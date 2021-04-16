 Truyện cười: "Cái giá luật sư trả khi mắc lừa bác nông dân"

Một ông luật sư đi săn vịt trời ở ngoại ô thành phố. Con vịt bắn được bị rơi vào nông trại. Để lấy lại vịt, ông bị bác nông dân lừa bằng một trò chơi.

Ông luật sư nổi tiếng nọ đang đi săn vịt trời ở ngoại ô thành phố. Loay hoay cả buổi mới bắn được một con vịt nhưng chẳng may nó lại rơi vào nông trại. Ông hốt hoảng vội trèo qua hàng rào vào bên trong nông trại. Bác nông dân thấy vậy liền chặn lại và nói:

- Ông vào đây làm gì?

- Con vịt tôi bắn được bị rơi vào đây nên tôi đến để lấy lại nó.

- Nhưng mà đây là đất của tôi, ông không thể làm như vậy được.

Ông luật sư tức giận liền bảo:

- Tôi là luật sư giỏi nhất thành phố đấy, nếu ông không để tôi lấy con vịt tôi sẽ đưa ông ra tòa.

Người nông dân nhoẻn miệng cười nhạt rồi nói:

- Chắc ông không biết luật lệ ở đây, chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng một trò chơi.

- Nói tôi nghe xem nào - Viên luật sư hỏi.

- Như vầy nhé, trước tiên tôi sẽ đá ông ba cái và sau đó ông đá lại tôi cũng ba cái, cứ như vậy cho tới khi một người không còn chịu nổi nữa.

Viên luật sư nghĩ thầm trò chơi này chẳng có gì là khó, ông ta có thể dễ dàng để hạ gục đối thủ. Vậy nên, họ bắt đầu trò chơi.

Người nông dân liền tiến tới gần viên luật sư, đá cho ông ta ba cái như trời giáng bổ nhào. Viên luật sư đầy căm hờn, loạng choạng đứng dậy nói:

- Và bây giờ, lão già kia, tới lượt ta đá lại rồi đó.

Người nông dân liền cười nham nhở:

- Không, tôi xin chịu thua. Ông hãy lấy con vịt đi.

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