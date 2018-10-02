Học ngay cách làm nhãn ngâm đường ngon ngọt, đậm đà, chuẩn vị

Vào bếp 02/10/2018 11:32

Ngâm nhãn với đường là cách giúp bảo quản nhãn lâu ngoài tủ lạnh mà không sợ bị hư. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm nhãn ngâm đường để được những bình nhãn ngon, đậm đà, chuẩn vị trong thời gian dài.

Nhãn ngâm đường 1 loại thức uống ngọt thanh, mát lạnh, đập tan cái nóng ngày oi bức bạn có muốn thử không? Cùng Phunuvagiadinh.vn vào bếp thực hiện ngay món nhãn ngâm này nhé!

1. Nhãn ngâm đường có tác dụng gì?


Nhãn có nhiều công dụng làm đẹp và tốt cho sức khỏe
Nhãn có nhiều công dụng làm đẹp và tốt cho sức khỏe

Nhãn ngâm đường không chỉ ngon ngọt, bổ dưỡng mà còn có rất nhiều công dụng làm đẹp và tốt cho sức khỏe. Một vài tác dụng nổi bật:

  • Chữa suy nhược thần kinh hiệu quả
  • Có tác dụng cho lá lách
  • Ăn nhãn ngâm đường tạo hiệu quả tăng tuần hoàn máu và tạo cảm giác dễ chịu cho hệ thần kinh.
  • Giúp làm đẹp da

Nhãn giúp chăm sóc da đẹp, đặc biệt là da vùng mắt

Nhãn giúp làm đẹp da
Nhãn giúp làm đẹp da
  • Tăng tuổi thọ

Nhãn là loại quả có công dụng chống lại các phân tử gốc tự do trong cơ thể và giúp bảo vệ các tế bào không bị tổn thương. Do đó, dùng nhãn sẽ giúp tăng cường tuổi thọ.

  • Giúp tăng cường sức khỏe cho răng miệng
  • Chữa mất ngủ, hồi hộp, hay quên
Ngâm nhãn với đường giúp bảo quản nhãn lâu ngoài tủ lạnh không bị hư
Ngâm nhãn với đường giúp bảo quản nhãn lâu ngoài tủ lạnh không bị hư

Tuy rằng nhãn ngâm đường có nhiều công dụng là thế nhưng bạn cần chọn được loại nhãn chất lượng và biết sử dụng đúng cách mới có thể đem lại hiệu quả tốt.

2. Cách làm nhãn ngâm đường

Chuẩn bị nhãn loại ngon
Chuẩn bị nhãn loại ngon là khâu quan trọng đầu tiên

Bước 1: Chuẩn bị 2kg nhãn loại ngon (nên chọn nhãn lồng Hưng Yên quả to, cùi dày, vịt ngọt đặc trưng) rửa sạch và để ráo nước.

Dùng bút xoáy để tách cùi nhãn ra khỏi hạt
Dùng bút xoáy để tách cùi nhãn ra khỏi hạt

Bước 2: Dùng bút xoáy nhãn để loại bỏ vỏ, bỏ hạt và tách cùi nhãn ra khỏi hạt, xếp cùi nhãn vào rổ.

Rửa sạch cùi nhãn rồi vớt ra rổ, để cho ráo nước
Rửa sạch cùi nhãn rồi vớt ra rổ, để cho ráo nước

Bước 3: Hòa tan ít muối vào khoảng 1 lít nước ấm và cho cùi nhãn vào rửa sạch rồi vớt ra rổ, để cho ráo nước. Lưu ý trong quá trình sơ chế cùi nhãn bạn cần chú ý sự xâm nhập của các loại côn trùng.

Bước 4: Rải đều cùi nhãn lên một chiếc mâm sạch để cùi nhãn được khô đều và không bị đọng nước. Đây là công đoạn quyết định đến chất lượng của nước nhãn, do đó bạn nên chú ý để cùi nhãn không bị ướt hay đọng nước.

