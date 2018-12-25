Các món ăn đem lại may mắn cho gia chủ trong ngày Tết Dương lịch

Cá vốn là một món ăn được nhiều dân tộc trên thế giới coi là biểu tượng của sự may mắn. Thân mình cá có rất nhiều vảy giống với đồng tiền xu, là tượng trưng cho sự dồi dào tiền tài trong năm mới. Ngoài ra, cá thường bơi theo đàn, là đại diện cho sự thịnh vượng và cá cũng luôn bơi về phía trước đại diện cho sự phát triển, thăng tiến không ngừng.

Thời điểm đón Tết Dương lịch 2022 đang đến gần, trong mâm cỗ tất niên hay mâm cơm ngày tết không thể nào thiết đi các món ăn thơm ngon, nóng hổi. Ăn gì ngày Tết Dương lịch để cả năm mới may mắn, đón một năm mới 2022 an khang, thịnh vượng và để chào tạm biệt năm cũ 2021? Dưới đây là những món ăn ngày Tết Dương lịch vừa ngon miệng, dễ làm lại mang ý nghĩa may mắn đến với mọi người.

Những món ăn làm từ cá được sử dụng tại nhiều nước, họ thường cho thêm muối để tăng thêm sự may mắn, ăn cá vào ngày đầu năm để mong chờ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ trong cả năm tiếp theo.

Cá chép om dưa là món ăn mang mong muốn đón nhiều tài lộc trong năm mới

Cá chép om dưa là một món ăn truyền thống quen thuộc của người Việt, với hương vị thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng. Cá chép om dưa phù hợp với những bữa cơm gia đình, tụ tập bạn bè cùng quây quần bên nồi cá chép nóng hổi, ăn cùng bún sợi và rau sống cực kỳ ngon miệng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho 4 người ăn:

- 1 con cá chép cỡ vừa khoảng 1kg

- Thịt mỡ (chọn mỡ phần ít thịt)

- Dưa muối

- 4 quả cà chua, 2 muôi dấm bỗng

- Gừng tươi, hành khô, nghệ, hành lá, ớt, thì là,...

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên vật liệu

Mỡ phần rửa sạch, thái miếng nhỏ rồi đem rán nhỏ lửa đến khi tóp mỡ giòn thơm thì nhanh tay vớt ra để cho ráo

Gừng tươi cạo vỏ, rửa sạch, đập dập

Hành khô bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ

Ớt tươi, hành lá, thì là cũng rửa sạch, thái nhỏ

Cà chua rửa sạch, thái múi cau

Cá chép mua về đánh sạch vảy, làm sạch bằng giấm gừng và muối để khử mùi tanh, để cá ráo bớt nước thì đem ướp với 2 thìa bột canh, một ít nghệ đập nhỏ, thì là

Bước 2: Chế biến món cá chép om dưa

Cá chép ướp khoảng 15 phút cho ngấm gia vị có thể đem chiên lên để bớt đi mùi tanh và miếng cá khi nấu sẽ thơm ngon hơn

Xào cà chua với mỡ vừa rán tóp mỡ, sau đó thêm dưa chua vào xào cùng, bỏ thêm ½ thìa cà phê đường kính trắng cho dịu rồi đảo dưa đều tay khoảng 15 phút cho chín kỹ. Sau đó, thêm vào đó 1 thìa gừng tươi đập nhỏ, ớt tươi, dấm bỗng và 2.5 lít nước

Đun đến khi canh dưa sôi lên thì vặn nhỏ lửa, thả cá chép vào đun, vì dưa đã mặn nên không cần nêm nếm thêm gia vị, sau đó đun tiếp khoảng 8 phút nữa là được.

Cuối cùng khi cá đã chín và ngấm đẫm gia vị thì cho thêm tóp mỡ, rắc hành và thì là vào, bắc nồi ra bày ra đĩa inox hoặc cho vào nồi lẩu để ăn cùng rau, bún cho nóng hổi.

Nếu muốn món ăn thêm hấp dẫn có thể thêm một chút thịt ba chỉ thái mỏng vào xào sơ để nồi canh thêm ngọt và đậm vị.

Nộm xoài bò khô

Thịt bò khô từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong dịp tết mang hương vị thơm ngon đặc trưng, trộn cùng gỏi xoài giúp bữa cơm trở nên dễ ăn hơn và thanh mát hơn.

Nộm xoài bò khô giúp bữa cơm năm mới thêm hương vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho 4 người ăn:

- 2 quả xoài xanh

- 200gr bò khô

- 1 củ cà rốt

- 100gr lạc rang

- 1 mớ rau kinh giới, vài lá bạc hà

- Giấm ăn hoặc 1 quả chanh, đường kính, nước mắm, ớt tươi nếu muốn tăng vị cay,...

