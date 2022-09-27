Hướng dẫn cách làm món thịt kho tàu với công thức chuẩn nhất

Món ăn trở thành thân quen với nhiều người, nhiều tầng lớp dù giàu hay nghèo. Chỉ cần nhắc đến tên thịt kho tàu mọi người dễ dàng cảm nhận được không khí sum vầy đoàn viên. Đi cùng với thời gian, món thịt kho tàu này càng có chỗ đứng vững chắc trong nền ẩm thực Việt và được rất nhiều thực khách trong và ngoài nước ưa thích. Hôm nay, hãy cùng bắt tay ngay vào làm món thịt kho tàu thơm ngon, đậm vị, đầy dân dã này nhé!

Món thịt kho tàu hay còn gọi là thịt kho hột vịt từ lâu đã xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình vùng Nam Bộ. Tên gọi món ăn này được hình thành từ khi các chuyến tàu thuyền ra khơi. Người ta thường nấu một nồi thịt kho để ăn được nhiều ngày trên biển. Dân vùng biển gọi là thịt kho tàu, tức là thịt kho để mang đi tàu ăn. Đây là cách gọi dân dã của người dân miền biển chân chất.

- 1 quả nước dừa tươi

- Tỏi, ớt, hành lá, đường

- Nước mắm ngon

- Gia vị kho thịt: Muối, mì chính, hạt tiêu, dầu ăn.

Các bước tiến hành làm món thịt kho tàu chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt heo

- Cạo sạch lông của thịt ba chỉ và rửa sạch. Sau đó ngâm trong nước muối ấm khoảng 5 phút để khử mùi hôi. Rửa sạch lại bằng nước lạnh và thái miếng vuông to.



Sơ chế và ướp gia vị cho thịt heo!

- Cho thịt vào tô và ướp cùng 2 thìa nước mắm, mì chính, 1 thìa đường, ½ thìa muối, thêm tỏi băm, hạt tiêu, 1 thìa dầu ăn. Đảo đều và để thịt ngấm trong 30 phút.

- Lưu ý: Tránh ướp thịt với hành tím vì thịt sẽ có mùi nồng và chua của hành khi kho thịt lâu. Món ăn sẽ mất đi vị thơm ngon

Bước 2: Luộc trứng cút

- Với cách làm món thịt kho tàu với trứng cút, trong lúc chờ thịt ngấm gia vị, bạn luộc chín trứng gà và trứng cút, sau đó bóc sạch vỏ để ra bát.

- Khi bóc trứng, bạn cho thêm chút muối và dấm gạo vào nồi nhằm để luộc trứng không bị vỡ và khi bóc trứng sẽ dễ hơn.

- Với cách nấu thịt kho tàu theo kiểu miền Bắc, bạn có thể cho chiên sơ trứng vàng để tăng độ dai giòn.

Bạn có thể thêm chút muối và dấm gạo vào nồi khi luộc để trứng không bị vỡ nhé!

Bước 3: Chưng nước màu

- Đặt chảo lên bếp và cho đường vào chảo đun sôi và tiến hành đảo đều tay.

- Chờ cho đến khi đường chuyển sang màu cánh gián, bạn đổ nước với một lượng vừa đủ vào để kho thịt.

- Đồng thời, để tránh đường bị cháy, khi đun đường, bạn có thể thêm một chút dầu ăn vào nhé.

Công đoạn chưng nước màu!

Bước 4: Nấu thịt kho tàu

- Đun nóng chút dầu ăn và cho thịt lợn đã ướp vào đảo đều cho săn lại. Để món thịt kho thêm đậm đà, bạn có thể thêm chút xíu mắm vào.

- Tiếp theo, thêm ít nước màu và nước dừa vào xâm xấp mặt thịt. Vặn lửa nhỏ trong khoảng 1 tiếng rưỡi và đun cho đến khi sôi. Hớt bọt để món ăn được đẹp mắt hơn.

- Nếu kho thịt không có nước dừa, để món thịt có vị ngọt hơn bạn có thể tăng thêm lượng nước màu vào.

- Thả trứng cút và trứng gà vào nồi thịt kho và đun tron 15 phút với lửa nhỏ. Vậy là trứng và thịt đã ngấm đều.

- Mẹo hay: Thêm chút baking soda (dùng cho thực phẩm) vào kho để thịt nhanh mềm và không mất nhiều thời gian kho.

Tiến hành kho với lửa nhỏ để trứng và thịt ngấm gia vị!

Thành phẩm

Món thịt kho tàu thơm ngon đậm vị, ăn là ghiền!

Món thịt kho tàu thơm ngon và siêu hấp dẫn với phần thịt mềm đậm đà, nước kho sền sệt, trứng trứng cút thơm bùi bùi. Món này ăn dùng kèm với chén cơm nóng và dưa chuột muối, kim chi nữa thù chuẩn ngon miễn bàn nhé. Đảm bảo có thể đánh vèo cả mấy chén cơm luôn đấy!

Một số lưu ý để có món thịt kho tàu ngon nhất

- Trong quá trình kho không nên đậy vung để thịt chín mềm và không bị nát.

- Tránh ninh trứng cùng thịt ngay từ ban đầu vì trứng sẽ bị chai và cứng. Khi kho, không nên đảo thịt vì thịt sẽ nát và trứng sẽ bị vỡ không ngon.

- Kho trong thời gian vừa phải, tránh kho cạn hoặc quá lâu vì nước dừa chuyển sang vị chua, đường dễ bị cháy đắng.

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon, chất lượng

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Thịt kho tàu là món ăn kinh điển rất giàu giá trị dinh dưỡng, tuy thịt béo ngậy nhưng không gây ngán khi ăn. Đây chính là điểm hấp dẫn của món ăn. Với món ăn vừa mềm ngon, bắt vị, mà cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!