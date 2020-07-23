Cách làm khoai mì hấp mỡ hành thơm ngon, đơn giản tại nhà

Trong khoai mì có chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất béo, tinh bột, chất xơ, tro,... Khoai mì là cách gọi của người miền Nam còn sắn là cách gọi của người miền Bắc và miền Trung. Khoai mì có nhiều công dụng trong đời sống . Không chỉ là nguồn thực phẩm cho con người, khoai mì còn được sử dụng khá phổ biến trong công nghiệp, làm thực phẩm cho gia súc.

Không khó để làm được món khoai mì hấp mỡ hành , tuy nhiên, để sở hữu món khoai mì bở mà không khô, ăn ngậy mà không béo đòi hỏi ở người thực hiện sự khéo léo và có vài bí quyết nhỏ.

Khoai mì thường được dùng cho các món ăn chơi. Được biết đến nhiều nhất vẫn là bánh nướng, hấp mỡ hành, chè,… Đặc biệt, vào mùa sắn, người miền Trung thường chọn những loại củ lớn, ít xơ để mài lấy nước và lọc lấy nước cốt. Trộn thêm đậu phộng rang, mật mía và gói lại bằng lá chuối rồi đem hấp. Đây là món ăn ngọt ngọt, bùi bùi rất hấp dẫn.

Có thể dùng củ khoai mì khi còn tươi, hay phơi khô cũng được. Nếu dùng tươi thì có thể hấp, luộc, làm bánh, nấu chè. Còn dùng phơi khô thì có thể nghiền thành bột, làm bún, miến, bánh tráng,…

Sau đây là chi tiết một số cách làm khoai mì hấp mỡ hành rất đơn giản, dễ thực hiện tại nhà.

1. Khoai mì hấp mỡ hành

Cách 1:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai mì: 600g

Chọn những củ sắn già, tươi ngon, nhiều tinh bột

Dừa nạo: 200g

80ml nước cốt dừa,

50g hành lá,

2 thìa súp dầu ăn

Lưu ý:

Chọn những củ sắn già, tươi ngon, nhiều tinh bột

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế

Rửa sạch sắn trước khi gọt vỏ để không bị bám đất bẩn vào ruột sắn. Dùng dao sắc gọt sạch vỏ, xắt thành những khúc vừa ăn (khoảng 5-7 cm). Tiếp theo, bổ đôi theo chiều dọc để nhằm giúp sắn nhanh chín hơn.

Cho vào ngâm khoảng hai giờ để loại sạch nhựa đắng và giữ được màu trắng ngần

Chuẩn bị sẵn một thau nước lạnh. Cho vào ngâm khoảng hai giờ để loại sạch nhựa đắng và giữ được màu trắng ngần. Nên ngâm sắn qua đêm để loại bỏ nhựa đắng và độc tố hiệu quả. Bào nhuyễn dừa khô. Bóc vỏ đậu phộng, rang chín, thêm đường, muối rồi giã hơi nát. Rửa sạch hành lá, cắt nhuyễn.

Bước 2:

Đặt nồi nước dừa lên bếp và đun sôi. Lưu ý đảm bảo lượng nước dừa vừa đủ để nấu cho đến khi nước cạn cũng là lúc sắn chín. Đây là cách giúp sắn hấp thụ tốt vị ngọt của nước dừa và không bị nhão.

Chọc đũa nhọn vào khoai mì. Nếu thấy khoai xuyên qua khúc sắn dễ dàng thì có nghĩa là sắn đã chín.

Sắn đã được hấp chín, bạn vớt ra và để cho nguội.

Lưu ý đảm bảo lượng nước dừa vừa đủ để nấu cho đến khi nước cạn cũng là lúc sắn chín

Tiếp đó, cho sắn vào cối đánh cho tơi. Phải thật khéo léo để sắn không bị nát.

Cho dầu phộng đã được đun nóng vào chén hành lá đã được cắt nhỏ. Đây là cách giúp dầu phộng thơm hơn mà vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt của hành lá.

Cho dầu phộng đã được đun nóng vào chén hành lá đã được cắt nhỏ

Trải các lá sen tươi đã được chuẩn bị ra rổ, sau đó cho sắn vào trong lòng chiếc lá và thêm dừa sợi, đậu phộng lên trên. Tiếp theo, thêm đậu phộng, dừa sợi và rưới nước mỡ hành. Trộn đều lên là bạn đã có thể thưởng thức ngay món ăn thơm ngon dịu nhẹ đậm chất quê.

Nếu thích sắn có mùi thơm thì trải lá sen ra giữa đĩa rồi cho lá sắn lên trên đó

Khoai mì hấp mỡ hành thơm ngon với vị ngọt của nước dừa quyện trong từng miếng sắn nhỏ quyện với vị thơm của hành lá, béo ngậy của dừa nạo, vị béo của dầu phộng, giòn của đậu phộng rang.

Hơn nữa, món ăn cũng khá đẹp mắt, sẵn có màu trắng ngần nổi bật hẳn lên trên nền xanh của lá sen, rất ấn tượng và gần gũi thiên nhiên.

