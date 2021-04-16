Truyện cười hay: Mỗi loại 10 trái

Truyện cười 16/04/2021 08:52

3 chàng trai nài nỉ van xin tha mạng, người tù trưởng đồng ý nhưng với một điều kiện là 3 người phải vào rừng để lấy về mỗi người một loại trái cây.

Có ba chàng trai người Mỹ đi du lịch ở rừng già Amazon, chẳng may bi lạc giữa đường và bị một bộ lạc ăn thịt người rất là dã man bắt giữ, 3 chàng trai nài nỉ van xin người tù trưởng tha mạng cho mình, người tù trưởng đồng ý nhưng với một điều kiện là 3 người phải vào rừng để lấy về cho ông ta mỗi người một loại trái cây nhưng mà phải có đủ 10 trái, và chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi, nói xong, 3 chàng trai liền vào rừng và chỉ một lúc sau thì chàng trai thứ nhất trở về với 10 trái cam, người tù trưởng tỏ vẻ hài lòng với chàng trai này và nói :

- Mày cũng nhanh tay quá, vậy bây giờ mày có muốn sống không?

- Chàng trai 1 : Dạ thưa ông, con xin ông tha cho con ạ .

- Tao tha mạng cho mày cũng được, nhưng mà mày phải nhét hết 10 trái cam của mày vào trong hậu môn, nhét vào được hết 10 trái thì tao tha, còn không thì tao ăn thịt.

- Chàng trai vội vàng cởi quần ra và bắt đầu nhét cam, nhưng mà làm sao anh ta có thể nhét vào bằng đó trái cam được chứ, thế là số phận của anh ta bị kết liễu, và hồn của anh ta thì bay lên trời.

Một thời gian sau đó thì chàng trai thứ 2 hăm hở trở về, trên tay anh ta là 10 trái nho, thật là may mắn cho anh ta. Và anh ta cũng bị bắt nhét 10 trái nho, 10 trái nho thì có vẻ dễ dàng với anh ta thật vì anh ta nhét một hồi thôi thì đã được 9 trái rồi, nhưng bỗng nhiên anh ta lại phì cười và 9 trái nho đó bị phọt ra ngoài, thật là đáng tiếc, và thế là hồn lìa khỏi xác, thật là tội nghiệp, hồn của chàng trai thứ 2 bay lên trời thì gặp hồn của anh chàng thứ 1, anh chàng thứ 1 vội vàng hỏi :

- Hồn 1: (ngạc nhiên pha lẫn ngây thơ): Tôi thấy anh nhét nho sung lắm mà, sao tự nhiên đang nhét lại phì cười ra để cho nho nó tọt hết ra ngoài vậy?

 Hồn 2: Tôi cũng biết vậy, nhưng mà anh có biết không, khi tôi đang cúi xuống để nhét trái nho cuối cùng thì tôi thấy thằng cha kia đang khệ nệ kéo về một lượt 10 trái sầu riêng, tui mắc cười quá, không hiểu nỗi làm sao mà nó có thể nhét vào 10 trái sầu riêng được, nghĩ đến đây thì tôi chịu hết nổi nên bật cười...

Truyện cười hay: Mỗi loại 10 trái - Ảnh 1
 Truyện cười hay: Mỗi loại 10 trái
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