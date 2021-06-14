7 ngày cuối tháng 6/2021: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, thu nhập tăng mạnh, mọi điều như ý

12 con giáp tử vi 14/06/2021 06:40

Chỉ trong vòng 7 ngày cuối cùng của tháng 6/2021 này, 3 con giáp được tử vi hàng ngày gọi tên dưới đây sẽ có ngay cơ hội hốt trọn tài lộc trong thiên hạ về tay mình.

Tuổi Dần

Bước vào đầu tháng 6/2021 này, người tuổi Dần đã đón nhận khá nhiều may mắn nhà trời ban cho. Công việc thuận lợi, không bị kẻ gian quấy rối như trước; tài chính thì thăng vận, liên tục dồi dào. Tuy nhiên, đó chưa là gì so với 7 ngày cuối cùng của tháng này. Tử vi hàng ngày cho biết, khi bước vào đúng thời gian này, Dần sẽ chính thức hái trọn tài lộc đã về tay.

tu vi hang ngay 1
 7 ngày cuối tháng 6/2021 chính là thời gian mà Dần có thể hốt trọn tài lộc về tay – Ảnh minh họa: Internet

Trong khi tài chính liên tục tăng mạnh, công việc thì bất ngờ suôn sẻ hơn trước thì vận tình duyên của con giáp này cũng rực rỡ không kém. Bất cứ ai cầm tinh tuổi Dần đều sẽ đón nhận rất nhiều tin vui, niềm hạnh phúc bất ngờ từ nửa kia của mình trong vòng 7 ngày cuối tháng.

Tuổi Dậu

Sổ vàng của Thần Tài đã chốt xong, vào đúng 7 ngày cuối tháng 6/2021 này, những ai tuổi Dậu đều khó thoát khỏi vận mệnh giàu sang, tiền bạc lúc nào cũng phải rủng rỉnh trong người, không một giây phút nào là nghèo khó. Trong thời gian này, Dậu tuy hơi vất vả với công việc vì có quá nhiều cơ hội kiếm tiền đến cùng một lúc, nhưng thu nhập mà con giáp này có được sẽ không cần phải bàn cãi về độ cao ngất ngưởng.

tu vi hang ngay 2
 Thu nhập của Dậu trong một tuần cuối tháng 6/2021 sẽ cao ngất ngưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Giấc mơ về một cuộc sống dư dả, tài lộc dồi dào của người tuổi Thìn sắp biến thành hiện thực, nhất là trong 7 ngày cuối tháng này. Thật ra trước đây, Thìn không phải là người quá nghèo khó, nhưng tài lộc con giáp này chưa được ổn định, lúc lên lúc xuống thất thường. Cho đến tuần cuối cùng của tháng này, Thìn mới thực sự đón nhận tài lộc ổn định, vững chắc.

tu vi hang ngay 3
 Tài lộc của Thìn sẽ được tăng lên một cách bền vững trong tuần cuối tháng 6/2021 - Ảnh minh họa: Internet

Theo lá số tử vi của người tuổi Thìn, trong chính thời gian này, Thìn có quý nhân theo bước, hễ làm việc gì gặp khó sẽ đều được quý nhân chỉ dẫn. Điều quan trọng nhất vẫn là ở tính chủ động và kiên trì của Thìn, đừng nên quá ỷ lại vào sự giúp đỡ bên ngoài kẻo khi mất đi hỗ trợ sẽ không thể đứng vững một mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp xây nhà lầu, mua xe sang, tiền nhiều không có chỗ để trong 2 năm tới

3 con giáp xây nhà lầu, mua xe sang, tiền nhiều không có chỗ để trong 2 năm tới

Lá số tử vi hàng ngày của 3 con giáp dưới đây ghi rõ, trong 2 năm tới chính là thời vận hoàng kim, hái vàng hái lộc của 3 con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 43 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề