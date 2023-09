Các món ăn đem lại may mắn cho gia chủ trong ngày Tết Dương lịch

Thời điểm đón Tết Dương lịch 2022 đang đến gần, trong mâm cỗ tất niên hay mâm cơm ngày tết không thể nào thiết đi các món ăn thơm ngon, nóng hổi. Ăn gì ngày Tết Dương lịch để cả năm mới may mắn, đón một năm mới 2022 an khang, thịnh vượng và để chào tạm biệt năm cũ 2021? Dưới đây là những món ăn ngày Tết Dương lịch vừa ngon miệng, dễ làm lại mang ý nghĩa may mắn đến với mọi người.

Cá chép om dưa

Cá vốn là một món ăn được nhiều dân tộc trên thế giới coi là biểu tượng của sự may mắn. Thân mình cá có rất nhiều vảy giống với đồng tiền xu, là tượng trưng cho sự dồi dào tiền tài trong năm mới. Ngoài ra, cá thường bơi theo đàn, là đại diện cho sự thịnh vượng và cá cũng luôn bơi về phía trước đại diện cho sự phát triển, thăng tiến không ngừng.