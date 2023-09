Hướng dẫn làm món mề gà nướng đậm đà thơm ngon ai cũng mê

Protein giúp tăng cơ: cung cấp năng lượng để cơ thể tạo cơ bắp.

Chất béo tốt giúp giảm cân: Lượng chất béo này ít hơn so với chất béo bão hòa. Do đó, chúng cung cấp nhiều Protein nhưng lại chứa ít chất béo rất phù hợp cho người đang tìm các thực phẩm giảm cân hoặc tăng cơ thì đây là món khá lý tưởng. Và có điều bất ngờ là chất béo trong mề gà còn tốt hơn so với thịt heo hay thịt bò.

Sắt và kẽm: là hai dưỡng chất rất cần cung cấp cho cơ thể mỗi ngày đặc biệt là hoạt động cần nhiều năng lượng.

Tốt cho hệ tiêu hóa: cung cấp một lượng dinh dưỡng cần thiết cho con người, tốt cho tỳ vị,mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa con người như điều trị được những chứng bệnh như khó tiêu, sốt ruột, chữa các chứng đau bụng, ăn uống kém, bụng đầy trướng, đại tiện lỏng, viêm ruột già

Trị bệnh về thận, cải thiện chức năng của mật và gan: có thể làm tan sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang. Ngoài ra, màng mề gà còn có thể tăng cường và điều dưỡng gan, lá lách, cải thiện được chức năng của mật và giải quyết các vấn đề về mạch.

Chứa chất kích thích chất sừng, có thể làm tăng tiết dịch vị,hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe hơn, giúp vết thương nhanh lành.

Màng mề gà còn làm vị thuốc kê nội kim: thuốc bổ tỳ cho trẻ lười ăn, chữa đầy bụng, đau dạ dày, tiểu rắt, chữa ho gà,...

LƯU Ý: Hàm lượng Cholesterol có trong mề gà khá cao. Vì thế, bạn nên ăn ở một lượng vừa phải, đừng ăn nhiều quá sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Nguyên liệu làm món mề gà xiên nướng

Mề gà: 500 gram

Que xiên thịt (tùy vào cây dài hay ngắn)

Các loại rau ăn kèm: xà lách, dưa leo (dưa chuột), diếp cá, tía tô, ớt chuông,..

Các loại nấm ăn kèm như: nấm kim châm, nấm đùi gà,...

Sả: 2 tép

Tỏi: 4 tép

Hành: 1 củ

Ớt sừng, sa tế

Mật ong nếu bạn thích ăn ngọt nhé

Gừng 1 củ vừa

Gia vị: hạt nêm, bột ngọt, đường, hạt tiêu, dầu hào, bột nghệ.

Cách làm món mề gà nướng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thật ra mề chính là dạ dày của gà có chức năng nghiền thức ăn vì thế có thể có rất nhiều vi khuẩn nên bạn hãy xử lý thật kỹ, sau khi mua mề về, bạn cắt đôi ra lấy các chất bẩn bên trong mề. Sau đó bắt đầu cạo, chú ý là tránh cho nước vào, bởi khi đó sẽ khó cạo sạch được lớp vỏ bám trên mề hơn.

Sơ chế nguyên liệu

Khi cạo sạch mề, rửa sạch với nước và bóp với ít muối. Bóp và rửa lại với nước cho thật là sạch. Hoặc bạn cũng có thể dùng giấm ăn để xoa đều và chà xát khoảng 3 phút rồi rửa sạch. Và tất nhiên là điều này sẽ giúp mề gà sạch hơn và hết mùi tanh hôi.

Nếu bạn kĩ nữa thì hay rửa thêm với nước cốt chanh để đảm bảo rằng mề gà đã được diệt khuẩn hoàn toàn.

Các loại rau, nấm thì bạn lặt rồi rửa sạch, để ráo. Dưa leo rửa sạch , thái lát mỏng.

Tỏi bóc nhỏ băm nhuyễn, hành cũng vậy.

Sả bỏ phần lá già, rửa sạch băm nhuyễn.

Sau đó đun một nồi nước sôi, cạo gừng đập hơi dập sau đó thái lát, cho tất thảy mề vào trụng sơ để khử mùi góp phần khi nướng sẽ mau chín và không bị nát. Tiếp tục lấy mề cắt thành miếng nhỏ, vừa ăn.

Bước 2: Ướp và xiên mề

Mề gà ướp

Đây chính là công đoạn quan trọng quyết định xem món này có ngon hay không vì nó quyết định đến vị của món ăn. Vì thế, bạn hãy thật cẩn thận ở nước này nhé.

Đầu tiên chọn một cái tô hay thao vừa đủ bỏ lượng mề vào, sau đó cho ½ thìa bột ngọt, ½ bột nghệ, 1 thìa hạt tiêu, ½ thìa hạt nêm, 2 thìa ăn đường, 1 thìa ăn dầu hào, tỏi ớt hành băm nhuyễn bỏ vào, bước tiếp theo là đeo găng tay vào (tránh bị cay hay bỏng tay nhé) trộn cho thật đều và ướp trong khoảng 45’ cho thấm gia vị.

Đối với xiên bạn nên luộc sơ que với nước sôi sau đó ngâm trong nước lạnh làm như vậy khi nướng xiên sẽ không bị cháy đen. Tiếp tục bạn xiêng khoảng 4-5 miếng mề vào 1 que cứ xiên đến hết và lưu ý rằng đừng xiên quá chặt với nhau như vậy mề bị khô.

Bước 3. Nướng mề gà

Xiên gà để trên vỉ nướng

Có nhiều cách để nướng bạn có thể dùng bếp than hay lò nướng và lò vi sóng. Nếu nướng bằng lò thì làm nóng lò ở nhiệt độ 220 độ C khoảng 10’ sau đó đem mề vào nướng khoảng 15 phút. Sau đó lấy ra phếch thêm 1 lớp nước ướp lên mề gà và lật lạp nướng tiếp mặt bên kia 15 phút nữa là được. Còn nếu muốn cho món ăn thêm thơm, mềm hơn thì bạn nướng bằng bếp than nhé, chuẩn bị than với vỉ nướng sau đó xếp mề lên lâu lâu phếch lớp nước ướp lên mề cho đều 2 mặt, nướng cho đến khi vàng là được.

Bước 4. Thành phẩm

Mề gà nướng thành phẩm

Sau khi nướng xong đặt xiên mề ra đĩa và cùng thưởng thức ngay nhé. Những món ăn này tốt nhất là ăn khi còn nóng chấm với các loại nước sốt như: tương ớt, xí muội,... ăn kèm với rau là tuyệt vời ông mặt trời ạ. Những miến mề được nướng chín vàng, khi ăn vào giòn giòn kết hợp với hương vị đậm đà của nước sốt xen lẫn vị cay cay của ớt hay sa tế có thể là ngọt ngọt của mật ong, thơm của sả tỏi.

Ngoài ăn chung với cơm thì món này cũng rất thích hợp làm mồi cho những cuộc nhậu, ngồi nhâm nhi vài lon bia thì không còn gì để nói nữa rồi. Một món ăn vừa ngon hấp dẫn vừa tốt cho sức khỏe các chị em hãy học ngay nhé. Chúc mọi người thành công.