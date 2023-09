Hướng dẫn cách nấu xôi gấc ngon đơn giản ngày Tết

Giai đoạn sơ chế nguyên liệu.

Với gạo nếp, bạn cần vo sạch, rồi ngâm với nước dừa qua đêm. Thời gian ngâm khoảng 9 – 12 tiếng. (Để xôi được thơm hơn).



Gạo nếp ngon, đãi sạch rồi ngâm từ 9-12 tiếng, thường là để qua đêm cho mềm gạo. Ảnh: Internet

Với gấc, bạn cắt đôi, lấy thịt gấc



Gấc cắt đôi, lấy thịt và có thể bỏ hoặc giữ phần hột gấc màu đen tùy sở thích từng gia đình. Ảnh: Internet

Bóp thịt gấc với rượu trắng để lên màu đẹp hơn.



Bóp phần thịt gấc với rượu trắng cho dậy mùi thơm thật thơm. Ảnh: Internet

Bước 2: Tiếp theo bạn trộn thịt gấc với gạo nếp. Nhớ là gạo nếp sau khi đã ngâm đủ thời gian thì bạn vớt ra, để gạo ráo nước rồi mới trộn với gấc nhé. Khi trộn, bạn nên dùng tay để bóp thật đều cho thịt gấc trộn đều với gạo nếp.



Trộn đều gấc với gạo nếp, lúc này gạo nếp có màu vàng cam của gấc. Ảnh: Internet

Cuối cùng, bạn cho nước cốt dừa (loại hộp đóng gói sẵn) vào hỗn hợp gạo nếp và thịt gấc. Tùy khẩu vị mà cho nhiều hay ít nhé.

Bước 3: Công đoạn cuối cùng, cũng là công đoạn quan trọng nhất là đồ xôi. Có rất nhiều cách để nấu món xôi gấc. Đơn giản nhất là bạn cho xôi gấc vào xửng và hấp cách thủy trong khoảng 30 – 45 phút là được. Xôi sẽ chín mềm và rất ngon.



Cách nấu xôi gấc ngon nhất là hấp cách thủy, xôi chín mềm và thơm. Ảnh: Internet

Nếu nhà bạn không có đồ hấp xôi thì bạn có thể sử dụng nồi cơm điện để đồ xôi cũng được. Trong trường hợp này bạn nên giảm ít lượng nước cốt dừa pha vào gạo nếp, và sử dụng nước dừa tươi để nấu xôi. Một cách khác thay thế là có thể dùng lò vi sóng để nấu xôi.



Nếu không có nồi hấp cách thủy bạn hoàn toàn có thể nấu bằng nồi cơm điện đơn giản và tiện lợi. Ảnh: Internet

Khi xôi chín, nếu muốn trưng bày đẹp hơn thì bạn có thể cho một chút dầu ăn để xôi có vẻ bóng bẩy. Nếu muốn ăn ngọt thì bạn có thể rắc thêm một chút đường để tạo vị ngọt nhẹ. Để đẹp thì bạn có thể dùng khuôn để ép xôi tạo thành hình đẹp hơn. Thành quả của chúng ta như sau.



Thành phẩm là món xôi gấc đỏ ăn ngày Tết cùng chả, giò lụa thật thơm ngon. Ảnh: Internet

Màu đỏ của xôi gấc chính là màu đỏ của may mắn và hạnh phúc. Hãy vào bếp và nấu những đĩa xôi thật ngon để cả gia đình cùng gặp may mắn trong năm mới nhé. Chúc các bạn thành công với món xôi gấc và ăn Tết Nguyên đán 2018 hạnh phúc, an khang, thịnh vượng bên gia đình và người thân nhé.