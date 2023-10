Đúng ngày mai thứ Hai ngày 12/4/2021: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp đón cơ may làm 'TỶ PHÚ', phất cờ hoa đón bạc trắng

Tuổi Dần

Việc "chinh chiến" trên thương trường ngày đầu tuần giúp con giáp này thu về không ít lợi nhuận. Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Hổ sẽ có một ngày khá viên mãn. Do vậy đây là cơ hội tốt, nếu tuổi Dần có nhận được lời mời nào thì nên chấp thuận ngay lập tức, đừng do dự kẻo mất cơ hội làm đầy túi tiền của bản thân. Phần tài lộc ngày thứ Hai có sao may mắn chiếu mệnh, bên cạnh đó còn có quý nhân giúp đỡ, vậy nên cứ tự tin mà làm giàu.

Điểm yếu duy nhất của tuổi Dần ngày thứ Hai chính là vận hạn tại chốn đông người. Do vậy, các Dần nếu có dự tiệc với bạn bè hoặc cơ quan thì không nên ở lâu sẽ gặp nhiều phiền toái.