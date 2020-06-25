Những tác dụng của dầu lạc đối với sức khỏe bạn không nên bỏ qua

Hiện nay, có rất nhiều loại dầu lạc khác nhau trên thị trường. Loại thứ nhất là dầu lạc tinh chế, đặc điểm của loại dầu này là chúng đã được tẩy trắng và khử mùi nhằm loại bỏ các tạp chất có thể gây dị ứng có trong hạt lạc (đậu phộng), giúp an toàn hơn cho những người sử dụng có tiền sử bị dị ứng với một số thành phần có trong lạc.

Các tác dụng của dầu lạc trong nấu ăn hay chăm sóc sức khỏe đã được khoa học công nhận. Chúng là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào giúp ngăn ngừa nhiều bệnh lý tim mạch, làn da. Hãy cùng tìm hiểu công dụng tuyệt vời mà dầu lạc mang lại qua bài viết dưới đây!

Loại thứ ba là dầu lạc dành riêng cho những đối tượng sành ăn. Người ta sẽ mang lạc đi rang sơ rồi mới đem đi ép lấy dầu. Phương pháp này sẽ tạo ra dầu lạc có mùi thơm hơn, không còn bất kỳ mùi hôi nào mà vẫn giữ được nguyên vẹn các chất dinh dưỡng.

Loại thứ hai là dầu lạc ép lạnh. Chúng được chế biến bằng cách nghiền nát lạc rồi đem đi ép đẩy dầu ra. Cách thức này có ưu điểm là giúp giữ lại được nhiều hương vị và giá trị dinh dưỡng có trong lạc.

Cuối cùng là loại dầu lạc hỗn hợp, nghĩa là người ta sẽ trộn lạc với nhiều loại hạt khác để ép lấy dầu nhằm giảm giá thành nguyên liệu sản xuất.

2. Dầu lạc có tác dụng gì với sức khỏe

+ Tăng cường sức khỏe cho tim mạch

Người ta tìm thấy một lượng lớn acid béo không no Omega-3 có trong dầu lạc giúp hỗ trợ làm giảm các cholesterol xấu. Từ đó, chúng giúp hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch như: nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch, tắc nghẽn động mạch vành…

Ngoài ra, trong dầu lạc còn chứa nhiều acid linoleic hỗ trợ co giãn mạch máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, giúp tăng cường sức khỏe cho não bộ.

+ Giúp phòng chống bệnh ung thư

Có rất nhiều chất chống oxy hóa có mặt trong dầu lạc như: polyphenol, resveratrol. Các hợp chất này giúp loại bỏ các gốc tự do, chúng được xem là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc thường xuyên chuyển sang dùng các loại dầu thực vật có hàm lượng resveratrol cao sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển của khối u nhờ chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong nó.

Thường xuyên chuyển sang dùng các loại dầu thực vật có hàm lượng resveratrol cao sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển của khối u

+ Cải thiện trí nhớ

Dầu lạc hỗ trợ rất tốt trong việc giúp cải thiện trí nhớ, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Theo nghiên cứu, lượng vitamin E dồi dào trong dầu lạc có thể ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác nhờ vào đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.

+ Cân bằng nồng độ Insulin trong cơ thể

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng sự kết hợp các loại chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa diễn ra trong dầu lạc sẽ hỗ trợ cải thiện nồng độ Insulin trong máu ở những bệnh nhân tiểu đường. Insulin được biết đến là chất giúp cho cơ thể giữ đường huyết ở mức độ an toàn và hỗ trợ làm giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Trong một nghiên cứu khác, việc thay thế chất béo bão hòa trong thực đơn hằng ngày bằng các loại thực phẩm giàu chất béo không bão hòa sẽ giúp thể cải thiện đáng kể nồng độ insulin ở người mắc tiểu đường.

+ Giảm các nguy cơ bệnh về xương khớp

Có rất nhiều Canxi trong dầu lạc, vì thế chúng sẽ rất tốt cho những người bị viêm khớp, đau xương khớp. Chính mùi hương dịu ngọt và hấp dẫn của dầu lạc mang lại tác dụng thư giãn tinh thần, giúp đầu óc tỉnh táo khi dùng để mát xa cơ thể.

+ Giúp làm chậm quá trình lão hóa

Dầu lạc có thể sử dụng trên da để làm chậm quá trình lão hóa da nhờ thành phần Vitamin E dồi dào chứa trong loại hạt này. Vitamin E có tác dụng chống lại các gốc tự do gây oxy hóa tế bào, từ đó giúp giảm các nếp nhăn, vết sạm nám, trả lại cho bạn làn da căng mịn, trắng sáng hơn.

+ Giữ ẩm cho da

Dùng một lượng nhỏ dầu thoa đều lên mặt

Làn da khô có thể tìm đến dầu lạc như một “cứu cánh” vào những ngày khô lạnh. Dùng một lượng nhỏ dầu thoa đều lên mặt và các vị trí bị khô tróc trên người, mát xa trong khoảng 20 phút rồi dùng khăn sạch lau sơ và rửa lại với nước ấm.

