Tìm hiểu về bột baking soda    

Vào bếp 06/07/2019 16:20

Hiện nay, bột baking soda đã trở nên phổ biến và quen thuộc hơn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để phát huy hết công dụng của chúng. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về vấn đề này.

Bột baking soda là gì?

Bột baking soda hay còn được gọi là “thuốc muối” hay “thuốc tiêu mặn” hoặc “muối nở”. Nó có công thức hóa học là NaHCO3 (Natri hidro cacbonat), là một hợp chất muối của Na với gốc HCO3.

Về trạng thái cơ bản, baking soda là một chất rắn có màu trắng, thường tồn tại ở dạng bột mịn khi sử dụng, có vị hơi mặn, không mùi. Thông thường, nó được hòa tan trong nước khi sử dụng. Ở các nước tiên tiến trên thế như ở Châu Âu, Mỹ… thì baking soda được sử dụng khá nhiều như là chất phụ gia thực phẩm trong các bếp hằng ngày của người nội trợ.

Mua bột baking soda ở đâu?

Baking soda được bán ở nhiều địa điểm như siêu thị, cửa hàng tiện lợi
Baking soda được bán ở nhiều địa điểm như siêu thị, cửa hàng tiện lợi

Hiện nay, bột baking soda được rất nhiều địa chỉ bán. Các bạn có thể ghé vào siêu thị hoặc các cửa cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, đôi khi quầy thuốc tây cũng có bán loại bột này.

Bột baking soda có tác dụng gì?

Lúc đầu, người ra dùng baking soda để ướp cá, trữ được lâu khi đi ngoài khơi, giúp cá không bị ươn. Sau này, do công nghệ phát triển, khoa học tiên tiến đã biến dạng bột baking soda này trở thành loại bột đa công dụng được dùng trong cuộc sống hằng ngày một cách an toàn.

Chính vì vậy, không chỉ được sử dụng trong bếp núc mà baking soda còn được dùng khá rộng rãi cho các ngành y tế, chăm sóc làm đẹp, tẩy trùng… Do đó, nếu lên mạng gõ từ khóa “bột baking soda có tác dụng gì” sẽ thấy nó có vô số tác dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, baking soda thường được dùng nhiều nhất là vào 2 công dụng đó là làm trắng răng và làm bánh. Đây cũng là 2 công dụng được nhiều chị em biết đến nhất.

Bột baking soda làm trắng răng

Baking soda có tác dụng tẩy trắng răng hiệu quả
Baking soda có tác dụng tẩy trắng răng hiệu quả

Để làm trắng răng với bột baking soda, bạn hãy làm ướt bàn chải, nhúng bột baking soda lên trên, làm ướt bột và tiến hành chải răng bình thường. Trong quá trình chải, bạn hãy chú ý đảm bảo để góc bàn chải phù hợp có thể chải sạch cả nướu và giữa hai hàm răng. Chải nhẹ nhàng trong vòng 2-3 phút và sau đó súc miệng lại thật sạch với nước. Bạn hãy thực hiện khoảng 2-3 lần/ 1 tuần, bạn sẽ nhận thấy hiệu quả của công thức làm trắng răng này.

Bột baking soda làm bánh

Trong làm bánh, baking soda được sử dụng như một chất men, góp phần tạo nên những chiếc bánh bông xốp và đẹp mắt. Trong một số nguyên liệu làm bánh, có một số hợp chất có tính axit như: mật ong, đường nâu, kem chua, sữa chua, một số nước éo hoa quả, cacao, socola… Do đó khi làm những loại bánh có chứa nguyên liệu này, bạn hãy trộn baking soda với bột nhão để trung hòa lượng axit tồn tại trong các hợp chất ấy, sau đó đem nướng. Trong khi nướng, baking soda sẽ phân tách thành khí cacbon dioxide và làm cho bánh nở xốp khi nướng. Chính vì vậy, chỉ cần thêm một lượng nhỏ baking soda hòa trộn cùng với các nguyên liệu trước khi nướng, bạn sẽ thấy ngay độ nở xốp, khác biệt so với những chiếc bánh không sử dụng baking soda.

Baking soda sử dụng như một chất men trong làm bánh
Baking soda sử dụng như một chất men trong làm bánh

Tuy nhiên, để bánh được thơm, ngon, nở xốp, mềm thì bạn cần phải lưu ý một số điều về cách sử dụng bột baking soda trong làm bánh dưới đây:

+ Khi trộn baking soda với các hợp chất có tính axit, bạn hãy đem hỗn hợp bánh đi nướng càng nhanh càng tốt để khí không bị thoát ra ngoài quá sớm, bánh tăng độ nở, bông xốp và nhìn đẹp mắt hơn.

+ Cho đúng liều lượng baking soda ghi trong công thức bánh. Nếu cho quá nhiều sẽ sinh ra nhiều hơi khí thì nướng bánh sẽ nở rất nhanh trong khi chưa kịp ổn định kết cấu bánh. Sau đó, bánh nhanh chóng xẹp lại.

+ Cần phải trộn baking soda thật đều với các nguyên liệu, để đảm bảo bánh có sự nở đều.

+ Baking soda chưa dùng tới nên được bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo, bọc kín, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và độ ẩm cao.

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu hơn về bột baking soda cũng như các tác dụng của nó để biết cách sử dụng đúng cách và phù hợp với mục đích của mình.

Răng trắng bóc sau khi tẩy bằng baking soda nhưng lợi bất cập hại

Răng trắng bóc sau khi tẩy bằng baking soda nhưng lợi bất cập hại

Đây là phương pháp tẩy trắng răng từ lâu đã được nhiều người sử dụng giúp răng trắng trong tích tắc. Tuy nhiên liệu phương pháp này có an toàn hãy tham khảo ngay dưới đây.

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