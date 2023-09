Tác dụng của hạt tiêu đen và tiêu trắng như thế nào?

Muốn có hạt tiêu đen, người ta hái quả vào lúc xuất hiện một số quả đỏ hay vàng trên chùm, nghĩa là lúc quả còn xanh; những quả còn non quá chưa có sọ rất giòn, khi phơi dễ vỡ vụn, các quả khác khi phơi vỏ quả sẽ săn lại, ngả thành màu đen.

Tiêu đen và tiêu trắng. Ảnh minh họa: Internet.

Muốn có hạt tiêu trắng (hay còn gọi là tiêu sọ), người ta hái quả lúc chúng đã thật chín, sau đó ngâm trong nước khi nào vỏ tiêu và ruột mềm ra, chà sát và lấy phần lõi còn lại. Tiếp tục đem tiêu phơi nắng đến khô rồi đóng gói. Khi đó hạt tiêu sẽ trở thành màu trắng. Loại hạt tiêu trắng có màu trắng ngà hay xám, ít nhăn nheo và ít thơm hơn (vì lớp vỏ chứa tinh dầu đã mất) nhưng cay hơn (vì quả đã chín). Có hai loại hạt tiêu trắng là hạt tiêu trắng ruột vàng và hạt tiêu trắng ruột xám.

Hạt tiêu đen có thời gian bảo quản lâu hơn hạt tiêu trắng. Do được phơi khô dưới nhiệt độ cao nên hạt tiêu đen có thời gian bảo quản lâu hơn, không bị hư hỏng do các yếu tố bên ngoài. Còn hạt tiêu trắng do trải qua quá trình chế biến phức tạp hơn hạt tiêu đen nên thời gian bảo quản sẽ bị rút ngắn hơn. Khi bảo quản hạt tiêu trắng trong thời gian dài sẽ bị đắng và làm mất đi vị ngon vốn có của nó