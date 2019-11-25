Măng tây nấu món gì để vừa ngon miệng vừa đảm bảo sức khỏe?

Dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng do có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, măng tây chính là một loại thực phẩm mà các mẹ nên lựa chọn cho gia đình mình. Măng tây nấu món gì và cách chế biến ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng , đảm bảo chất lượng luôn là điều khiến các bà nội trợ đau đầu. Để giúp làm đa dạng và phong phú hơn cho bữa ăn của gia đình, các mẹ đừng ngần ngại thử những loại thực phẩm mới bên cạnh các món ăn truyền thống.

Măng tây trong tiếng Anh được gọi là Asparagus và có tên khoa học là Asparagus officinalis L. Chúng là loại cây thuộc họ Asparagaceae. Măng tây sống rất lâu năm với chiều cao từ 50 đến 100cm. Thân hình tròn, thẳng và có phân chìa ra các nhánh ngang. Lá của cây măng tây mọc thành chùm và xếp thành tầng dọc theo thân dài.

Măng tây xanh: Loại này khá phổ biến, khi ăn sẽ hơi đắng hơn so với 2 loại kia và chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt.

Măng tây trắng: Đây thực tế cũng như măng tây xanh nhưng vì không được tiếp xúc với ánh sáng để sản sinh diệp lục nên chúng có màu trắng. Khi ăn măng tây trắng sẽ có vị ngọt, mềm.

Măng tây tím: Loại măng tây này có hàm lượng anthocyanins cao. Loại măng tây này mềm hơn, ăn có mùi vị của trái cây nhưng ít chất xơ.

Trong măng tây có chứa rất nhiều hàm lượng dinh dưỡng như: protit, gluxit, xenlulozo, canxi, sắt, kẽm và chất xơ. Bên cạnh đó là các loại vitamin A, B6, B12, C, D, E, K… Vì vậy măng tây có rất nhiều tác dụng như:

Điều trị chứng mất ngủ cũng như giúp cải thiện giấc ngủ của bạn.

Tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho đường ruột.

Măng tây rất tốt cho thai nhi. Vì vậy nhiều người sẽ quan tâm đến việc măng tây nấu món gì cho bà bầu để thực hiện tại nhà.

Giúp giảm các bệnh về tim mạch.

Giúp ngăn ngừa chứng suy tĩnh mạch.

Giúp giảm cân hiệu quả, làm đẹp, chống lão hóa.

Để chọn măng tây ngon, bạn cần chú ý lựa chọn những cây thẳng, xanh non không bị vàng úa. Ngọn măng tây màu xanh đậm hoặc tím nhạt, búp khéo và chưa bị nở.

Măng tây xanh - Ảnh minh họa: Internet

Măng tây làm món gì ngon

Từ nguyên liệu là măng tây, bạn có thể thực hiện rất nhiều món ăn khác nhau. Mỗi một món lại có hương vị và cách chế biến khác nhau. Sau đây là một vài gợi ý nhỏ:

Măng tây luộc hoặc hấp

Măng tây luộc là món ăn đơn giản nhất, thời gian làm nhanh. Măng tây bạn mua về sau khi sơ chế hãy cho vào nước sôi luộc trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 phút. Chỉ cần thời gian ngắn như vậy là rau đã chín, vẫn giữ được độ giòn và màu xanh.

Nếu không thích luộc bạn cũng có thể hấp măng tây để đảm bảo giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Sau khi hoàn thành măng tây bạn hãy pha chế nước chấm theo sở thích của gia đình để có thể thưởng thức món ăn ngon nhất.

Măng tây luộc - Ảnh minh họa: Internet

Súp măng tây cua

Măng tây có thể phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Bên cạnh các món ăn dinh dưỡng dành cho người lớn thì măng tây nấu món gì cho bé cũng là điều được nhiều gia đình quan tâm.

Một gợi ý nho nhỏ dành cho bạn đó là món súp măng tây cua. Nghe thì có vẻ hơi cầu kỳ nhưng cách nấu vô cùng đơn giản. Các nguyên liệu cần để chế biến món ăn này là: măng tây, mộc nhĩ, bột ngô, cua, trứng. Sau khi có đầy đủ các nguyên liệu bạn thực hiện sơ chế.

Đun sôi nước, cho măng tây cắt khúc cùng với mộc nhĩ thái nhỏ vào nêm nước sao cho vừa ăn. Sau đó cho lần lượt các loại nguyên liệu là bột ngô, thịt cua cùng với trứng vào khuấy đều. Khi tất cả hòa quyện vào nhau và chín đều thì tắt bếp.

Súp măng tây cua - Ảnh minh họa: Internet

Măng tây xào tỏi

Măng tây có thể được sử dụng để xào chung với nhiều loại nguyên liệu khác nhau tạo thành các món ăn khác nhau cho từng bữa cơm nhà bạn. Măng tây xào tỏi là cách chế biến đơn giản được nhiều bà nội trợ lựa chọn. Cách làm măng tây xào tỏi như sau:

Đầu tiên, bạn phi thơm tỏi bằng dầu ăn thực vật hoặc bơ đến khi có mùi thơm. Măng tây trụng nhanh qua nước sôi giúp giữ lại màu xanh đẹp mắt cũng như độ giòn sau đó cho vào xào chung với tỏi.

Măng tây xào tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu gia đình bạn có nhiều người hãy xào cùng với các loại nguyên liệu khác nhau để tăng thêm dinh dưỡng, đảm bảo mọi người đều ngon miệng. Bạn có thể tham khảo: măng tây xào trứng, măng tây xào tôm, măng tây xào mực, măng tây xào nấm.

Măng tây nấu canh

Một cách chế biến măng tây cũng khá quen thuộc đó là nấu canh măng tây. Nguyên liệu để nấu món này tùy vào sở thích của gia đình mình mà bạn có thể lựa chọn. Một gợi ý dành cho món canh nhà bạn sẽ gồm các nguyên liệu như: măng tây, xương sườn, hành tím, hành lá và gia vị.

Các nguyên liệu sau khi mua về bạn thực hiện sơ chế. Măng tây bỏ thân già, rửa sạch và cắt khúc. Hành lá và hành tím thái nhỏ. Sườn bạn trần qua và rửa lại cho sạch rồi ninh mềm. Bạn cho măng tây vào đun 1, 2 phút là được. Cho thêm hành để tăng vị thơm.

Món canh sườn măng tây - Ảnh minh họa: Internet

Với những gợi ý vô cùng hấp dẫn phía trên, chắc bạn đã không còn phân vân không biết măng tây nấu món gì ngon và bổ dưỡng phải không nào? Chúc các bạn thành công.