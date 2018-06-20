Cẩn trọng với kem chống lão hóa kém chất lượng gắn nhãn xuất xứ từ Nhật Bản

Nắm bắt tâm lý thích dùng mỹ phẩm Nhật của phái đẹp, nhiều nơi bắt đầu làm giả mỹ phẩm và bán giá cao hòng thu lợi nhuận. Trong đó, kem chống lão hóa của Nhật Bản giả đang tràn lan trên thị trường khiến chị em vô cùng hoang mang.

Mỹ phẩm đến từ Nhật Bản luôn được chị em phụ nữ Việt “săn đón” rất nhiệt tình bởi chất lượng, hiệu quả và không gây tác dụng phụ cho da. Trong đó, phải kể đến sản phẩm kem chống lão hóa của Nhật. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều cơ sở sản xuất đã cho ra thị trường các loại kem kém chất lượng, gắn nhãn "made in Japan" để hưởng lợi nhuận.

Nơi sản xuất: Bất kỳ loại mỹ phẩm nào cũng sẽ có thông tin về nơi sản xuất, nguồn gốc trên bao bì. Vì vậy, chỉ cần chú tâm một chút, bạn có thể nhận biết sản phẩm mình mua có xuất xứ từ Nhật Bản thật hay không.

Để mua đúng hàng thật chất lượng, chị em cần lưu ý một số điều như sau:

Địa chỉ bán mỹ phẩm: Để tránh trường hợp mua nhầm kem giả, bạn có thể đặt hàng trực tiếp từ Nhật Bản hoặc đến các showroom, cửa hàng mỹ phẩm, chi nhánh chính hãng, uy tín để mua hàng.

Mỹ phẩm, đặc biệt là các dòng sản phẩm kem chống lão hóa Nhật Bản dễ bị làm nhái gây ra những tác hại đối với làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Đánh giá của khách hàng: Bạn nên tham khảo thông tin từ những khách hàng đã từng sử dụng để có thêm độ tin cậy trước khi quyết định mua sản phẩm.

Thành phần của mỹ phẩm: Đọc kỹ thông tin về thành phần của mỹ phẩm trên bao bì hoặc nhờ đến sự tư vấn của nhân viên bán hàng. Nếu được, bạn nên dùng mẫu thử trước để xem có hợp với da hay không.

Sai lầm khi dùng kem chống lão hóa

Mặc dù có thành phần tự nhiên và rất công hiệu trong việc làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa nhưng khi sử dụng kem chống lão hóa, chị em vẫn thường hay mắc những sai lầm cơ bản khiến hiệu quả không được phát huy hết.

Thoa kem quá dày:

Đây là sai lầm hay gặp ở các chị em phụ nữ. Họ cho rằng thoa kem dày sẽ cung cấp dưỡng chất nhiều hơn và nhanh có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, da mặt rất mỏng và chỉ hấp thu được lượng hoạt chất nhất định. Bôi kem càng dày càng làm cho da bị hầm bí và phản tác dụng. Thay vào đó, bạn chỉ nên thoa một lớp kem mỏng và mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn.

Ngoài việc chọn đúng sản phẩm uy tín, bạn cần sử dụng kem chống lão hóa Nhật đúng cách thì mới đạt hiệu quả cao - Ảnh: Internet

Không rửa mặt sạch trước khi bôi kem:

Rửa mặt là bước quan trọng giúp bạn loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn tích tụ, tạo điều kiện để dưỡng chất thấm nhanh vào da hơn. Nếu da không được làm sạch, vi khuẩn vẫn còn sẽ cùng với lớp kem gây ra tình trạng hầm bí, dị ứng khiến tình trạng da trở nên tồi tệ hơn.

Chưa bỏ kem cũ đã vội xài kem mới:

Vì quá nôn nóng nên khi biết đến một loại kem “thần kỳ” nào khác, chị em thường bỏ ngay lọ kem cũ hôm trước.

Nhưng bạn nên biết rằng, da rất mỏng manh và nhạy cảm. Cùng một lúc không thể đột ngột tiếp nhận quá nhiều chất tác động vào, chưa kể những chất ấy có thể “kỵ” nhau gây phản ứng phụ không tốt cho làn da. Vì thế, nên ngưng kem khoảng 2 – 3 ngày để da được nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu thoa mỹ phẩm khác.

Trên đây là những thông tin hữu ích về kem chống lão hóa Nhật Bản. Hy vọng bạn sẽ sớm tìm được cho mình sản phẩm ưng ý và thành công trên hành trình "chinh phục" thời gian, duy trì nhan sắc trẻ đẹp.