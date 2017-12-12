Tiết kiệm thời gian cho 3 bước trang điểm chỉ với một thỏi son, hiệu quả đến không ngờ

Trang điểm 12/12/2017 13:11

Bạn không cần lục tung bàn trang điểm mỗi sáng chỉ để tìm màu phấn mắt hay phấn má phù hợp, chỉ với 3 bước trang điểm bằng son môi dưới đây là đủ.

Chỉ với một thỏi son bạn đã có thể hoàn tất những công đoạn trang điểm cơ bản nhanh gọn mà vẫn lung linh rạng ngời.

Sau khi đã hoàn thành các bước trang điểm cơ bản như: thoa dưỡng, kem lót, kem nền, phấn phủ, kẻ lông mày, giờ đây bạn chỉ cần lựa cho mình một thỏi son màu thật tươi để xuất hiện thật rạng rỡ.

Các bạn nên chọn son với các tông màu hồng, cam, đỏ, hoặc các màu sáng khác. Tiếp đó ta sẽ thực hiện các bước đánh mắt, đánh má hồng và tô son với duy nhất thỏi son này.

Trước tiên là đánh mắt

Đầu tiên, dùng tay chấm nhẹ son môi và tán đều lên phần bầu mắt. Lưu ý, các bạn chỉ nên phết một lượng son nhỏ, tán đều để màu lên thật tự nhiên. 

Tiết kiệm thời gian cho 3 bước trang điểm chỉ với một thỏi son, hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 1
Việc đánh mắt giờ đây thật đơn giản chỉ với một chút son môi - Ảnh: Internet

Đánh má hồng

Bạn cần xác định rõ khối má muốn đánh. Sau đó, chấm nhẹ son lên má rồi tán đều theo chiều bọng mắt tạo má ửng.

Tiết kiệm thời gian cho 3 bước trang điểm chỉ với một thỏi son, hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 2
Đánh má vừa nhanh vừa mướt với chút son môi - Ảnh: Internet

Tô son môi

Cuối cùng là tạo kiểu cho đôi môi thêm tươi tắn. Tại bước này bạn tiếp tục tô son sao cho phù hợp với dáng môi của mình. Có thể đánh lòng môi hoặc kẻ viền môi tùy thói quen. 

Tiết kiệm thời gian cho 3 bước trang điểm chỉ với một thỏi son, hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 3
Cuối cùng là bờ môi mượt mà với thỏi son yêu thích - Ảnh: Internet

Ưu điểm của cách làm này đó là tông màu trên khuôn mặt sẽ đồng nhất tạo cảm giác khỏe khoắn vô cùng dễ thương.

Vậy là chỉ với một thỏi son tươi tắn, bạn đã có thể tiết kiệm thời gian chăm chút phấn mắt hay đánh khối má mà vẫn đảm bảo gương mặt luôn rạng ngời đón ngày mới.

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