Dầu lạc cũng có thể làm các loại kem dưỡng môi, kem làm mềm da vào mùa khô hanh.

+ Kích thích sự phát triển của tóc

Vitamin E và các chất béo trong dầu lạc rất có lợi cho tóc. Chúng sẽ giúp cho mái tóc của bạn dày hơn, tăng cường độ ẩm và hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn. Đặc tính chống viêm của loại dầu này còn giúp làm giảm bong tróc da đầu, giảm gàu hiệu quả.

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Vitamin E và các chất béo trong dầu lạc rất có lợi cho tóc

+ Hỗ trợ giảm cân

Dầu lạc là loại dầu có lượng calo khá cao, nhưng chúng lại sở hữu lượng axit béo không bão hòa vượt trội giúp mang lại cảm giác no lâu hơn. Nếu sử dụng dầu lạc với lượng vừa phải trong nấu ăn, chúng sẽ hỗ trợ bạn giảm cân hiệu quả đấy.

+ Giúp nâng cao nhận thức

Alzheimer là một bệnh lý rất phổ biến trong thời buổi hiện đại. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Resveratrol có trong dầu lạc là chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp loại bỏ hoặc làm chậm quá trình hình thành và giảm thiểu sự phát bệnh Alzheimer và chứng mất trí ở người già.

+ Điều hòa huyết áp

Bằng cách giúp trung hòa tác động của hormone ở cơ thể, resveratrol có trong dầu lạc sẽ giúp làm giảm huyết áp, giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch.

+ Dầu lạc chứa rất ít Cholesterol

Không như phần lớn các loại dầu thực vật trên thị trường, dầu lạc hoàn toàn không chứa cholesterol. Sử dụng dầu lạc trong chế biến thức ăn sẽ giúp giảm đáng kể lượng cholesterol nạp vào cơ thể. Từ đó, ngăn ngừa nguy cơ mắc xơ vữa động mạch do cholesterol xấu gây ra. Không chỉ không chứa cholesterol mà loại dầu này còn giúp làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể nhờ các sterol thực vật có trong nó. Trong dầu lạc còn chứa Phytosterol giúp dạ dày và ruột hạn chế việc hấp thụ cholesterol từ thức ăn, nhờ vậy giúp giảm mức cholesterol xuống 10 - 15%.

3. Cách sử dụng dầu lạc mang lại hiệu quả cao

+ Dùng để chế biến món ăn

Lượng axit béo bão hòa và các axit béo không bão hòa có nhiều trong dầu lạc là lý do giúp loại dầu này trở nên lý tưởng trong nấu ăn. Và chủ yếu chúng được dùng để chế biến các món: chiên, xào, nướng.

Dùng dầu lạc để chế biến món ăn

+ Làm xà phòng chăm sóc da

Dầu cũng có thể dùng làm nguyên liệu chế biến xà phòng nhờ đặc tính điều hòa của nó, loại xà phòng này mang đến công dụng tăng cường sức miễn dịch, bảo vệ sức khỏe cho da. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của xà phòng được làm dầu lạc là chúng rất nhanh bị ôi.

+ Dùng làm dầu diesel sinh học

Trong lạc (đậu phộng) chứa hơn 50% là dầu, theo nhiều nghiên cứu thì trong tương lai dầu lạc có thể sẽ được sử dụng làm nhiên liệu sinh học thay thế cho dầu hỏa. Tuy nhiên, chi phí để sản xuất nguồn nhiên liệu từ lạc sẽ khá cao.

Nên sử dụng với liều lượng vừa phải và không nên lạm dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe

4. Vài lưu ý khi sử dụng dầu ăn trong nấu ăn

Khi dùng dầu lạc trong chế biến món ăn nên tránh việc chiên đi lại nhiều lần. Các vitamin A, E có trong dầu lạc đã bị phá hủy ngay từ lần chiên đầu tiên nên những lần tái sử dụng sẽ không còn chất dinh dưỡng.

Dầu lạc nguyên chất có đặc điểm là đậm đặc hơn nhiều so với dầu công nghiệp. Cho nên khi sử dụng, chúng ta chỉ cần cho một lượng dầu vừa đủ.

Một số người không mấy ưa thích mùi vị của dầu lạc, bạn có thể cho hành tỏi vào phi cùng dầu lạc để làm giảm mùi dầu.

Dầu lạc nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp và đậy kín nắp sau mỗi lần sử dụng.

Nên sử dụng với liều lượng vừa phải và không nên lạm dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Trên đây là những tác dụng của dầu lạc mang lại cho con người. Tuy tốt cho cơ thể nhưng bạn nên sử dụng với liều lượng vừa phải và không nên lạm dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Những ai có tiền sử dị ứng với loại đậu này cũng không nên sử dụng dầu lạc.