Không phải vợ đẹp hay vợ giỏi, đàn ông tuổi 30 sẽ lấy người phụ nữ như thế này

Với sự từng trải và vài ba mối tình vắt vai, đàn ông sẽ đặt ra những tiêu chí riêng cho người bạn đời của mình. Họ có thể hẹn hò với nhiều cô gái nhưng chỉ lấy người phụ nữ đem lại cho họ cảm giác thực sự bình yên mỗi khi trở về nhà.

Người đàn ông nào cũng mong muốn người bạn đời của mình hiểu chuyện, cư xử khéo léo. Do đã quen với cuộc sống độc thân, tự do trong khoảng thời gian dài, đàn ông ngoài 30 sẽ cảm thấy phiền phức nếu bị phụ nữ kiểm soát và xâm phạm khoảng trời riêng tư của họ.

Để chinh phục chàng, phụ nữ cần biết “lạt mềm buộc chặt”, đừng nên thể hiện tình yêu quá mức và cũng đừng đối xử quá tốt với họ. Khi tạo cho đàn ông cảm giác thoải mái, họ sẽ tình nguyện ở bên cạnh bạn suốt đời.

Phụ nữ tinh tế luôn có sức hút đối với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đem lại cảm giác an toàn

Đàn ông trưởng thành suy nghĩ thực dụng hơn trong chuyện tình cảm, họ biết mình không còn trẻ để chinh phục những cô gái xinh đẹp có nhiều người theo đuổi, thay vào đó, họ sẽ chọn cho mình giải pháp an toàn.

Sau tất cả các cuộc tình, đàn ông đã thấm thía đủ nỗi cô đơn, sự bội bạc, nhận thấy chân thành ở con người là điều ấm áp vô cùng. Phụ nữ không cần quá nổi bật về ngoại hình nhưng biết vun vén cho gia đình luôn tạo sự an tâm cho người đàn ông để họ tập trung phát triển sự nghiệp.

Phụ nữ biết lắng nghe

Tuổi 30 đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông, họ có nhu cầu muốn khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Họ phải chịu áp lực đến từ nhiều phía, công việc và sự nghiệp, trách nhiệm với gia đình. Khi trở về tổ ấm của mình, người đàn ông mong muốn vợ mình có thể lắng nghe, chia sẻ với họ những phiền muộn trong lòng.

Trong những lúc khó khăn và bế tắc nhất, họ cần người phụ nữ dịu dàng ngồi bên cạnh họ, chăm chú lắng nghe tâm sự của họ với tất cả sự chân thành của mình.

Đàn ông tuổi 30 cần người phụ nữ dịu dàng bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu phụ nữ biết chăm lo cho gia đình

Đàn ông tuổi 30 muốn một mái ấm, bắt đầu hình dung về ngôi nhà và những đứa trẻ. Lúc này họ thật sự muốn tìm người phụ nữ của gia đình, người có khả năng chăm sóc tốt cho những đứa con của anh ta sau này.

Do vậy, phụ nữ cần nhớ “Muốn nắm giữ một người đàn ông, trước tiên hãy nắm giữ dạ dày của họ”. Bất cứ người đàn ông nào cũng dễ dàng bị chinh phục bởi những bữa cơm ngon được chuẩn bị bằng tình yêu thương của người phụ nữ.

Đàn ông ngoài 30 bị chinh phục bởi phụ nữ biết nấu ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi bước vào tuổi 30, họ không còn trẻ để theo đuổi những mối tình viễn vông, càng không còn trẻ để trải thất tình thêm một lần nữa. Muốn chinh phục được người đàn ông tuổi 30, phụ nữ cần đủ tinh tế để biết người đàn ông bên cạnh mình cần gì.