Cách làm:

Xoài và cà rốt nạo bỏ vỏ, đem bào sợi

Bò khô xé sợi nhỏ, các loại rau rửa sạch, để ráo nước

Lạc đã rang đập dập

Pha nước trộn nộm theo công thức: 2 thìa nước mắm, 2.5 thìa đường kính trắng, chanh bỏ hạt vắt lấy nước cốt, 3 thìa nước lọc. Khuấy đều cho nước trộn tan đường

Xếp xoài vào, rưới nước trộn nộm cùng với các loại rau, ớt tươi. Cuối cùng, rắc bò khô và lạc rang lên trên. Khi nào ăn trộn đều là có thể dùng ngay.

Thịt heo quay giòn bì

Năm mới 2019 sẽ may mắn nếu có món thịt heo quay giòn bì hấp dẫn trong mâm cơm đón năm mới.

Ba chỉ heo quay giòn bì là món chính giúp bữa ăn thêm đưa cơm

Nguyên liệu cho mâm cơm 4 người ăn gồm có:

- 1kg thịt ba chỉ loại ngon

- 1 gói bột ngũ vị hương

- Bột canh, đường kính, dầu hào, rượu trắng, muối tinh,...

Cách làm:

Thịt ba chỉ sau khi mua về rửa sạch, lấy rượu trắng rửa qua phần thịt không để dính rượu vào bì

Ướp thịt lợn với 1 thìa bột canh, 1 thìa đường, 1 gói bột ngũ vị hương, một ít hạt tiêu xay và 1 thìa dầu hào cho thịt mềm. Sau đó đậy kín lại, để tủ lạnh qua đêm cho thịt ngấm gia vị

Trước khi nướng nên bật lò trước ít nhất 5 phút ở mức nhiệt 200 độ C, trong lúc đó lấy kim nhỏ châm vào phần bì để giảm tối đa bì nổ trong quá trình nướng.

Lấy chổi quét một lớp giấm lên phần bì rồi rắc thêm muối tinh lên trên phủ kín mặt bì, sau đó quấn giấy bạc, cho thịt vào lò nướng khoảng 1 tiếng ở khay giữa.

Cuối cùng, bỏ thịt ra ngoài, nhanh tay gạt bỏ hết phần muối trên bì, bỏ giấy bạc rồi đẩy thịt vào khay dưới cùng nướng thêm 20 phút nữa là được.

Củ kiệu tôm khô

Củ kiệu tôm khô cực kỳ thông dụng ở miền Nam vì có thể ăn kèm cùng thịt kho, cuốn bánh tráng, bánh tét,… Với vị giòn, dai, mặn, ngọt, chua hài hòa, đây sẽ là món ăn khiến ai cũng phải mê mẩn khi thưởng thức.

Nguyên liệu:

Củ kiệu muối 150 gram.

Tôm khô ngon 200 gram

Một quả trứng bắc thảo. (nếu có)

Đường cát

Thực hiện:

Bước 1: Tôm khô ngâm rửa qua nước lạnh cho sạch bụi bẩn. Bỏ tôm vào ngâm vào nước ấm 15 phút cho mềm. Sau đó vớt ra để ráo.

Bước 2: Củ kiệu vớt ra để ráo nước, bổ đôi để riêng. Phần nước giấm ngâm kiệu lấy dùng làm gia vị trộn tôm. Ít ai biết rằng, nước chua này có thể làm phá lấu lòng heo, sườn heo khìa chua ngọt, nước mắm chấm chả giò, v.v..

Bước 3: Trứng bắc thảo rửa sạch, luộc 15 phút rồi bóc vỏ. Lấy dao nhỏ chẻ thành những múi cau nhỏ để món ăn thêm vị đậm đà.

Bước 4: Trình bày các nguyên liệu vào một chiếc đĩa lớn theo ý muốn rồi rưới chút nước giấm lên trên. Có thể cho thêm đường để tăng vị ngọt, nếu khẩu vị đậm đà có thể trộn tôm khô, củ kiệu trước cho thấm rồi cho trứng bắc thảo vào

Canh khổ qua nhồi thịt

Vào những ngày Tết, ở miền Nam người ở đây rất thích ăn canh khổ qua nhồi thịt vì nó có ý nghĩa đẩy lùi những khó khăn đi qua - Khổ sẽ qua đi ở năm cũ. Bên cạnh đó, món này còn giúp cơ thể giải nhiệt và cung cấp nhiều dưỡng chất, tốt cho sức khỏe.

Trên đây là gợi ý của Phunuvagiadinh về một số món ăn ngày Tết. Hy vọng những thực đơn ngày tết của gia đình bạn sẽ đa dạng hơn.