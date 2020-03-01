Im lặng là thứ đáng sợ có sức tàn phá tình yêu rất lớn. Khi phụ nữ im lặng là lúc trái tim đã tổn thương quá nhiều và muốn từ bỏ đàn ông với sự kiêu hãnh nhất.

Hai chữ “im lặng” luôn là thứ đáng sợ nhất, có thể phá vỡ một hạnh phúc, một tình yêu đã từng bền chặt và gắn bó. Đôi khi phụ nữ im lặng không phải vì đã hết yêu mà bởi trái tim đã quá đau nên chẳng nói lên lời. Khi phụ nữ chọn cách im lặng là lúc trái tim của họ đã chịu tổn thương, đau đớn quá nhiều. Chính nỗi đau tinh thần quá lớn khiến phụ nữ không còn thấy người đó quan trọng và ý nghĩa nữa. Thế nên, đàn bà tổn thương cũng không buồn mở lời để nói vì dù có nói bao nhiêu, dù có cố gắng thế nào thì những tổn thương cũng không thể nguôi ngoai, không thể vùi lấp được.

Phụ nữ im lặng là vì trái tim đã đủ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Sự im lặng của phụ nữ trong tình yêu chính là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với người đàn ông. Lúc này đây, dù đứng trước mặt nhưng với phụ nữ đối phương đã trở nên vô hình thì thử hỏi có cảm giác nào hụt hẫng, đớn đau hơn thế? Phụ nữ khi đã im lặng cũng là lúc những cảm xúc, tình yêu dành cho đối phương đã dần chai sạn. Đã không còn những cháy bỏng nồng nàn yêu đương như ngày nào, cũng không còn sự tha thứ bao dung với những lỗi lầm của đàn ông. Mà lúc này đây, phụ nữ đã rất muốn buông bỏ để quên đi những nỗi đau, những tổn thương đã phải trải qua. Khi đàn bà im lặng, chứng tỏ họ đã quá thất vọng về người đàn ông mà họ đã hết lòng yêu thương. Phụ nữ cảm thấy những gì mà mình đã hi sinh, đã dành và quan tâm đến đối phương đều trở nên vô nghĩa. Bởi đối phương không hiểu cho họ, không mang lại niềm vui, sự hạnh phúc cho họ mà chỉ là những nỗi đau, những giọt nước mắt.



Phụ nữ chọn im lặng là lúc coi đối phương như người vô hình - Ảnh minh họa: Internet Im lặng nơi người phụ nữ cũng đồng nghĩa với việc họ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Họ đã nhận ra rằng dù có tha thứ, dù có chấp nhận xin lỗi thì sớm hay muộn đối phương vẫn sẽ thất hứa, thất hẹn và phạm sai lầm thêm lần nữa. Thế nên, dứt khoát ra đi, dứt khoát buông bỏ là cách để phụ nữ không còn phải chịu tổn thương, chịu sự đớn đau nào từ kẻ không còn xứng đáng. Im lặng của người phụ nữ khiến đàn ông hoảng hốt, lo sợ. Bởi sự im lặng khiến đàn ông trở nên bối rối, bản thân anh ta không biết đối phương đang có suy nghĩ gì, cảm xúc của người thương hiện ra sao. Thế nên, đàn ông không biết nên làm thế nào để lấy lòng đối phương, không biết làm sao cho hợp lý để được nghe người phụ nữ nói cười như mọi khi. Thậm chí, im lặng của phụ nữ còn khiến trái tim đàn ông tan nát vì nhận ra những sai lầm của mình thì đã quá muộn. Anh ta mãi mãi đánh mất người phụ nữ đã hết lòng vì anh ta mà làm bao nhiêu thứ. Phụ nữ chọn im lặng cũng là lúc họ từ bỏ người đàn ông đã từng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông hãy nhớ, khi người phụ nữ im lặng trước mọi lời nói, mọi hành động của bạn thì cũng là lúc trái tim cô ấy đã chịu đựng tột cùng của nỗi đau. Đó là khi cô ấy bất lực trước những sai lầm, những hứa hẹn mà chẳng bao giờ thực hiện được. Đó cũng là lúc phụ nữ chọn cách ra đi, ra đi trong sự im lặng nhưng đầy cao thượng và kiêu hãnh.

Càng giữ 3 thứ này ‘nhỏ’ phụ nữ càng khiến chồng mê đắm không rời Một người vợ thông minh sẽ biết cách “thu nhỏ” những thứ này để giữ đàn ông, khiến chồng dù đi đâu, với ai cũng muốn về với vợ ngay.

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