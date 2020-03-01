Trong tình yêu, thứ đáng sợ nhất chính là sự im lặng của phụ nữ

Phụ nữ yêu 01/03/2020 12:00

Im lặng là thứ đáng sợ có sức tàn phá tình yêu rất lớn. Khi phụ nữ im lặng là lúc trái tim đã tổn thương quá nhiều và muốn từ bỏ đàn ông với sự kiêu hãnh nhất.

Hai chữ “im lặng” luôn là thứ đáng sợ nhất, có thể phá vỡ một hạnh phúc, một tình yêu đã từng bền chặt và gắn bó. Đôi khi phụ nữ im lặng không phải vì đã hết yêu mà bởi trái tim đã quá đau nên chẳng nói lên lời. 

Khi phụ nữ chọn cách im lặng là lúc trái tim của họ đã chịu tổn thương, đau đớn quá nhiều. Chính nỗi đau tinh thần quá lớn khiến phụ nữ không còn thấy người đó quan trọng và ý nghĩa nữa. Thế nên, đàn bà tổn thương cũng không buồn mở lời để nói vì dù có nói bao nhiêu, dù có cố gắng thế nào thì những tổn thương cũng không thể nguôi ngoai, không thể vùi lấp được.

phu nu im lang 1
Phụ nữ im lặng là vì trái tim đã đủ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Sự im lặng của phụ nữ trong tình yêu chính là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với người đàn ông. Lúc này đây, dù đứng trước mặt nhưng với phụ nữ đối phương đã trở nên vô hình thì thử hỏi có cảm giác nào hụt hẫng, đớn đau hơn thế? Phụ nữ khi đã im lặng cũng là lúc những cảm xúc, tình yêu dành cho đối phương đã dần chai sạn. Đã không còn những cháy bỏng nồng nàn yêu đương như ngày nào, cũng không còn sự tha thứ bao dung với những lỗi lầm của đàn ông. Mà lúc này đây, phụ nữ đã rất muốn buông bỏ để quên đi những nỗi đau, những tổn thương đã phải trải qua.

Khi đàn bà im lặng, chứng tỏ họ đã quá thất vọng về người đàn ông mà họ đã hết lòng yêu thương. Phụ nữ cảm thấy những gì mà mình đã hi sinh, đã dành và quan tâm đến đối phương đều trở nên vô nghĩa. Bởi đối phương không hiểu cho họ, không mang lại niềm vui, sự hạnh phúc cho họ mà chỉ là những nỗi đau, những giọt nước mắt.

phu nu im lang 2
Phụ nữ chọn im lặng là lúc coi đối phương như người vô hình - Ảnh minh họa: Internet

Im lặng nơi người phụ nữ cũng đồng nghĩa với việc họ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Họ đã nhận ra rằng dù có tha thứ, dù có chấp nhận xin lỗi thì sớm hay muộn đối phương vẫn sẽ thất hứa, thất hẹn và phạm sai lầm thêm lần nữa. Thế nên, dứt khoát ra đi, dứt khoát buông bỏ là cách để phụ nữ không còn phải chịu tổn thương, chịu sự đớn đau nào từ kẻ không còn xứng đáng.

Im lặng của người phụ nữ khiến đàn ông hoảng hốt, lo sợ. Bởi sự im lặng khiến đàn ông trở nên bối rối, bản thân anh ta không biết đối phương đang có suy nghĩ gì, cảm xúc của người thương hiện ra sao. Thế nên, đàn ông không biết nên làm thế nào để lấy lòng đối phương, không biết làm sao cho hợp lý để được nghe người phụ nữ nói cười như mọi khi.

Thậm chí, im lặng của phụ nữ còn khiến trái tim đàn ông tan nát vì nhận ra những sai lầm của mình thì đã quá muộn. Anh ta mãi mãi đánh mất người phụ nữ đã hết lòng vì anh ta mà làm bao nhiêu thứ. 

phu nu im lang 3
Phụ nữ chọn im lặng cũng là lúc họ từ bỏ người đàn ông đã từng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hãy nhớ, khi người phụ nữ im lặng trước mọi lời nói, mọi hành động của bạn thì cũng là lúc trái tim cô ấy đã chịu đựng tột cùng của nỗi đau. Đó là khi cô ấy bất lực trước những sai lầm, những hứa hẹn mà chẳng bao giờ thực hiện được. Đó cũng là lúc phụ nữ chọn cách ra đi, ra đi trong sự im lặng nhưng đầy cao thượng và kiêu hãnh.

Càng giữ 3 thứ này ‘nhỏ’ phụ nữ càng khiến chồng mê đắm không rời

Càng giữ 3 thứ này ‘nhỏ’ phụ nữ càng khiến chồng mê đắm không rời

Một người vợ thông minh sẽ biết cách “thu nhỏ” những thứ này để giữ đàn ông, khiến chồng dù đi đâu, với ai cũng muốn về với vợ ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà tổn thương đàn bà buông tay đàn bà im lặng

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này