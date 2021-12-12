Tử vi thứ Hai 13/12/2021: tuổi Ngọ được cát tinh soi chiếu, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố dễ dàng thu được khoản lợi nhuận khổng lồ

Tử vi hàng ngày 12/12/2021 19:40

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp trong ngày thứ Hai 13/12/2021 cho thấy, hôm nay tuổi Ngọ được cát tinh soi chiếu, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố dễ dàng thu được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 13/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tý có lòng quyết tâm tràn đầy, ác nhiệm vụ trong công việc sẽ được bạn hoàn thành một cách hiệu quả, chất lượng cao. Tâm trạng của bạn cũng rất tốt, thích hợp để đi chơi, đi du lịch, bạn nên đến nơi có núi non để thư giãn, giải tỏa áp lực do công việc gây ra.

Tuổi Sửu

Hôm nay Sửu ham vui, lười biếng trong công việc nên bạn dễ làm mất lòng lãnh đạo, từ đó dễ nảy sinh tâm lý bi quan. Sửu phải kiềm chế cảm xúc của mình và tránh cãi vã với người khác. May mắn là đường tình duyên hanh thông, người độc thân có khả năng gặp được người tâm đầu ý hợp, người đang yêu hoặc đã kết hôn biết trân trọng và quan tâm hơn tới nửa kia của mình.

Tử vi thứ Hai 13/12/2021: tuổi Ngọ được cát tinh soi chiếu, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố dễ dàng thu được khoản lợi nhuận khổng lồ - Ảnh 1
Hôm nay Sửu ham vui, lười biếng trong công việc nên bạn dễ làm mất lòng lãnh đạo, từ đó dễ nảy sinh tâm lý bi quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần hôm nay có tinh thần trách nhiệm cao, bạn làm việc tận tâm, không cho phép mình cẩu thả trong mọi việc nên bạn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao. Ngoài ra, đây cũng là một ngày tốt để vui chơi, Dần hãy nhanh chóng rủ bạn bè đến tụ tập để thư giãn cũng như gắn kết tình bạn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hôm nay có tâm trạng vui vẻ, bạn tràn đầy năng lượng và có thể phát huy được tài năng của bản thân, từng bước đạt được sự công nhận và khen ngợi của lãnh đạo, nhờ vậy mà tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ngoài ra, Mão có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, vì vậy bạn cũng có thể dành khoảng thời gian này cho gia đình của mình, vì đây là nguồn gốc của hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hôm nay có động lực làm việc cao, có nhiều cơ hội tốt và sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến. Ngoài ra, Thìn còn được Thần Tài chiếu cố nên việc đầu tư suôn sẻ, bạn dễ dàng thu được khoản lợi nhuận khổng lồ, giúp bạn không cần phải lo lắng về các vấn đề về tiền bạc trong khoảng thời gian sắp tới.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 13/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ tài lộc yếu kém, bạn không nên dấn thân vào những trò đỏ đen. Những người làm nghề dịch vụ nên chú ý hơn tới lời ăn tiếng nói của mình, giữ thái độ khiêm tốn kẻo bị khách hàng phê bình. Tỵ cũng không nên bàn tán đồng nghiệp hoặc lãnh đạo sau lưng họ, việc này rất dễ lọt vào tai đối phương, gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bạn và người đó.

Tử vi thứ Hai 13/12/2021: tuổi Ngọ được cát tinh soi chiếu, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố dễ dàng thu được khoản lợi nhuận khổng lồ - Ảnh 2
Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 13/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ tài lộc yếu kém, bạn không nên dấn thân vào những trò đỏ đen. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay Ngọ được cát tinh soi chiếu, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân mà bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc, tài lộc vượng phát. Nếu muốn tăng lương, bạn cũng có thể đề xuất việc này với lãnh đạo trong ngày hôm nay, khả năng thành công khá cao.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 13/12/2021, hôm nay Mùi có tâm trạng thấp thỏm và hơi nóng nảy trước những chuyện vụn vặt trong công việc và cuộc sống. Việc này không chỉ để lại ấn tượng xấu cho người khác mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các cá nhân và tiến độ công việc của bạn. Vận đào hoa khởi sắc, người độc thân được nguyệt lão se duyên, người nào có người yêu mà dạo trước bận rộn quá thì hôm nay bù lại bạn sẽ khiến đối phương cảm động.

Tuổi Thân

Hôm nay Thân nên cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, không nên trách móc hay chỉ trích người khác cũng như khoe khoang về bản thân, nếu không bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi. Ngoài ra, Thân cũng khó cưỡng lại sức hút của đồ ăn, nhất là những người giảm cân rất dễ bị cám dỗ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, ham muốn vật chất của những người tuổi Dậu trỗi dậy mạnh mẽ, bạn muốn sở hữu tất cả những gì mà bạn nhìn thấy và dễ mua sắm điên cuồng. Lời khuyên dành cho Dậu là bạn không nên đến gần siêu thị hoặc trung tâm mua sắm để hạn chế việc này. Ngoài ra, việc đầu tư và quản lý tài chính không tốt lắm, nếu đã làm thì bạn phải tập trung vào ý kiến ​​của số đông, tuân theo quyết định của mọi người để đảm bảo không mắc sai lầm.

Tử vi thứ Hai 13/12/2021: tuổi Ngọ được cát tinh soi chiếu, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố dễ dàng thu được khoản lợi nhuận khổng lồ - Ảnh 3
Theo tử vi hôm nay, ham muốn vật chất của những người tuổi Dậu trỗi dậy mạnh mẽ, bạn muốn sở hữu tất cả những gì mà bạn nhìn thấy và dễ mua sắm điên cuồng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất hôm nay có tâm trạng tốt, bạn hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Ngoài ra, Tuất cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác, có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, gặp được quý nhân sớm hơn. Hôm nay Tuất cũng nên bớt thời gian dành cho gia đình, người thân và bạn bè để gắn kết tình cảm.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 13/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi hành động quyết đoán, chỉ cần xác định được mục tiêu thì bạn sẽ cố gắng tới cùng, những ý tưởng bạn đề ra sẽ dễ dàng nhận được sự tán thành của mọi người. Ngoài ra, trong cuộc sống, Hợi có quý nhân phù trợ nên dù làm việc gì thì bạn cũng suôn sẻ.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

TOP 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách sau tuổi 40, công danh sự nghiệp trên đỉnh vinh quang khiến bao người ngưỡng mộ

TOP 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách sau tuổi 40, công danh sự nghiệp trên đỉnh vinh quang khiến bao người ngưỡng mộ

Theo chiêm tinh tử vi 12 con giáp tiết lộ, sau tuổi 40 có 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ, thành công nhờ đó mà giàu sang phú quý nhanh vô cùng. Công danh sự nghiệp tiền tài viên mãn khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi hàng ngày 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 26 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy