Anh Tây nhấc bổng 'ninja' dừng xe nghe điện thoại giữa đường vào lề: 'Đây là trường hợp đỉnh nhất mà tôi từng gặp'

Trong suốt 5 năm sống và làm việc tại Việt Nam, Waldo đã gặp không ít trường hợp như người phụ nữ này. Điều này làm anh vô cùng hoảng sợ vì không biết tai nạn sẽ xảy ra vào lúc nào.

Người đàn ông ngoại quốc này tên là Waldo (40 tuổi, đến từ Phần Lan). Anh đã sống và làm việc ở Việt Nam được khoảng 5 năm. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Thời Đại, anh Waldo cho biết suốt thời gian ở đây anh thường xuyên gặp những người phụ nữ chạy xe theo kiểu tương tự, tuy nhiên trường hợp vừa rồi là “đỉnh nhất”. Cư dân mạng gọi những người này là “ninja” và rất hoang mang khi gặp họ trên đường.

Anh nói thêm: “Chị ta lúc đó đang sử dụng điện thoại để quay phim, tôi nói với chị ta là hãy đi đi nhưng chị ta không hề phản ứng gì”.

Được biết, sự việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 27/10 tại đường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội). Đoạn clip được camera hành trình của chiếc ô tô bị người phụ nữ này chắn đường ghi lại.

Theo nội dung trong đoạn clip, khi chiếc ô tô đang lưu thông thì phải dừng lại giữa đường vì một người phụ nữ dừng xe máy ngay trước đầu xe để nghe điện thoại. Mặc dù những phương tiện xung quanh liên tục bấm còi nhưng người này vẫn đứng yên.

Quá bức xúc trước hành vi của người phụ nữ này, Waldo đã xuống xe yêu cầu người phụ nữ này di chuyển vào lề. Thế nhưng người này vẫn hồn nhiên nói chuyện. Bức xúc, anh Tây đã giật lấy chiếc điện thoại đồng thời lôi cả người và xe vào trong lề.

Trong một diễn biến liên quan, một cán bộ CSGT thuộc phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết trên Zing: “Sau sự việc, cán bộ của đơn vị đã nhắc nhở người phụ nữ chấp hành đúng luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông”.