Học cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon lạ miệng ăn một lần là ghiền mê

Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị làm thịt ba chỉ lắc sả tắc

Thịt ba chỉ là một nguyên liệu khá phổ biến. Thịt có phần nạc và mỡ xen lẫn nhau, rất mềm ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, khi ăn nhiều thì khá ngấy. Với cách biến tấu thịt đi cùng với quả tắc (quất) sẽ giúp bạn có được món thịt ba chỉ hấp dẫn, "chuẩn không cần chỉnh", ăn hoài mà chẳng ngán.

Lựa miếng thịt ba chỉ ngon sao cho có phần nạc và phần mỡ đều nhau. Tránh chọn miếng thịt có nhiều nạc vì khi chiên sẽ khô, cứng.

Chọn miếng thịt ba chỉ ngon có phần nạc và mỡ đều nhau

Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, vớt ra rổ, thấm cho khô nước sau đó ướp thịt với ít hạt nêm trong tầm 15 phút cho thấm.

Bước 2:

Đặt chảo lên bếp và cho ít dầu ăn vào, đến khi thấy dầu nóng thì cho miếng thịt ba chỉ đã ngấm đều gia vị vào chiên với lửa nhỏ. Thường xuyên lật mặt thịt qua lại để thịt ngấm đều chín đều, không bị cháy.

Chờ cho thịt nguội bạn vớt ra để nguội rồi cắt thịt thành lát mỏng.

Cắt thịt thành lát mỏng

Sau đó, cho vào 1 cái tô lớn. Ướp gia vị gồm nước mắm, muối tôm, đường sao cho vừa khẩu vị nhé. Trộn đều và để trong khoảng 10-15 phút cho thịt thấm gia vị.

Cho thịt vào tô lớn và ướp gia vị vừa ăn

Bước 3:

Cắt mỗi quả tắc thành 3 hoặc 4 miếng

Cắt quả tắc thành miếng nhỏ, loại bỏ hạt để không bị đắng. Sả bào mỏng, ớt cắt lát, lá chanh cắt nhuyễn.

Sả cây bào mỏng, ớt cắt lát

Bước 3:

Cho tiếp tắc và sả, ớt, lá chanh đã cắt nhuyễn vào thịt và đựng trong 1 cái hộp.

Cho thịt ba chỉ, sả, tắc, lá chanh, ớt vào hộp và lắc đều

Đậy nắp hộp lại rồi lắc đều khoảng 20- 30 giây. Vậy là bạn đã hoàn thành món thịt ba chỉ lắc quất rồi đấy!

Yêu cầu thành phẩm:

Thịt ba chỉ lắc sả tắc thơm ngon, hấp dẫn

Phần thịt ba chỉ thấm gia vị, phần mỡ béo béo, lớp da chiên giòn. Khi ăn có vị chua thơm đặc trưng của tắc kết hợp vị cay nồng của từng lát sả ớt.

Cách thưởng thức:

Bày thịt ra dĩa và trang trí thêm vài miếng tắc và vài lát ớt lên trên. Nhìn thật hấp dẫn phải không nào? Làm sao bao tử của bạn có thể không kêu réo rắt được với món thịt ba chỉ lắc sả tắc ngon miễn chê này đây.

Món thịt ba chỉ lắc sả quất thơm phức, nóng hổi hấp dẫn nhìn thôi đã muốn cầm đũa ngay rồi

Thịt ba chỉ lắc sả tắc là món ăn có công thức tuy lạ mà quen sẽ giúp thực đơn món ngon hàng ngày của gia đình bạn thêm phong phú. Hãy thử trải nghiệm cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc thú vị này nhé.

Chúc các bạn thành công với cách làm thịt ba chỉ lắc quất và thưởng thức ngon miệng nhé!