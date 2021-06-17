Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của 12 con giáp: Thân – Mão giàu to, Dần coi chừng mất tài sản

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của 12 con giáp cho biết, sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, trúng đậm trong làm ăn, tiền ùa vào nhà không có lối thoát.

Chuyên gia tử vi cho biết, trong ngày này, người tuổi Tí chịu khá nhiều áp lực về tiền bạc. Những ngày trước, con giáp này đã trải qua nhiều vất vả, tiền bạc có dấu hiệu đi xuống. Tí đã phải nỗ lực không ngừng để giữ cho tài chính của mình không bị thất thoát. Áp lực này vẫn theo chân Tí cho đến thứ Sáu tuần này. Nhưng đừng quá lo lắng, chỉ cần đến đầu tuần sau, người tuổi Tí đã có thể vượt qua khó khăn tận hưởng may mắn.

Tử vi ngày thứ Sáu tuần này của người tuổi Sửu cho biết, con giáp này đừng quá tự trói buộc bản thân mình vào những trách nhiệm không đáng có. Sửu sẽ cảm thấy “dễ thở” hơn khi làm được điều này. Về vận trình tài lộc, trong ngày này, Sửu có túi tiền khá dồi dào, lại ổn định cả ngày chứ không lo bị lên xuống thất thường như những ngày trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Dần

Vận may của Dần dường như vẫn chưa kịp tìm tới trong thứ Sáu tuần này. Công việc của Dần trong ngày này sẽ gặp khá nhiều biến động, nếu không giữ vững tinh thần, Dần có thể phải hối hận vì mắc nhiều sai lầm trong công việc. Còn về tài lộc, ngày này cũng không phải là thời điểm thích hợp để Dần thực hiện ước mơ làm giàu của mình. Không nên quyết định “xuống tiền” đầu tư bất cứ cái gì, cũng nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền, kẻo bị mất trắng.

Trong thứ Sáu tuần này, Dần nhất định không được quyết định đầu tư tiền bạc kẻo mất trắng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Mão

Tử vi của con giáp may mắn đã chính thức gọi tên Mão, con giáp này sắp có một hào quang soi sáng ngay trên đầu. Công việc của Mão trong ngày thứ Sáu tuần này nhìn chung khá thuận lợi, mặc dù không có gì quá đặc sắc, nhưng cũng không gặp bất cứ khó khăn, trắc trở nào. Đường tài vận của Mão trong ngày này cũng tương tự như vậy, tuy không tăng đột biến nhưng vẫn giữ nguyên mà không bị hao hụt.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 củaThìn

Trong ngày thứ Sáu tuần này, Thìn đã có một ngày làm việc rất hiệu quả. Con giáp này đạt được nhiều thành tích tốt trong công việc, lại phát huy được năng lực của bản thân nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Thìn chỉ cần tiếp tục phát huy điều này, sớm muộn gì cũng được cất nhắc cho tăng lương, thăng chức vù vù.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Tỵ

Công việc của Tỵ ổn định hơn so với nhiều người xung quanh, nhờ đó con giáp này có một nguồn thu nhập tương đối ổn định, mặc cho thiên hạ vẫn đang lao đao vất vả. Tuy nhiên, Tỵ không nên ỷ lại mà cần cất giữ cho mình một khoản tiền tiết kiệm bởi vận may ở bên cạnh đến khi nào là điều không ai biết trước được. Nhất là trong thứ Sáu tuần này, có khá nhiều lời mời gọi hấp dẫn trước mắt, Tỵ nên giữ tình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chi tiêu bất cứ thứ gì.

Tỵ có công việc và thu nhập ổn định nhưng cần tính toán lại việc chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Ngọ

Thứ Sáu tuần này sẽ là thời điểm mà Thần Tài đưa tới cho Ngọ một khoản thu nhập bất ngờ mà trước đó con giáp này không hề nghĩ tới. Ngọ có thêm khoản tiền từ trên trời rơi xuống nên có thể chi tiêu và sắm sửa nhiều thứ mong muốn. Công việc của Ngọ được tử vi hàng ngày dự đoán khá ổn định. Tuy làm cùng một công việc mỗi ngày, nhưng sự thông minh, linh hoạt của Ngọ đã giúp con giáp này thoát khỏi sự nhàm chán, ngược lại, Ngọ tìm được sự hứng khởi và thích thú với công việc của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Mùi

Sự tác động của cục diện xấu đã khiến cho người tuổi Mùi có một ngày thứ Sáu không mấy suôn sẻ. Trong công việc, con giáp này liên tục bị người khác phá đám, dù cố gắng kiềm chế nhưng dường như sự nhẫn nhịn của Mùi khiến cho đối phương càng được nước lấn tới. Về tài vận, Mùi có khả năng phải chi một số tiền kha khá cho những việc bất ngờ xảy ra. Cuộc sống con giáp này lại bị người xung quanh soi mói. Nói chung Mùi cần cố gắng để vượt qua hết ngày này, chờ đón may mắn đang đợi phía trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Thân

Thân đích thị là một trong 3 con giáp may mắn nhất của thứ Sáu ngày 18/6/2021 tuần này. Trong suốt cả ngày, Thân không gặp phải bất cứ chuyện xui xẻo hay không vui nào. Tin vui tài chính cũng liên tục tìm tới bên con giáp này. Thân có nhiều công việc tay trái bên ngoài, nên đến cùng một lúc, các khoản thu nhập từ những công việc đó sẽ tìm đến Thân, khiến con giáp này bỗng chốc thành đại gia.

Thân có cơ may thành đại gia trong thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Dậu

Tử vi học phương Đông của người tuổi Dậu cho biết, trong thứ Sáu ngày 18/6/2021 này, con giáp này phải đối mặt với nhiều quyết định quan trọng. Con giáp này nếu lựa chọn đúng, một bước sẽ lên mây, tiền bạc ùa về nhiều vô kể. Nhưng nếu không tỉnh táo, nghe người khác xúi bậy, Dậu sẽ đánh mất đi cơ hội ngàn năm có một mà trời ban cho.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Tuất

Các mối quan hệ với bạn bè thân thiết của Tuất trong thời gian gần đây có dấu hiệu bị rạn nứt. Tử vi thứ Sáu tuần này cho biết, Tuất sẽ có cơ hội để hàn gắn lại các mối quan hệ này. Còn về công việc và tài lộc, đây chưa phải là thời điểm Tuất có thể thu về tay những thành quả lớn. Cần cố gắng và kiên nhẫn thêm nữa, Tuất mới có thể yên tâm tận hưởng thành công.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/6/2021 của Hợi

Thứ Sáu tuần này, người tuổi Hợi sẽ có một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ, làm gì cũng hào hứng, mang lại kết quả khả quan. Hợi cứ cố gắng, nỗ lực như hiện tại và không ngừng nghỉ, thu nhập của con giáp này sẽ tăng lên rất khá. Hợi nên lưu ý, trong ngày này, có một vài mâu thuẫn xảy ra, nhưng đừng cố chạy theo để tranh cãi vì sẽ không đi đến đâu, chỉ cực thân mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.