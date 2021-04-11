Đúng ngày mai thứ Hai ngày 12/4/2021: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp đón cơ may làm 'TỶ PHÚ', phất cờ hoa đón bạc trắng

Tử vi hàng ngày 11/04/2021 08:52

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Hai ngày 12/4/2021, 3 con giáp này sẽ gặp điềm may cực kỳ tốt, là cơ hội để con giáp này kiếm tiền chật két, rung đùi hưởng lợi từ nay đến cuối năm.

Tuổi Dần

Việc "chinh chiến" trên thương trường ngày đầu tuần giúp con giáp này thu về không ít lợi nhuận. Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Hổ sẽ có một ngày khá viên mãn. Do vậy đây là cơ hội tốt, nếu tuổi Dần có nhận được lời mời nào thì nên chấp thuận ngay lập tức, đừng do dự kẻo mất cơ hội làm đầy túi tiền của bản thân. Phần tài lộc ngày thứ Hai có sao may mắn chiếu mệnh, bên cạnh đó còn có quý nhân giúp đỡ, vậy nên cứ tự tin mà làm giàu.

Điểm yếu duy nhất của tuổi Dần ngày thứ Hai chính là vận hạn tại chốn đông người. Do vậy, các Dần nếu có dự tiệc với bạn bè hoặc cơ quan thì không nên ở lâu sẽ gặp nhiều phiền toái.

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Tuổi Dần hôm nay gặp nhiều tốt lành, kinh doanh mang về lợi lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự chăm chỉ, cần mẫn bao lâu nay của con giáp này trước đó chưa được đền đáp. Tuy nhiên người tuổi Tỵ hãy cứ mạnh dạn "vùng lên" để tiếp tục tìm kiếm cơ hội đổi đời vì bản tính con giáp này có phần e dè. Nếu chưa thật sự chắc chắn, con giáp này hãy cứ "cầu viện" ý kiến của quý nhân, hoặc cấp trên sẽ có lợi hơn rất nhiều. Theo tử vi ngày mới, trong ngày thứ Hai, khi kết quả công việc đang dần hiện ra, Tỵ sẽ nhận được sự khen ngợi, cất nhắc từ cấp trên. Cơ hội thăng chức, tăng lương đang tới gần. 

Ngoài ra, tử vi 12 con giáp chỉ ra, với người làm ăn kinh doanh, sẽ có một người từ phương xa mang tới tin tốt lành về cơ hội làm ăn hoặc mở rộng sản phẩm. Chuyện cá nhân thì suôn sẻ là thế, nhưng trong gia đình con giáp này hiện đang có người đau ốm. Bởi vậy, dù công danh lợi lộc có phất lên cũng nhanh chóng bị tiêu hao. Do đó, con giáp này nên nhanh chóng chốt cơ hội tốt vào ngày đầu tuần để kiếm đủ tiền xoay sở cho gia đình. 

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Tuổi Tỵ vượt qua mặc cảm cá nhân, vùng lên đón cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Với người tuổi Hợi thì quanh năm luôn có phần may mắn vì không thiếu của ăn. Công việc ngày thứ Hai dù có khó khăn một chút nhưng bằng sự cố gắng nhẫn nại, con giáp này có thể thu về một khoản không hề nhỏ. Nếu chưa có thì kết quả ngay, Hợi hãy kiên nhẫn, kết quả sẽ đến vào 1, 2 ngày sau đó. Điều cần nhớ đối với con giáp này là nên làm phúc nhiều hơn. Bởi chính phúc phận ấy mới mang lại vinh hoa cho họ.

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Đã giàu rồi lại càng giàu thêm, con giáp tuổi Hợi đón nhận nguồn tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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