Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê

Vào bếp 27/07/2018 14:05

Bạn đã từng nghe về những món ăn quen thuộc như xoài lắc, cóc lắc… nhưng chắc hẳn món thịt ba chỉ lắc sả tắc thì khá lạ phải không nào? Nghe thôi cũng đã thấy hấp dẫn và kích thích vị giác rồi. Còn chần chừ gì nữa, xắn tay vào bếp học cách làm món thịt ba chỉ lắc sả tắc này nhé!

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 1
Thịt ba chỉ  là một nguyên liệu khá phổ biến được nhiều người yêu thích

Thịt ba chỉ là một nguyên liệu khá phổ biến. Thịt có phần nạc và mỡ xen lẫn nhau, rất mềm ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, khi ăn nhiều thì khá ngấy. Với cách biến tấu thịt đi cùng với quả tắc (quất) sẽ giúp bạn có được món thịt ba chỉ hấp dẫn, "chuẩn không cần chỉnh", ăn hoài mà chẳng ngán.

1. Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 2

Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị làm thịt ba chỉ lắc sả tắc

  • 5 lạng thịt ba chỉ
  • 5 – 6 quả tắc chín
  • 3 cây sả
  • Vài trái ớt hiểm
  • Dầu ăn
  • 1 ít lá chanh
  • Gia vị: muối tôm, nước mắm, đường, muối, hạt nêm, dầu ăn
  • Bếp, chảo, tô, muỗng, hộp đựng thực phẩm…

2. Cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon ngất ngây

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 3
Thịt ba chỉ lắc sả tắc là món ăn có công thức tuy lạ mà quen

Bước 1:

Lựa miếng thịt ba chỉ ngon sao cho có phần nạc và phần mỡ đều nhau. Tránh chọn miếng thịt có nhiều nạc vì khi chiên sẽ khô, cứng.

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 4
Chọn miếng thịt ba chỉ ngon có phần nạc và mỡ đều nhau

Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, vớt ra rổ, thấm cho khô nước sau đó ướp thịt với ít hạt nêm trong tầm 15 phút cho thấm.

Bước 2: 

Đặt chảo lên bếp và cho ít dầu ăn vào, đến khi thấy dầu nóng thì cho miếng thịt ba chỉ đã ngấm đều gia vị vào chiên với lửa nhỏ. Thường xuyên lật mặt thịt qua lại để thịt ngấm đều chín đều, không bị cháy.

Chờ cho thịt nguội bạn vớt ra để nguội rồi cắt thịt thành lát mỏng.

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 5
Cắt thịt thành lát mỏng

Sau đó, cho vào 1 cái tô lớn. Ướp gia vị gồm nước mắm, muối tôm, đường sao cho vừa khẩu vị nhé. Trộn đều và để trong khoảng 10-15 phút cho thịt thấm gia vị.

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 6
Cho thịt vào tô lớn và ướp gia vị vừa ăn

Bước 3:

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 7
Cắt mỗi quả tắc thành 3 hoặc 4 miếng

Cắt quả tắc thành miếng nhỏ, loại bỏ hạt để không bị đắng. Sả bào mỏng, ớt cắt lát, lá chanh cắt nhuyễn.

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 8
Sả cây bào mỏng, ớt cắt lát

Bước 3:

Cho tiếp tắc và sả, ớt, lá chanh đã cắt nhuyễn vào thịt và đựng trong 1 cái hộp.

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 9
Cho thịt ba chỉ, sả, tắc, lá chanh, ớt vào hộp và lắc đều

 Đậy nắp hộp lại rồi lắc đều khoảng 20- 30 giây. Vậy là bạn đã hoàn thành món thịt ba chỉ lắc quất rồi đấy!

Yêu cầu thành phẩm:

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 10
Thịt ba chỉ lắc sả tắc thơm ngon, hấp dẫn

Phần thịt ba chỉ thấm gia vị, phần mỡ béo béo, lớp da chiên giòn. Khi ăn có vị chua thơm đặc trưng của tắc kết hợp vị cay nồng của từng lát sả ớt.

Cách thưởng thức:

Bày thịt ra dĩa và trang trí thêm vài miếng tắc và vài lát ớt lên trên. Nhìn thật hấp dẫn phải không nào? Làm sao bao tử của bạn có thể không kêu réo rắt được với món thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon miễn chê này đây.

Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê - Ảnh 11

Món thịt ba chỉ lắc sả quất thơm phức, nóng hổi hấp dẫn nhìn thôi

đã muốn cầm đũa ngay rồi

Thịt ba chỉ lắc sả tắc là món ăn có công thức tuy lạ mà quen sẽ giúp thực đơn món ngon hàng ngày của gia đình bạn thêm phong phú. Hãy thử trải nghiệm cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc thú vị này nhé.

Chúc các bạn thành công với cách làm thịt ba chỉ lắc quất và thưởng thức ngon miệng nhé!

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