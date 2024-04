Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 4, Nam Bộ có đến 5 lần nắng nóng vượt lịch sử.

Đáng kể nhất là vào ngày 9/4, nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) lên tới 40 độ C, cao hơn giá trị lịch sử đến 1 độ C. Hay ngày 11.4, nhiệt độ lịch sử mới tại Phước Long (Bình Phước) là 39,4 độ C, cao hơn lịch sử cách đó 37 năm đến 0,9 độ C.