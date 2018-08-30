Cách làm món miến trộn chay đơn giản mà lạ miệng

Thay vì vào bếp trổ tài nấu những món ăn mặn, bạn có thể làm miến trộn chay theo cách dưới đây để đổi vị. Những món chay vừa tốt cho sức khỏe lại rất dễ làm, đặc biệt là miến trộn chay có vị chua chua ngọt ngọt, thanh thanh rất dễ ăn.

- Miến dong: 150g

- Nấm hương: 10 cái nấm

- Mộc nhĩ: 2 tai

- Đậu phụ: 1 bìa

- Giá đỗ: 1 lạng

- Cà rốt: ½ củ

- Lạc rang giã nhỏ: 2 thìa

- Nước cốt chanh: 2 thìa

- Ớt băm, tỏi băm, hành khô và các loại gia vị khác như: bột canh, hạt tiêu, xì dầu, đường, dầu ăn,...

Nguyên liệu làm miến trộn chay rất đơn giản

Cách làm món miến trộn chay

Miến trộn chay bày lên mâm cơm ngày rằm, mùng 1 sẽ giúp thực đơn bữa ăn thêm phong phú. Đồng thời, miến trộn chay còn là món ăn giảm cân vô cùng hiệu quả, giúp chị em phụ nữ có một vóc dáng thon gọn nhanh chóng mà vẫn được ăn ngon.

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu:

Rửa qua mộc nhĩ và nấm hương, ngâm nước ấm cho nở mềm ra khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch dưới vòi nước cho trôi hết bụi bẩn. Sau đó, với mộc nhĩ, bạn cắt bỏ phần cứng, thái sợi. Với nấm hương, cắt bỏ chân nấm rồi thái làm đôi. Ướp mộc nhĩ và nấm hương với nửa thìa bột canh, nửa thì đường

Ngâm miến trong nước ấm khoảng 5-10 phút cho nở mềm ra thì chắt nước, rửa sạch rồi vớt ra rổ, để ráo nước.

Giá đỗ rửa sạch, cũng vớt ra rổ cho ráo.

Cà rốt cạo vỏ, rửa sạch, sau đó bào thành sợi.

Miến trộn chay là món ăn phù hợp với những ngày ngán cơm, muốn ăn thanh đạm

Bước 2: Tiến hành chế biến món miến trộn chay:

Đậu phụ cắt thành các miếng vuông thật nhỏ, đem chiên giòn.

Nấm hương bạn nhúng vào bột chiên giòn, đem chiên lên rồi vớt ra giấy thấm dầu cho ráo bớt dầu

Đặt chảo mới lên bếp, láng một chút dầu ăn cho nóng chảo rồi phi thơm hành khô, sau đó đổ mộc nhĩ vào xào kỹ cho chín.

Đến phần làm nước sốt trộn miến chay, bạn tiến hành như sau: Pha 2 thìa xì dầu với 2 thìa đường, 1 thìa bột canh, 1 thìa hạt tiêu, 3 thìa nước ấm rồi khuấy đều. Sau đó, cho tỏi băm, ớt băm và nước cốt chanh vào, khuấy đều đến khi tan hết đường.

Miến trộn chay không chỉ phù hợp với ngày rằm mùng 1 mà còn có thể là món ăn hàng ngày giúp giảm cân

Bước 3: Trình bày món miến trộn chay:

Đến phần trình bày món ăn, bạn cho miến ra bát tô hoặc đĩa lớn, cho giá đỗ, cà rốt lên trên, sau đó đến mộc nhĩ, nấm hương chiên và đậu phụ chiên.

Rưới nước sốt vừa làm lên trên cùng, sau đó rắc lạc lên là xong. Bạn có thể thêm một vài lá rau thơm đặt lên cho món ăn thêm màu sắc và hương vị.

Khi ăn, ta chỉ cần trộn đều là có ngay món miến trộn chay thơm ngon, lạ miệng lại không lo béo. Miến trộn chay rất dễ làm, lại là món ăn thanh mát trong ngày hè, phù hợp với cả người lớn và trẻ em.