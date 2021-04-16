Theo lời của cô con dâu thì cái rắm của cô đánh không hề bình thường. Và để tránh hư hại thì đồ đạc phải khuân ra hết và mọi người phải tránh thật xa.

Cô con dâu mới cưới về ở nhà chồng vài tháng trông đã xanh xao vàng vọt. Bố mẹ chồng theo dõi biết được lý do là bởi cô nàng phải nhịn đánh rắm để giữ lễ phép nên mới xuống sắc đến thế.

Bố chồng bảo:

- Thì con cứ việc đánh đi tội gì mà nhịn cho nó khổ!

Nhưng theo lời cô con dâu thì cái rắm của cô đánh không hề bình thường. Để tránh hư hại thì đồ đạc phải khuân ra hết và mọi người phải tránh thật xa.

Mặc dù bán tin bán nghi nhưng ông vẫn bảo mọi người làm theo y lời. Và cuối cùng một tràng rắm phát ra như tiếng sấm, căn nhà nghe tiếng răng rắc như có một trận gió mạnh lướt qua.

Sau một hồi lâu, mọi người mới mở cửa ra thì thấy chỉ còn sót lại mỗi cái hũ treo ở xa nhà vì quên khuấy. Vẫn còn dư âm và lắc dữ dội. Từ trận đánh rắm đó trở về sau, ông bố chồng nhìn nàng dâu với con mắt khác trước, nếu không muốn nói là... kính nể.

Ngày hôm ấy, ông đang trên đường đi chợ về thì nhìn thấy có một toán lính chừng vài trăm người đang cố hì hục đẩy chiếc thuyền rồng mắc cạn trên bãi lầy. Dù đã ra sức đẩy nhưng chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích. Bao lần tiếng “Hò khoan” đều vô vọng.

Sốt ruột, ông buột miệng: "Hò khoan hò quậy, không bằng rắm dậy dâu tôi!"

Nghe thế, ông bị quân lính bắt về tội ngạo mạn. Ông bèn cho biết “tài lạ” của nàng dâu. Ngay lập tức, họ muốn ông nhanh chóng đưa nàng dâu về để giúp kẻo chậm trễ việc quan.

Vậy là trước mũi thuyền rộng, chị con dâu chổng mông làm một tràng rắm. Chiếc thuyền lao vùn vụt xuống nước. Quan lính nhìn nhau lác mắt.

Truyện cười: Phép lạ của nàng dâu

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