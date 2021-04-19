Anh chồng đi làm về thấy vợ đánh con thì không mảy may bận tâm. Tuy nhiên, sau khi biết lý do từ nồi súp đã lỡ cho vào bụng thì không thể không bận tâm.

Anh chồng đi làm cả ngày đến chiều tối về nhà bụng đói sôi. Vừa vào nhà đã nghe tiếng vợ la mắng con om sòm, còn lấy cây đánh con trai. Anh chẳng đoái hoài mà cứ thẳng bước xông vào bếp kiếm gì lót dạ. Vừa hay có nối súp gà đang bốc khói nghi ngút, thơm nức mũi. Thế là, anh bèn múc lấy một bát ăn cho ấm bụng.

Ăn xong chén súp, vẫn thấy chị vợ còn đang đánh con, lúc này anh mới lên tiếng: “Thôi đi em, con nó có làm gì sai thì em chỉ cần nhẹ nhàng dạy bảo đạo lý cho con nó hiểu, chứ đánh nó thế có giáo dục nó tốt hơn được đâu, tội nghiệp con nó”.

Chị vợ bảo rằng: "Anh không biết đâu. Em đã phải vất vả cả buổi để đi chợ, nấu nướng mới có thể nấu nồi súp gà ngon thế. Ấy thế mà thằng con nó lại tiểu một bãi vào, anh xem có tức chết đi không chứ?.

Anh chồng nghe vậy, đỏ bừng mặt, tức muốn ói, nhưng mà bát súp đã cho vào bụng rồi. Anh liền cầm lấy cái roi: "Em nghỉ ngơi đi, còn thằng con cứ để anh xử nó cho".

Truyện cười hay: Nồi súp

Bài học cần ghi nhớ:

Bất cứ đối với chuyện gì trong cuộc sống, nếu bạn là người ngoài cuộc không nắm rõ cục diện, bạn có thể bình thản. Nhưng nếu bạn là người trong cuộc, bạn sẽ không thể tỉnh táo suy xét tình hình. Lý do là bởi bạn không ở trong hoàn cảnh của người khác. Do đó, tốt nhất là không tùy tiện đánh giá bất kỳ ai khi chưa hiểu rõ ngọn ngành sự việc.

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