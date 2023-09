Cách làm nước đá me ngon ai uống cũng phát ghiền

Để bắt đầu thực hiện cách pha chế nước đá me, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dễ tìm sau:

Dưới thời tiết oi bức mà có một ly nước đá me để uống thì phải nói là “đã” không gì bằng. Đây là thức uống “được lòng” rất nhiều người với vị chua chua, ngọt ngọt hòa quyện đặc biệt cùng đá bào mát tận ruột gan. Sau đây là cách làm nước đá me giải khát cho cả nhà.

-200g me chín (loại me thường hay dùng để nấu canh chua)

Đường nâu -Ảnh: Internet

-1 lát dứa vừa ăn

Dứa -Ảnh: Internet

-1 nhánh gừng nhỏ

-1 ít đậu phộng rang giã nhỏ

Lưu ý: Bạn có thể gia giảm các nguyên liệu me, dứa hay đường… để phù hợp với khẩu vị, sở thích của mình.

2. Cách làm nước đá me ngon phát ghiền

Với các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, bạn có thể thực hiện ngay theo các bước hướng dẫn làm nước đá me đơn giản như sau:

Bước 1: Làm cốt nước me

Cho hết 200g me chín vào một cái tô rồi đổ nước nóng vào ngâm số me đó trong khoảng 15 phút.

Làm nước cốt me -Ảnh: Internet

Sau đó, dùng thìa dầm nhuyễn cho me tan ra nước rồi lọc bỏ hạt, giữ lại phần nước cốt me.

Nước cốt me -Ảnh: Internet

Bước 2: Sơ chế gừng

Gừng giã nhỏ -Ảnh: Internet

Gọt vỏ rồi rửa sạch nhánh gừng tươi để ráo nước. Khi gừng đã ráo nước thì cắt lát cho vào cối, giã nhỏ.

Bước 3: Chuẩn bị nước dứa

Cách nấu nước đá me không chỉ có nước me mà còn cần hương vị của nước dứa để giúp thức uống này thêm ngon và bổ dưỡng.

Dứa cho vào máy sinh tố xay thật nhuyễn -Ảnh: Internet

Với dứa, bạn chỉ cần gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng, cho vào máy sinh tố xay thật nhuyễn là được.

Bước 4: Nấu nước me

Để cách làm nước đá me ngon, bạn hòa trộn phần nước cốt me, gừng đã sơ chế, 50g đường cùng nước dứa vào một cái xoong rồi đun sôi, khuấy đều.

Nấu nước me -Ảnh: Internet

Khi hỗn hợp đã sôi thì hạ lửa vừa cho tới khi hỗn hợp chuyển sang sền sệt thì tắt bếp, để nguội.

Nước me -Ảnh: Internet

Bước 5: Pha chế ly nước đá me ngon phát ghiền

Cho me vào cốc cùng đậu phộng rang giã nhỏ và đá viên -Ảnh: Internet

Khi đã hoàn thành xong hỗn hợp me, mỗi lần uống, bạn chỉ việc cho một lượng me vừa phải vào cốc, cho đậu phộng rang giã nhỏ vào cùng đá bào hoặc đá viên, sau đó trộn đều và từ từ tận hưởng hương vị mát dịu, chua ngọt của nước đá me lan tỏa khắp cổ họng mình.

Nước đá me giúp giải nhiệt, bổ sung nước trong ngày hè -Ảnh: Internet

Trong mùa hè nóng bức, công dụng của nước đá me sẽ giúp bạn giải nhiệt, bổ sung nước, giúp cơ thể khỏe lên rất nhiều.

Với tác dụng của nước đá me, các bà bầu cũng có thể yên tâm khi uống món giải khát này. Bà bầu uống nước đá me sẽ giúp kích thích vị giác, giải tỏa nóng bức, giúp tinh thần tốt hơn.

Qua các bước hướng dẫn cách làm nước đá me ngon đơn giản trên, mong rằng bạn đã biết công dụng uống nước đá me có tốt không cũng như cách làm nên những ly đá me mát lạnh ai uống cũng mê liền.

Chúc các bạn làm nước đá me thành công nhé!