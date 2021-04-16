Truyện cười hay: Niềm tự hào của một đàn ông Việt

Truyện cười 16/04/2021 09:16

Người đàn ông Việt Nam không có những niềm tự hào riêng biệt, mà đặc biệt chỉ có một niềm tự hào... “tổng hợp”, tạm đặt tên là tự hào “Pháp - Thổ - Mỹ”...

Nhân lúc dịch Covid-19 bùng phát, phải làm việc ở nhà, 4 người đàn ông Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam vốn làm cùng công ty với nhau ở thung lũng Silicon tranh thủ chém gió qua một phần mềm họp trực tuyến, với chủ đề: Niềm tự hào quốc gia.

Người đàn ông Pháp nói:

- Tôi tự hào về phụ nữ Pháp. Họ đều rất đẹp và kiêu kỳ, rất khó khăn để có thể đưa họ lên giường.

Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ nói:

- Tôi tự hào về những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, nó có chất lượng tốt nhất thế giới, không những thế nó còn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật nữa.

Người đàn ông Mỹ nói:

- Còn tôi tự hào nhất về cơ quan tình báo CIA của chúng tôi. Họ biết hầu hết mọi sự kiện lớn ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, thậm chí họ còn có thể biết rõ cả những việc trước khi nó xảy ra.

Cả ba người đàn ông đều tỏ ra dương dương tự đắc về niềm tự hào của mình, họ lim dim mắt chờ người đàn ông Việt Nam lên tiếng và cả ba đều thầm nghĩ rằng niềm tự hào của họ là nhất.

Bất ngờ người đàn ông Việt Nam chậm rãi lên tiếng:

- Tôi thì không có những niềm tự hào riêng biệt như các bạn, mà chỉ có một niềm tự hào... “tổng hợp”, tạm đặt tên là tự hào “Pháp - Thổ - Mỹ”...

... Vâng, tôi đã từng ngủ với một phụ nữ Pháp trẻ trung xinh đẹp ngay trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ trong phòng ngủ của cô ấy, và tôi cá rằng CIA không bao giờ biết được việc đó ít nhất cho đến khi tôi nói điều này với họ.

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 Truyện cười hay: "Niềm tự hào của một đàn ông Việt"
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