Bước 5: Cho cùi nhãn vào lọ và ngâm với đường theo tỉ lệ 1:0:3 (1kg cùi nhãn với 300g đường). Vì cùi nhãn có vị ngọt nên khi ngâm với đường cát trắng sẽ hòa quyện vị ngọt với nhau giúp bình nước nhãn ngọt và đậm đà.

Cho cùi nhãn vào lọ và ngâm với đường
Cho cùi nhãn vào lọ và ngâm với đường

Bước 6: Ngâm trong vài tiếng để cho lượng đường ngâm trong nhãn tan hết. Sau đó, bạn lấy rây vớt cùi nhãn ra ngoài.

Đun nước nhãn với lửa lớn. Chờ cho nước sôi, bạn cho cùi nhãn vào nồi và đậy vung, đun sôi trong khoảng 3 phút.

Bước 7:  Múc cùi nhãn và nước nhãn ra lọ thủy tinh và nhanh tay đậy kín miệng lọ, úp miệng lọ xuống dưới. Khi lọ nước nhãn nguội bạn đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.


Khi lọ nước nhãn nguội bạn đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh
Khi lọ nước nhãn nguội bạn đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh
Nhãn ngâm đường có vị ngọt dịu thanh tao
Nhãn ngâm đường có vị ngọt dịu thanh tao

Bạn có thể dùng trực tiếp như một món tráng miệng, hoặc dùng pha chế đồ uống và làm nguyên liệu để nấu các món chè ngon.

Dùng nhãn ngâm đường trực tiếp hoặc pha đồ uống
Dùng nhãn ngâm đường trực tiếp hoặc pha đồ uống

Một vài lưu ý khi thực hiện cách ngâm nhãn tươi với đường

  • Muốn thu được thành phẩm là những lọ nhãn ngâm đường với độ ngọt ngon của quả nhãn được đảm bảo nhất, bạn nên lựa chọn loại nhãn lồng ngon của Hưng Yên có quả to, cùi dày, vị ngọt đặc trưng.
  • Trước khi ngâm, cần đảm bảo độ khô của cùi nhãn
  • Đảm bảo lọ nước nhãn được đậy kín nắp để tránh bị côn trùng xâm nhập.
Nhãn ngâm đường chỉ có thể dùng trong thời gian 2 tháng sau khi chế biến
Nhãn ngâm đường chỉ có thể dùng trong thời gian 2 tháng sau khi chế biến
  • Sau khi sử dụng, bạn có thể đậy nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng trong lần sau. Nước nhãn ngâm đường chỉ có thể dùng trong thời gian 2 tháng sau khi chế biến.

Mẹo để món nhãn ngâm đường thành công

  • Trong lúc tách lấy cùi nhãn bạn phải chú ý đến các loại côn trùng như ruồi không cho chúng bâu vào cùi nhãn làm mất vệ sinh
  • Sau khi rửa nhãn với nước muỗi loãng bạn nhất định phải đến cùi nhãn thật ráo nước, không bị đọng nước lại.
  • Hũ thủy tinh ngâm nhãn và bảo quản nhãn phải được về sinh thật sạch trước khi cho nhãn vào.
  • Nhãn ngâm đường bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ sử dụng trong vòng 2 tháng.

Nhãn ngâm đường có hương thơm đậm đà và vị ngọt thanh đặc biệt sẽ dễ dàng khiến thực khách xiêu lòng khi thưởng thức. Nếu như bạn cảm thấy yêu thích hương vị đặc trưng riêng biệt của món nhãn ngâm đường thì hãy chuẩn bị ngay những bình nhãn ngâm đường cho gia đình mình theo công thức trên.

Cách làm long nhãn sấy khô tại nhà

Cách làm long nhãn sấy khô tại nhà

Cách làm long nhãn rất kỳ công, ít có người tự làm long nhãn tại nhà nhưng cũng không phải không có.

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