Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của 12 con giáp cho biết, những người mang tuổi Dần và tuổi Tỵ sẽ liên tục gặt hái tài lộc. Riêng người tuổi Hợi cẩn thận tai ương sắp tới.

Lá số tử vi của người tuổi Tí trong thứ Sáu tuần này được dự đoán là khá ổn định, từ công việc cho tới tài lộc, con giáp này đều được hưởng phúc của quý nhân nên mọi sự đều không có gì bất ổn. Nếu như thời gian vừa qua, Tí có sự khởi sắc mạnh mẽ về tài lộc thì thứ Sáu tuần này, tài vận của Tí dường như lại đứng yên một chỗ. Tuy nhiên đừng quá lo lắng bởi thăng trầm là chuyện đương nhiên mà ai cũng gặp.

Dự đoán của tử vi 12 con giáp cho thấy, những người tuổi Sửu sẽ có một ngày khá trọn vẹn vào thứ Sáu tuần này. Một số kế hoạch đã lên sẵn đều được thực hiện tốt. Sửu cần thể hiện tốt hơn nữa điểm mạnh của mình, đừng rụt rè, tự ti trước bất kì điều gì, bởi nó chính là rào cản để ngăn con giáp này tiến đến sự giàu có.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Dần

Vận trình tài lộc của Dần trong ngày hôm nay vô cùng tốt. Mọi công việc đều trở nên suôn sẻ, Dần có thể chỉ cần ngồi im, tiền bạc cũng tự chạy đến chui vào túi. Đây chính là thành quả xứng đáng dành cho người tuổi Dần trong suốt nhiều ngày qua, đã cố gắng không ngơi nghỉ để kiếm tiền. Tử vi có nói, chỉ trong ngày thứ Sáu tuần này, Dần có thể thu về lợi nhuận cao chót vót, bằng cả một tháng bươn chải kiếm tiền.

Dần có thể sẽ thu được lộc lá lớn trong thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Mão

Công việc của Mão hôm nay có một chút rắc rối, hãy chú ý những việc liên quan đến giấy tờ sổ sách, đừng chủ quan để tạo kẽ hở cho kẻ gian lợi dụng. Tài vận của Mão vì thế cũng không mấy khả quan, do có sự chắt chiu, tiết kiệm từ trước nên Mão cũng không quá lo lắng về chuyện tiền bạc, nhưng nếu cứ đà này thì Mão sẽ sớm có ngày phải lo sốt vó vì không còn tiền để chi tiêu. Vì thế hãy đứng dậy ngay bây giờ và đừng bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm ra tiền nào.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Thìn

Tình hình khó khăn chung cũng ảnh hưởng nhiều đến công việc và cả tài chính của người tuổi Thìn. Tử vi 12 con giáp mới nhất cho biết, Thìn dù có cố gắng nhưng vận may lại không ở bên trong ngày thứ Sáu tuần này. Do đó, con giáp này nên lưu ý đừng đầu tư tiền bạc vì chẳng những không mang lại lợi nhuận mà còn có nguy cơ mất trắng.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Tỵ

Tỵ chính là một trong 3 con giáp may mắn nhất của thứ Sáu ngày 28/5/2021 này. Theo như dự đoán của chuyên gia tử vi, người tuổi Tỵ trong ngày này sẽ được cát tinh chiếu mệnh, cộng thêm cục diện tam hợp nên công việc rất suôn sẻ, tài lộc cực kỳ mạnh mẽ. Tỵ có thể thoải mái chi tiêu cho những dự định mình mong muốn từ lâu.

Thứ Sáu tuần này chính là thời gian vàng bạc của Tỵ để hái ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Ngọ

Hung tinh có thể sẽ tìm đến Ngọ trong ngày thứ Sáu tuần này, khiến con giáp này khó có được tài vận tốt. Tử vi dự đoán, trong ngày này, Ngọ chỉ nên lặng im mà làm tốt công việc của mình, mặc cho thị phi bên ngoài. Nếu không, Ngọ có thể sẽ phải hối tiếc không kịp.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Mùi

Tử vi 12 con giáp cho biết, vận số của Mùi đang trên đà phát triển đi lên. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm con giáp này có nhiều tài lộc, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Do đó, Mùi cứ bình tĩnh, cố gắng không được ngừng nghỉ để rút ngắn thời gian tài lộc đến bên cạnh mình. Trong cuộc sống gia đình, người tuổi Mùi gặp nhiều chuyện không vui, nhưng đừng nóng vội, hãy bình tĩnh giải quyết, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Thân

Xin chúc mừng những ai tuổi Thân bởi trong thứ Sáu tuần này, đây chính là con giáp được Thần Tài nhớ mặt, ưu ái cho hưởng lộc trời vô biên. Việc làm ăn của Thân khởi sắc khá mạnh mẽ, tiền của cứ theo đó ào ào chảy vào túi. Chỉ trong ngày thứ Sáu tuần này, Thân có thể hốt trọn tài lộc bằng cả tuần cộng lại, dù không quá khủng như đại gia hay tỷ phú nhưng cũng đủ để con giáp này dư dả chi tiêu.

Thứ Sáu tuần này chính là ngày may mắn nhất trong tuần của Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Dậu

Những người tuổi Dậu trời sinh thẳng tính, luôn được lòng cả cấp trên lẫn bề dưới. Nhờ tính tình bộc trực này, Dậu luôn hoàn thành tốt công việc và được tin tưởng giao cho những trọng trách lớn. Theo tử vi hàng ngày, trong thứ Sáu tuần này, Dậu sẽ nhận được tin vui trong công việc. Dù tài lộc mang đến không quá nhiều nhưng sớm muộn gì cũng đầy ắp.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Tuất

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Tuất đã trải qua quãng thời gian gặp quá nhiều tai ương, mệt mỏi trong cuộc sống. Những thị phi tự nhiên ở đâu tìm đến khiến cho Tuất không kịp trở tay. Con giáp này đã phải gồng mình gánh chịu và nỗ lực rất nhiều mới có thể đứng dậy sau vấp ngã. Cứ giữ vững tinh thần này, Tuất sẽ được đón nhận những điều mới mẻ, tốt đẹp hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/5/2021 của Hợi

Quẻ bói tử vi 12 con giáp vào thứ Sáu ngày 28/5/2021 này cho biết, đây là một ngày không mấy may mắn dành cho người tuổi Hợi. Hung tinh chiếu mệnh khiến mọi việc mà con giáp này làm đều bị hư hỏng, rắc rối vây quanh. Trong ngày này, Hợi cũng nên chú ý đến những mối quan hệ xung quanh. Cần dành thời gian để nhìn nhận lại đâu là bạn đâu là người không nên làm bạn, kẻo có kẻ đứng sau lưng chờ sẵn để hãm hại không chừng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.