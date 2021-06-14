Cuối tháng 5 âm lịch là lúc 3 con giáp này thăng tiến trong công việc, tài chính khởi sắc rực rỡ

Tử vi hàng ngày đã nói rõ ràng, trong tháng 5 âm lịch này, người tuổi Mùi có cơ may trúng lớn. Nếu từ đầu tháng đến nay Mùi vẫn chưa nhận thấy cơ hội lớn nào dành cho mình thì đừng lo, bởi nó sẽ xuất hiện trong vòng các ngày cuối của tháng. Mùi đừng quên sự cố gắng của mình để không bị tiếc nuối nếu bỏ lỡ cơ hội đổi đời có một không hai này.

Công việc của Mùi có dấu hiệu đi lên rõ rệt, không còn những rắc rối, thị phi bủa vây như trước. Mùi nên mạnh dạn thể hiện ý kiến quan điểm riêng của mình để được mọi người xung quanh nhìn nhận và đánh giá tích cực.

Lá số tử vi của người tuổi Thìn trong các ngày cuối tháng 5 âm lịch cho thấy vận mệnh của con giáp này khá tốt. Được quý nhân kề cạnh không phải là phúc đức ai muốn cũng có được, do đó Thìn hãy tận dụng cơ hội ngàn năm có một này để một bước đổi đời, thăng hoa phú quý. Các kế hoạch đầu tư, làm ăn đã có thể thực hiện trong giai đoạn này để cuối tháng tận hưởng thành quả là vừa.

Thìn sẽ có quý nhân phù trợ trong vòng cuối tháng 5 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Niềm vui sẽ liên tục tìm đến với Ngọ trong những ngày tháng 5 âm lịch, đặc biệt càng về cuối tháng thì Ngọ sẽ càng ngập trong các tin vui. Công việc của con giáp này đang trên đà thẳng tiến vùn vụt, không có bất cứ thứ gì cản đường. Ngọ đã rất cố gắng trong thời gian qua và sắp sửa tới lúc con giáp này được tận hưởng thành quả của mình.

Cuối tháng 5 âm lịch là thời điểm Ngọ ngập trong tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, những người tuổi Ngọ dù tài giỏi, thông minh nhưng cũng không tránh khỏi khuyết điểm là chủ quan. Tử vi khuyên Ngọ hãy cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng tất cả mọi công việc, tránh chủ quan dẫn đến mắc sai lầm rồi lại hối tiếc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.