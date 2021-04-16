Truyện cười hay: Rao làng

Truyện cười 16/04/2021 09:08

Nghe nói được chia phần thì bao nhiêu chứ sắc, thân hào, vội vã kéo nhau ra đình. Đến cổng đình, gặp Xiển, ai cũng nhao nhao lên hỏi: “Chia phần gì thế mày?”

Trong xã hội thời trước, dân ngụ cư là tầng lớp thấp kém nhất trong làng. Thế nên, đến Yên Lược, vừa dựng xong túp lều, Xiển đã bị bọn lý trưởng bắt ra làm mõ.

Hôm đó, lý trưởng rảo bước dạo vài vòng thì thấy chị hàng bát ngồi đại tiện ngay bãi râm đầu làng. Hắn nhanh như cắt liền bắt lấy gánh bát rồi sai Xiển đi mời “làng” ra đình chia phần.

Xiển nghe lệnh quan liền vâng vâng dạ dạ, rồi cứ thế vác mõ đi, cứ sau một hồi mõ “cốc cốc” chàng ta lại rao: “Chiềng làng chiềng chạ! Lắng tai mà nghe mõ rao: Cụ lý bắt được mụ hàng bát đại tiện bậy ở đầu làng, mời “làng” mau ra đình mà chia phần.”

Nghe nói được chia phần thì bao nhiêu chức sắc, thân hào, vội vã kéo nhau ra đình. Đến cổng đình, gặp Xiển, ai cũng nhao nhao lên hỏi: “Chia phần gì thế mày?” “Con mẹ hàng bát ấy đâu rồi?” “Có nhiều không hả mày?”.

Nghe xong tất cả các câu hỏi, Xiển liền lễ phép đáp: “Bẩm các cụ, con mẹ hàng bát đại tiện bậy ở đầu làng. Dạ, nhiều lắm ạ, một đống to lù lù thế kia, có lẽ một cụ được đến vài ba bát chứ không ít đâu!” Vừa nói, Xiển vừa chỉ về phía hai cái sọt bá đang để ở hè đình.
 

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 Truyện cười hay: "Rao làng"

Bài học rút ra:

Câu chuyện này nhằm châm biếm, lên án bản chất tham lam của con người. Khi gặp đúng cơ hội thì sự tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của người khác để làm của riêng sẽ trỗi dậy. Đồng thời, câu chuyện này còn nhằm phê phán tính hóng chuyện, tò mò của người khác.

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