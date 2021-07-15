Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của 12 con giáp: Tí, Mão thi nhau trúng số, Mùi sự nghiệp thăng hoa

Theo dự đoán của tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của 12 con giáp , trong hôm nay sẽ có 3 con giáp là Tí, Mão, Mùi cực kỳ may mắn, không nhặt được tiền cũng trúng số.

Lá số tử vi hàng ngày mà các chuyên gia dự đoán cho Tí nói rõ, những ai cầm tinh con chuột đều sẽ được nhận một món quà lớn vào ngày thứ Sáu tuần này. Nhiều niềm vui bất ngờ về tài chính cứ luân phiên tìm đến con giáp này khiến Tí chỉ trong một ngày có thể thu về rất nhiều tiền. Vận trình sự nghiệp của Tí tương đối bằng phẳng, trong hôm nay cũng không gặp quá nhiều trắc trở. Một số khó khăn nho nhỏ Tí có thể dễ dàng vượt qua.

Nhìn chung ngày thứ Sáu tuần này của Sửu sẽ trôi qua khá êm đềm, không có quá nhiều vấn đề khiến con giáp này phải lo toan. Công việc của Sửu vẫn tiếp tục như mọi ngày, Sửu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm nên kỳ tích. Còn về tài lộc, những nguồn thu của Sửu trong ngày này vẫn chưa về đến, Sửu cần thêm thời gian để có thể hứng trọn tài lộc về túi của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Dần

Tử vi mới nhất của Dần cho thấy, trong thứ Sáu tuần này, người tuổi Dần có hung cát đan xen, nghĩa là vừa có chuyện vui nhưng cũng có chuyện không may mắn. Trên phương diện sự nghiệp, dần có được quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng dễ dàng hơn mọi ngày. Tuy nhiên, về tài lộc, Dần được dự đoán có nguy cơ mất tiền mất bạc do quá tin người. Cần chú ý điều này thật kỹ.

Thứ Sáu tuần này, Dần có vận trình hung cát đan xen, cần cẩn thận tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Mão

Mão chính là một trong ba con giáp được Thần Tài ưu ái cho hưởng lộc lớn trong thứ Sáu tuần này. Theo đó, các nguồn thu cố định của Mão sẽ ào ạt đổ dồn về cùng một lúc. Chưa hết, Mão còn có khả năng trúng lớn, đem về thu nhập khủng. Tất cả nhờ vào trí thông minh nhanh nhạy của con giáp này. Nếu không biết nắm bắt thời cơ, Mão có khi phải tiếc hùi hụi.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Thìn

Tử vi thứ Sáu khuyên Thìn nên biết hài lòng với những thứ mình đang có ở hiện tại. Bởi con giáp này có quá nhiều tham vọng phi thực tế. Cuộc sống của Thìn không quá phụ thuộc vào tiền bạc, con giáp này có sự hỗ trợ lớn từ gia đình. Trong thứ Sáu tuần này, tử vi cho biết, Thìn có thể sẽ phải cố gắng hơn để tự mang về nguồn tài chính cho bản thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong thứ Sáu tuần này có nguy cơ bị trì trệ, có thể là do con giáp này chần chừ, lừng khừng trong việc đưa ra các quyết định. Điều này khiến cho Tỵ không có được cơ hội phất tài lớn. Tử vi khuyên Tỵ cần tập trung và làm việc có hiệu quả hơn trong ngày hôm nay. Đừng để ý đến những chuyện không đáng ở bên ngoài.

Mọi cố gắng của Tỵ rồi sẽ được đền đáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Ngọ

Tử vi cho biết, vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày thứ Sáu tuần này đều không tốt về mọi mặt. Công việc của Ngọ liên tục gặp trở ngại, vận xui đưa đến khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Riêng bản thân Ngọ cũng khá nóng tính, cần giữ bình tĩnh khi gặp khó để không làm ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Mùi

Quý nhân đã đợi sẵn người tuổi Mùi để tương trợ cho con giáp này trong ngày thứ Sáu. Đây sẽ là người giúp sức cho Mùi rất nhiều trong thứ Sáu tuần này để có được ngày làm việc hiệu quả, thuận lợi. Tài lộc cũng nhờ đó mà được kéo lên rất nhiều. Tử vi cho biết, trong ngày này, Mùi nên lựa chọn nhiều cơ hội đầu tư, bởi sẽ có khả năng trúng đậm, một bước trở thành tỷ phú.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Thân

Do bị cục diện xấu chiếu mệnh nên trong thứ Sáu tuần này người tuổi Thân sẽ phải đối diện với rất nhiều chuyện không vui, từ tài lộc giảm sút cho đến công việc muôn vàn trở ngại. Tuy nhiên, con giáp này cứ yên tâm, chỉ cần nỗ lực vượt qua ngày hôm nay, mọi thứ tốt đẹp hơn sẽ đến với Thân. Trong thời gian này, Thân có thể tập trung lên các kế hoạch của mình để đợi thời cơ tốt đẹp đến thực hiện.

Thân nên chú ý chuyện tiền bạc trong ngày thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Dậu

Một ngày làm ăn tốt đẹp, khấm khá đối với Dậu. Con giáp này có nguồn thu tốt từ các công việc tay trái. Điều này nhờ vào sự lanh lợi, biết tận dụng thời cơ của Dậu trong công việc. Tuy nhiên, những ai tuổi Dậu trong ngày hôm nay cũng nên lưu ý, không phải tất cả mọi thứ đều tự nhiên đến thuận lợi, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Thay vào đó tự thân vận động để mang lại cơ hội đổi đời cho bản thân mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Tuất

Tử vi thứ Sáu tuần này cho thấy con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc của Tuất vẫn đang trên đà phát triển. Con giáp này cứ tiếp tục phát huy những điều mà mình đang có, nỗ lực thêm nữa vì sắp đến lúc được hái quả ngọt. Chuyện tình duyên của Tuất trong hôm nay cũng khá tốt đẹp, nhiều điều bất ngờ từ nửa kia đem đến giúp Tuất có được một ngày vui trọn vẹn.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/7/2021 của Hợi

Trong thứ Sáu tuần này, tử vi đã soi ra được nhiều điềm báo cho thấy Hợi có nguy cơ gặp rắc rối trong công việc. Các mối quan hệ đồng nghiệp, gia đình cũng gặp mâu thuẫn. Điều quan trọng là Hợi phải thật bình tĩnh khi đối điện với các vấn đề này để giải quyết, thay vì bực tức làm tổn thương đến những người xung quanh.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.