Cách nấu nước lèo ngon mà bạn cần bỏ túi ngay lập tức

Đối với cách nấu nước lèo bằng xương heo theo kiểu Quảng Ngãi, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Nấu phở hay hủ tiếu thì nước lèo (nước dùng) đóng vai trò quan trọng nhất quyết định sự thành công của món ăn. Vì vậy bạn cần phải biết cách nấu nước dùng ngon thì mới có thể làm hài lòng dạ dày của các thành viên trong gia đình. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách nấu nước lèo ngon đúng chuẩn Quảng Ngãi.

Khâu sơ chế nguyên liệu cũng rất quan trọng. Vì vậy bạn cần tuân thủ theo các bước của chúng tôi dưới đây:

Đây là toàn bộ thành phần cần thiết để tạo nên nồi nước lèo ngon theo đúng chuẩn Quảng Ngãi. Mì Quảng Ngãi ngon như thế nào chắc không cần phải quảng bá bạn cũng biết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước sơ chế nguyên liệu.

Sơ chế nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: Dùng dao sắc lọc lấy phần thịt của ức gà. Bóc sạch vỏ hành tím rồi đập dập và băm nhuyễn. Lấy hành tây lột vỏ sau đó thái kiểu múi cau và đem đi ngâm nước cho đỡ hăng.

Bước 2: Đem thịt ba chỉ và thịt của ức gà thái thật mỏng. Sau đó bạn đem đi ướp nước mắm, chút bột nêm, hạt tiêu, dầu hào, đường và ít bột nghệ.

Bước 3: Đem luộc quả trứng gà và bóc vỏ thật sạch.

Trong quá trình sơ chế, bạn cần phải làm thật sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi sơ chế, chúng ta sẽ qua bước quan trọng nhất đó là cách nấu nước dùng heo ngon.

Cách nấu nước lèo ngon đúng chuẩn Quảng Ngãi

Khi nấu nước lèo, bạn cần tuân thủ các bước mà chúng tôi đã đưa ra để đạt được hương vị ngon tuyệt hảo theo đúng chuẩn Quảng Ngãi. Bây giờ hãy cùng bắt tay vào thực hiện nào.

Rửa xương cho vào luộc qua rồi bỏ nước - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: Rửa sạch xương gà và xương lợn cho vào nồi rồi cho thêm chút nước đặt lên bếp. Đun sôi chừng 2 phút thì đổ phần nước đó đi và rửa qua xương lại 1 lần nữa.

Bước 2: Cho 600ml nước lọc, thêm 1 chút hành tây nêm gia vị cho vừa miệng. Nhớ cho tỷ lệ muối, đường, bột ngọt phù hợp với khẩu vị của các thành viên trong gia đình. Đun sôi trong vòng 15 phút.

Phi hành cho thơm - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 3: Trong khi chờ xương nhừ và nước ngọt xương, bạn hãy cho chảo lên bếp khác, phi thơm hành tỏi đã được băm nhuyễn. Sau đó cho phần thịt gà và thịt heo đã ướp ở khâu chuẩn bị vào xào trong khoảng 3-4 phút. Sau đó tắt bếp.

Bước 4: Đun nhỏ lửa nồi nước xương khoảng 15 phút, sau đó mở vung ra rồi cho hỗn hợp thịt gà, thịt heo vừa xào vào đun sôi lên trong 3 phút. Hết 3 phút bạn tiếp tục đun nhỏ lửa trong 15 phút nữa.

Bước 5: Chờ hết 15 phút, bạn tiếp tục cho lửa to lên và gạt 200g tôm tươi đã chuẩn bị và trứng gà đã luộc vào nồi. Đun thêm chừng 5 phút rồi tắt bếp.

Tô mì Quảng ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là bạn đã hoàn thành xong nồi nước lèo ngon đúng chuẩn Quảng Ngãi rồi đó. Bạn có thấy cách nấu nước lèo ngon này dễ thực hiện không nào?

Bây giờ, bạn chỉ việc tận hưởng món mì Quảng cùng các thành viên trong gia đình thôi. Bạn chỉ cần cho mì ra tô và múc nước lèo vào, cho thêm ít rau thơm để gia tăng hương vị cho bát mì Quảng của chúng ta. Bạn nên ăn kèm mì Quảng với bánh tráng, rau muống chẻ để ăn sống. Nếu bạn thích một chút chua chua, có thể cho thêm 1 nửa quả chanh để tăng thêm hương vị.

Phụ gia kèm theo - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể thay thế thịt gà bằng thịt bò, cá, thịt heo… để thay đổi hương vị của nồi nước lèo. Hay thậm chí bạn có thể nấu mì Quảng chay để ăn.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ cho bạn cách nấu nước lèo ngon mà bạn không nên bỏ qua. Hi vọng với bài viết này, bạn có thể nấu được một nồi nước dùng thật ngon để “chiêu đãi” dạ dày của các thành viên trong gia đình. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để có thể bỏ túi thật nhiều kiến thức bổ ích khác nhé. Chúc các bạn thành công!