Cách 2:

Với mùi vị thơm ngon, dễ tiêu hóa và rất lạ mắt, khoai mì hấp mỡ hành là món ăn rất được yêu thích. Để đổi khẩu vị, bạn có thể kết hợp với tôm khô.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

300g sắn (khoai mì)

20g tôm khô ngon

Hành lá, 1 củ hành tím

Nước mắm, tiêu, đường, dầu ăn

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế

+ Gọt vỏ, khứa nhẹ quanh thân củ mì. Ngâm tôm khô trong nước lạnh để nở mềm. Sau đó cho vào cối giã nhuyễn.

Ngâm tôm khô trong nước lạnh để nở mềm

+ Thái nhỏ hành lá, hành tím.

+ Cho khoai mì vào trong nước muối đã được huẩn bị sẵn. Ngâm trong khoảng 2 giờ để loại bỏ hết chất nhựa.

+ Hấp khoai trong xửng. Để cho khoai nguội rồi đánh tơi. Nên giữ miếng nhỏ, không bị nát sẽ ngon hơn.

Bước 2:

+ Đặt chảo lên bếp và cho hành, tỏi vào xào thơm. Vặn với lửa nhỏ. Nêm thêm gia vị, mắm ngon, đường sao cho vừa ăn. Xào cho đến khi thấy tôm săn thì vặn nhỏ lửa lại.

+ Cho hành lá vào rồi nhấc xuống ngay.

Trình bày: Cho khoai ra đĩa, rắc tôm, rưới dầu hành lên trên.

Cho khoai ra đĩa, rắc tôm, rưới dầu hành lên trên

2. Khoai mì rim cốt dừa

Ngoài tiến hành cách làm củ mì hấp mỡ hành, bạn có thể tham khảo thêm cách làm khoai mì rim cốt dừa rắc mỡ hành. Đây cũng là món ăn thơm ngon, hấp dẫn và được yêu thích.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món khoai mì rim nước cốt dừa

- 1,5 kg khoai mì

- 200g nước cốt dừa

- 1 muỗng canh đường cát

- 1 muỗng cà phê muối

- 100g đậu phộng

- 50g hành lá

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế

+ Lột sạch vỏ khoai mì. Sau đó cho vào chậu nước muối pha loãng ngâm trong khoảng 1 giờ. Đây là cách để loại sạch nhựa trong khoai mì ra hết. Bên cạnh đó, giúp rửa sạch độc tố trong củ.

+ Cắt thành khúc vừa ăn.

+ Đậu phộng rang chín, bóc vỏ rồi đem giã vỡ. Có thể cho đậu phộng vào một tờ báo và dùng chày giã qua. Tránh giã quá nhỏ sẽ khiến sắn hấp không có vị ngon bùi.

+ Hành lá thái nhuyễn.

Bước 2:

Bắc nồi nước lên bếp và cho khoai mì vào luộc trong khoảng 10 phút.

Cho khoai mì vào luộc trong khoảng 10 phút

Bước 3:

+ Mở vung ra và rưới hỗn hợp nước cốt dừa, muối, đường đã được pha sẵn lên sắn. Hấp thêm chừng 5 phút để khoai mì vừa chín tới. Đây là cách để món sắn có vọ thơm, ngậy và không bị khô. Đun lửa liu riu để hỗn hợp nước cốt dừa ngấm sâu đều vào khoai mì.

Đun lửa liu riu để hỗn hợp nước cốt dừa ngấm sâu đều vào khoai mì

+ Khi sắn đã nguội hẳn, bạn bóc bỏ lõi sắn và dằm sắn cho tơi ra.

Bước 4:

Đặt chảo lên bếp và cho mỡ heo vào đun sôi. Sau đó, đổ hành lá vào thành hỗn hợp mỡ hành

Bước 5:

Cho khoai mì ra đĩa và thêm mỡ hành, đậu phộng lên trên và thưởng thức.

Yêu cầu thành phẩm:

+ Khoai mì rim cốt dừa bùi bùi quyện hành lá và đậu phộng thơm béo. Hương vị rất đậm đà, hấp dẫn, càng ăn càng ghiền.

+ Từng miếng khoai mì nóng hổi, thơm lừng chắc hẳn sẽ để lại ấn tượng khó quên. Đặc biệt là trong những ngày mưa lạnh.

Khoai mì hấp mỡ hành tuy chỉ là một món ăn chơi thường được ưa chuộng mỗi khi đông đến, nhưng chắc hẳn đây là món quà quê dân dã, thơm ngon đã gây nhiều thương nhớ và để lại vô vàn kỉ niệm khó quên với nhiều cô cậu học trò miền Trung.

Trên đây là những công thức chế biến món khoai mì hấp mỡ hành đơn giản, dễ thực hiện. Kết hợp sẵn với hành, dừa tạo nên mùi vị và hương thơm hấp dẫn khó có thể cưỡng lại. Hãy làm món này và thưởng thức ngay nhé!