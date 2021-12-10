Tử vi thứ Bảy 11/12/2021: tuổi Dần gặp may mắn về tiền bạc, tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 11/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, bạn bình thản đối mặt với mọi việc, dễ dàng gặt hái thành công, sự nghiệp được nâng lên một tầm cao mới. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để Tý tụ tập với bạn bè, bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn.

Sửu làm việc tích cực, nhiệt tình và bạn dễ dàng nảy ra những ý tưởng hay trong công việc, được mọi người tán thành. Cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu càng thêm nhiệt huyết, làm việc hăng hay không biết mệt mỏi. Vận may về tài lộc vô cùng xuất sắc, cơ hội kiếm tiền tăng lên, nếu nắm bắt tốt thì Sửu có thể kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần hôm nay gặp may mắn về tiền bạc vì bạn được Thần Tài chiếu cố. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi vì năng lực làm việc của bạn được nâng cao, bạn làm việc cẩn thận và công tâm hơn. Hôm nay rất thích hợp để Dần thực hiện kế hoạch mới, hứa hẹn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, ước nguyện của bạn đều thành hiện thực.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hôm nay tài lộc kém, bạn có điềm báo dễ bị mất tiền, vì vậy bạn nên cẩn thận bảo quản tài sản của mình, đồng thời không nên tiêu xài hoang phí. Về tình cảm, người độc thân dễ tìm thấy ý trung nhân của mình, các cặp đôi lại dễ xảy ra mâu thuẫn, bạn cần chú ý kiểm soát cảm xúc cá nhân.

Tuổi Thìn

Thìn được quý nhân giúp đỡ, mà quý nhân của bạn có thể là bạn bè, đồng nghiệp, nên dù gặp chuyện gì thì bạn cũng có thể giải quyết êm đẹp, mọi mặt tiến triển thuận lợi. Tâm trạng của Thìn vui vẻ, bạn nên tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình, trò chuyện với những người lớn tuổi.

Thìn được quý nhân giúp đỡ, mà quý nhân của bạn có thể là bạn bè, đồng nghiệp, nên dù gặp chuyện gì thì bạn cũng có thể giải quyết êm đẹp, mọi mặt tiến triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 11/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ có tâm trạng vui vẻ, bạn có thể phát hiện ra những ưu điểm tiềm ẩn của bản thân và tìm cách khai phá. Điều này rất có lợi trong công việc của bạn, giúp bạn có nhiều ý tưởng đột phá. Tỵ có thể được ai đó mời đi ăn uống, việc này cũng giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ hôm nay phải chịu nhiều áp lực và sẽ bị cuốn vào những chuyện nhỏ nhặt, khiến bạn dễ cáu gắt, dễ gây cãi vã với người khác. Lời khuyên dành cho Ngọ là bạn nên giữ bình tĩnh, nếu cần thiết thì hãy để bản thân thả trôi cảm xúc và thờ ơ với cái được và mất. Nếu bạn quan tâm quá nhiều đến lãi và lỗ, bạn sẽ rất mệt mỏi, chỉ cần bạn tràn đầy khao khát cho ngày mai thì vận may sẽ tự nhiên đến.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 11/12/2021, Mùi bị hung tinh đeo bám, bạn phải một mình đối mặt với mọi vấn đề khiến bạn cảm thấy rất phiền muộn. Lời khuyên dành cho Mùi là bạn nên giữ vững tâm lý và kiên định tiến lên để vượt qua những nút thắt. Vận trình tình cảm sa sút, người độc thân không dễ gặp được mối lương duyên thực sự, bạn cần kiên nhẫn chờ đợi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày may mắn, bạn tràn đầy nhiệt huyết, không ngại khó khăn, thử thách và bạn sẽ nhận được thành quả gấp đôi với một nửa công sức bỏ ra, được cấp trên cũng như đồng nghiệp nể phục. Để có sự tự tin và nhiệt huyết đó, Thân nên cảm ơn gia đình và bạn bè của mình vì đã ủng hộ bạn vô điều kiện.

Người tuổi Thân có một ngày may mắn, bạn tràn đầy nhiệt huyết, không ngại khó khăn, thử thách và bạn sẽ nhận được thành quả gấp đôi với một nửa công sức bỏ ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu có tâm trạng vô cùng tồi tệ, bạn cảm thấy cái gì cũng rất mông lung khiến bạn không đủ năng lượng để làm bất cứ việc gì, thậm chí còn mắc sai lầm ngay cả khi đối mặt với công việc quen thuộc. Nhưng bù lại, chuyện tình cảm của Dậu lại ngập tràn mật ngọt. Người độc thân một khi tỏ tình với người mình yêu trong ngày hôm nay thì bạn sẽ dễ nhận được hồi đáp ưng ý, các cặp đôi quan tâm lẫn nhau, tình cảm tiến triển rất thuận lợi, được mong đợi sẽ đơm hoa kết trái.

Tuổi Tuất

Tuất có tâm trạng vui vẻ, nên trong mắt bạn cái gì cũng tốt đẹp và đều có cách giải quyết cả. Vì vậy, dù gặp khó khăn thì bạn cũng có thể lạc quan và dũng cảm đối mặt với nó, giải quyết được khúc mắc. Tuất có thể tụ tập với đồng nghiệp và bạn bè để chia sẻ những điều thú vị, động viên lẫn nhau và tăng cường mối quan hệ.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 11/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi không suy nghĩ trước khi nói và hành động khiến bạn dễ mắc lỗi và làm mất lòng người khác, bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình đi. Vận trình tình duyên không được tốt, những người đã kết hôn nên cẩn thận với vận đào hoa, bạn nên giữ khoảng cách phù hợp với người khác phái kẻo phá hỏng cuộc hôn nhân hạnh phúc.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!