Cách đơn giản kiểm tra nước mắm có ngon hay không bà nội trợ nào cũng cần

Dưới đây là những cách kiểm tra nước mắm ngon bà nội trợ nên biết để sáng suốt lựa chọn những sản phẩm nước mắm chất lượng cho gia đình mình.

Có nhiều cách kiểm tra xem nước mắm có ngon hay không dựa vào các yếu tố khác nhau như màu sắc, hương vị và độ đạm được ghi trên nhãn mác. Thông thường, độ đạm của nước mắm càng cao thì nước mắm càng chất lượng. Còn đối với những loại nước mắm không ghi chú độ đạm trên bao bì thì có thể đó không phải nước mắm có nguồn gốc đảm bảo.

Cách thử nước mắm bằng cơm nguội

Bạn có thể dùng hạt cơm nguội để kiểm tra xem liệu loại nước mắm mình chọn có phải nước mắm ngon hay không. Đây là cách mà dân gian vẫn thường sử dụng để kiểm chứng độ ngon của nước mắm.

Cách thử nước mắm bằng cơm nguội rất đơn giản, bạn chỉ cần rót lưng chén nước mắm, sau đó thả vào chén nước mắm vừa rót một hạt cơm nguội và quan sát. Nếu bạn thấy hạt cơm vừa thả vào lập tức chìm xuống dưới đáy của chén nước mắm thì tất yếu đó là loại nước mắm không hề ngon. Còn nếu bạn thấy hạt cơm ngay khi thả vào lập tức nổi lên trên bề mặt nước mắm thì đó mới là nước mắm chuẩn ngon, không có hóa chất.

Thường thì nước mắm nguyên chất truyền thống được làm từ thịt cá ngâm trong muối sẽ thu được sản phẩm nước mắm ngon giàu protein kết hợp axit amin rất tốt cho sức khỏe.

Thử nước mắm bằng cơm nguội là cách phổ biến trong dân gian

Giải thích hiện tượng có thể kiểm tra nước mắm ngon bằng cơm nguội, người ta lý giải bằng cách dựa vào tỷ trọng. Bởi vì, nước mắm ngon có độ đạm cao tương đương với việc lượng axit amin có trong nước mắm rất cao, tạo nên tỷ trọng nặng hơn so với các loại nước mắm đã bị pha loãng. Do đó, khi cho hạt cơm nguội vào nước mắm ngon, sức nặng của nước mắm sẽ đẩy hạt cơm lên trên.

Cách nhận biết nước mắm ngon qua màu sắc

Khi chọn mua nước mắm, bà nội trợ có thể dựa vào màu sắc và độ trong của chai nước mắm mà quyết định có lựa chọn mua hay không. Hãy đem chai nước mắm ra nơi có đủ ánh sáng và dốc ngược chai nước mắm xuống, nếu thấy nước mắm có độ trong và không có cặn thì đó là nước mắm ngon.

Ngoài ra, nước mắm ngon sẽ thường có màu nâu vàng sáng, nếu bạn thấy nước mắm có màu xanh xám thì không nên mua. Tuy nhiên, có thể trong quá trình sử dụng, nước mắm sẽ chuyển sang màu sậm hơn nên yếu tố màu sắc chỉ có thể quyết định khi bạn chọn mua nước mắm mà thôi.

Nước mắm ngon có độ trong và màu vàng hấp dẫn

Cách thử nước mắm ngon qua hương vị

Hương vị là điểm quan trọng nhất quyết định loại nước mắm bạn sử dụng có phải nước mắm ngon hay không. Chọn hương vị là bước không thể bỏ qua vì có thể loại nước mắm này sẽ là sự lựa chọn lâu dài cho gia đình bạn trong những bữa ăn tương lai.

Nước mắm ngon có mùi thơm dễ chịu, không quá nồng. Khi nếm bạn thấy ở đầu lưỡi có vị mặn ngọt hài hòa, xuống đến cổ họng, vị ngọt của nước mắm sẽ đọng lại và vị mặn dần tan, đó là nước mắm ngon. Còn nếu như khi vừa nếm bạn đã thấy vị mặn chát thì có thể đó không phải loại nước mắm ngon, nguy hiểm hơn, đó còn có thể là nước mắm sử dụng các chất phụ gia không được đảm bảo.

Chọn nước mắm ngon trong thời đại hiện nay là việc vô cùng quan trọng giúp bạn và gia đình bảo vệ sức khỏe. Hãy là bà nội trợ sáng suốt và thông minh bạn nhé!