10 lời khuyên giúp bạn an toàn khi lái xe vào ban đêm

Sau đây là 10 lời khuyên giúp bạn an toàn hơn khi lái xe để tránh những tai nạn không đáng có.

Chỉ vì đường vắng vào đêm khuya không có nghĩa là bạn có thể nhấn ga phóng nhanh mà quên đi sự an toàn của mình.

Điều này có thể ổn với hầu hết các dòng ô tô, nhưng với hộp số tự động , nó có thể gây hại rất nhiều. Và đó là vì nếu bạn chuyển sang số lùi trước khi xe dừng hẳn, hệ truyền động sẽ tự dừng xe thay vì phanh. Điều này có thể làm hỏng hệ thống phanh một cách nghiêm trọng và khiến bạn bị kẹt giữa đường vào đêm khuya.

2. Tránh đi đường cao tốc 2 làn xe.

Ánh sáng yếu hơn, độ chói tăng và đường cong sắc nét hơn là những lý do chính khiến những con đường này trở nên nguy hiểm sau khi mặt trời lặn. Hầu hết những con đường này không có bất kỳ đèn chiếu sáng nào , vì vậy mắt của người lái xe sẽ phải quen với bóng tối. Đó là lý do tại sao khi một chiếc xe đang lao đến từ phía đối diện, đèn của nó có thể khiến người lái chói mắt và gặp khó khăn khi điều khiển. Vì vậy, họ có thể không thấy được biển báo đường hoặc một khúc cua gấp và gặp tai nạn mà lẽ ra có thể tránh được vào ban ngày.

3. Giảm độ sáng của bảng điều khiển thiết bị trong xe.

Điều quan trọng nhất khi làm điều này là giảm thiểu phản xạ trên kính chắn gió của xe. Bằng cách này, mắt của bạn chỉ tập trung vào con đường chứ không phải đèn trên bảng điều khiển (thứ có thể làm bạn mất tập trung). Những đèn LED sáng trên bộ điều khiển thực sự có thể làm rối mắt bạn và tạo ra phản xạ, thậm chí có thể khiến bạn gặp tai nạn. Đó là lý do tại sao tất cả các xe ô tô đều đi kèm với một công tắc điều chỉnh độ sáng đèn trên bảng điều khiển.

4. Không đeo kính có thấu kính phản chiếu.

Không chỉ kính chắn gió tạo ra những phản xạ không cần thiết mà cả những chiếc kính thông thường cũng có khả năng. Nếu bạn thường xuyên lái xe vào ban đêm, tốt nhất là bạn nên mua kính chống phản chiếu để có nhiều ánh sáng chiếu vào mắt bạn hơn. Và bạn có thể tránh xa những chiếc kính có tông màu vàng mà nhiều công ty quảng cáo. Tròng kính màu vàng sẽ chỉ khiến bạn khó nhận ra từng chi tiết nhỏ trên đường vì chúng sẽ không cho đủ ánh sáng chiếu vào mắt bạn.

5. Giữ cho kính chắn gió của bạn sạch sẽ bằng cách sử dụng những tờ báo.

Báo được làm bằng sợi không chứa bất kỳ vật liệu mài mòn nào có thể làm hỏng cửa kính xe của bạn. Ngược lại, chúng làm sạch tốt hơn nhiều so với khăn giấy mà không để lại dấu vết xơ vải. Ngoài ra, nhiều tờ báo đã ngừng sử dụng mực gốc dầu mỏ nên chúng cũng không để lại vết mực trên kính. Bạn có thể nhúng báo vào hỗn hợp giấm và nước để lau cửa kính ô tô.

6. Giữ khoảng cách và giảm tốc độ.

Cho dù bạn đang đi trên đường cao tốc hay đường thành phố, việc giữ khoảng cách và giảm tốc độ vào ban đêm là rất quan trọng. Phản xạ của bạn có thể chậm hơn để phản ứng đúng cách khi ánh sáng bên ngoài không sáng như ban ngày. Khoảng cách bạn giữ được với những xe khác cần phải đủ để bạn đếm đến 3. Nếu bạn vượt ô tô trước mặt trước khi bạn đếm xong đến 3, thì có lẽ bạn cần giảm tốc độ của mình một chút nữa.

7. Luôn mang theo biểu tượng hình tam giác phản quang trong cốp xe của bạn để đề phòng những trường hợp khẩn cấp.

Bất kể bạn chăm sóc xe của mình tốt như thế nào, lốp xe bị xẹp hoặc trường hợp khẩn cấp khác luôn có thể mà không thể ngờ tới. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với bạn là phải có một biểu tượng hình tam giác phản chiếu, đèn pin, áo khoác phản quang và dây nối. Đó là cách ngay cả khi bạn thấy mình ở một khu vực không xác định, bạn sẽ có thể dừng lại bên lề đường một cách an toàn. Đảm bảo bạn cũng mang theo bộ sạc điện thoại để có thể gọi trợ giúp nếu đó là điều bạn không thể tự khắc phục.

8. Giữ cho đèn pha của xe sạch sẽ.

Đèn pha bẩn có thể khiến việc lái xe vào ban đêm trở nên khó khăn hơn, làm giảm khả năng chiếu sáng. Và nếu bạn đang lái xe trên một con đường không có đèn chiếu sáng, đèn pha ô tô sẽ rất quan trọng. Đó là lý do tại sao bạn nên làm sạch chúng trước khi rời khỏi nhà và đảm bảo rằng bạn mang theo các vật dụng làm sạch đèn pha cần thiết. Nếu chúng bị bẩn khi lái xe trên đường lầy lội, bạn có thể dừng lại ở một trạm xăng và chà lại cho nó sạch sẽ.

9. Sử dụng GPS để đảm bảo an toàn.

Khả năng nhận biết và tầm nhìn của bạn về đường vào ban đêm bị suy giảm do bóng tối. Đó là nơi mà thiết bị GPS sẽ trở nên hữu ích, bằng cách cung cấp cho bạn các chỉ dẫn rõ ràng ngay cả khi thời tiết không tốt nhất. Ngay cả khi bạn đã biết rõ về một con đường, thời tiết và ánh sáng tối có thể làm bạn bối rối và khiến bạn bỏ lỡ một ngã rẽ nào đó. Bạn cần bật giọng nói của GPS và dựa vào đó thay vì nhìn chằm chằm vào màn hình suốt thời gian lái xe, điều này sẽ khiến bạn mất tập trung nhìn đường khi lái.

10. Đừng ngại sử dụng đèn pha khi lái xe vào ban đêm.

Đèn pha sẽ có ích khi lái xe ở khu vực nông thôn hoặc trên những con đường thông thoáng. Khi không có nhiều đèn đường như vậy, chúng cho khả năng quan sát tốt hơn con đường phía trước và bất kỳ tình huống có thể va chạm với động vật trên đường. Tuy nhiên, bạn không nên bật chúng khi đi sau xe khác hoặc khi có xe đang lao tới từ phía đối diện. Có một số hệ thống chiếu sáng tự động sẽ điều chỉnh đèn của xe bất cứ khi nào xe khác ở gần bạn.

Theo Brightside