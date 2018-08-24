Chồng tốt đừng bao giờ tiếc những lời yêu thương này gửi tới vợ mỗi ngày

Tư vấn hôn nhân 24/08/2018 16:37

Dù yêu chiều vợ đến mấy, đàn ông cũng không thể nào thiếu được những lời yêu thương gửi vợ để thêm chút gia vị cho tình yêu lứa đôi mặn nồng hơn mỗi ngày.

Những lời yêu thương gửi vợ không nhất thiết phải quá hoa mỹ, cũng đừng rập khuôn giống nhau. Mỗi ngày một lời yêu thương sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng ngày một thắm thiết. Phụ nữ yêu bằng tai, dù cho hành động của chồng có quan tâm, chia sẻ đến cỡ nào cũng đừng quên mỗi ngày gửi tới vợ một lời yêu thương khiến trái tim nàng rung động.

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Để yêu thương đong đầy, đừng bao giờ quên gửi những lời yêu thương tới vợ mỗi ngày

Những lời yêu thương gửi vợ mới cưới

“Đôi lúc mắt anh lại ghen tị với tim anh. Tại sao em biết không, tại vì hình bóng em luôn ở trong trái tim anh nhưng nó lại cứ chạy xa khỏi tầm mắt anh”. Làm sao để anh có thể tập trung vào công việc khi mà con tim cứ ngập tràn hình bóng em, khi mà trí óc cứ nhớ đến em và đôi mắt cứ mãi kiếm tìm em?

Cũng giống như “Đam mê, vốn là một từ thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của con người. Anh thấy đam mê mỗi khi ta nắm tay, khi ta trao nhau nụ hôn, khi anh nhìn vào đôi mắt em. Anh chợt nhận ra rằng, em chính là điều duy nhất khiến anh đam mê mãnh liệt đến vậy”.

Chồng tốt đừng bao giờ tiếc những lời yêu thương này gửi tới vợ mỗi ngày - Ảnh 2

Phụ nữ cảm nhận tình yêu bằng đôi tai, người đàn ông tâm lý nhất định phải hiểu điều đó

Cho nên nhiều khi ngẫm lại, thấy rằng được em gọi là chồng là điều anh từng mơ ước. “Gặp em là khoảnh khắc kỳ diệu nhất của cuộc đời anh. Được hẹn hò với em là quãng thời gian đẹp đẽ nhất anh từng mong. Và giờ đây, có được em trong đời là điều tuyệt vời nhất mà anh sẽ cố gắng gìn giữ”.

“Bệnh nào rồi cũng có thuốc chữa, nhưng chỉ duy nhất và cũng sẽ không bao giờ có thuốc chữa được bệnh anh yêu em”. Yêu say đắm em là thế, đến khi nên duyên vợ chồng rồi, anh lại càng yêu em nhiều hơn, nhiều hơn mỗi ngày.

Những lời yêu thương cho cuộc hôn nhân dài lâu

Vợ chồng càng bên nhau lâu, càng cần những lời yêu thương khiến trái tim một lần nữa rung động, khiến cảm xúc thuở mới yêu ùa về làm cho tình yêu càng thêm gắn bó.

Chồng tốt đừng bao giờ tiếc những lời yêu thương này gửi tới vợ mỗi ngày - Ảnh 3

Lời nói chẳng mất tiền mua, đàn ông khôn khéo chỉ cần lựa lời nói là đã đủ để vợ hạnh phúc

Chồng khéo chiều vợ không bằng chồng khéo nịnh vợ. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một lời khen, biết đâu nàng sẽ vui cả ngày chẳng quên được: “Hôm nay trông em đẹp tuyệt vời. Đừng thắc mắc vì sao anh lại nói vậy, bởi có khi nào mà em không đẹp cơ chứ!”

Người ta thường nói rằng “Mưa và nắng thường chẳng mấy khi xuất hiện cùng lúc. Mặt trăng và mặt trời có mấy dịp tương phùng. Nhưng anh và em ở bên nhau sao vẫn luôn thật xứng đôi vừa lứa, hòa thuận êm đềm”. Niềm hạnh phúc thuận vợ thuận chồng “tát biển Đông cũng cạn” có mấy ai giữ gìn được lâu bền, nếu vợ chồng cùng đồng lòng, hãy lấy đó là niềm tự hào.

Chồng tốt đừng bao giờ tiếc những lời yêu thương này gửi tới vợ mỗi ngày - Ảnh 4

Tình cảm vợ chồng lâu ngày cũng nên được hâm nóng bởi những lời yêu thương dịu ngọt

Vậy nên, đối với chồng thì vợ là tất cả. “Em không phải chỉ là một phần cuộc sống của anh nữa, mà em là tất cả, là trọn vẹn cuộc sống của anh”. “Em là người con gái ngọt ngào nhất, xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, của anh và chỉ riêng anh. Đôi khi anh không tưởng tượng được mình lại có được em trong cuộc đời này. Nhéo anh một cái để anh biết liệu có phải mình đang mơ hay không”.

“Mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy trái tim mình yêu em nhiều hơn một chút”. Tình yêu cứ thế mà đong đầy đôi lúc khiến tim anh loạn nhịp. Sau quãng thời gian bên nhau, anh vẫn thấy mình hạnh phúc hơn mỗi ngày. Cảm ơn em đã đến bên anh, chịu đựng anh dù cho anh không phải người đàn ông hoàn hảo nhất.

Vợ chồng là hai chữ gắn bó thiêng liêng suốt cuộc đời. Khi yêu nhau, ta chẳng ngại trao cho nhau những lời yêu thương dịu ngọt, nhưng khi về chung một nhà rồi, đôi khi ta lại quên đi những điều đó. Những lời nói yêu thương trao gửi đến nhau sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng được hâm nóng. Đằng sau những cung bậc cảm xúc buồn vui, những khó khăn cùng nhau trải qua, những lời yêu thương ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta nắm tay bước tiếp.

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Đối với một tình cảm đã dài lâu, nói lời yêu đương có khi trở thành lối mòn và không mấy thu hút được sự chú ý của đối phương, nhưng 3 câu nói sau thì luôn có trọng lượng và khiến người nghe thấy "sướng".

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