc. Vào ngày bé K.C bị đánh, D. có gọi điện cho mẹ cầu cứu. Khi bà P. hỏi nguyên nhân thì D. nói con gái đi cầu đạp phân dính vào dép nên nổi giận đánh con.

Bà P. hy vọng pháp luật khoan hồng và mọi người trong xã hội thông cảm với hoàn cảnh của con gái để D. được trở về nhà, lo cho các con: “Đó là tai nạn bất ngờ thôi, có người mẹ đời nào mà giết con, tôi mong mọi người hãy tha thứ cho con bé”.

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Hiện bé gái 3 tuổi vẫn đang hôn mê - Ảnh: Internet

Theo thông tin mới nhất, đến trưa 26/11 bé C. vẫn còn nằm tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của BV Nhi đồng 2 trong tình trạng hôn mê, tiên lượng rất nặng.

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