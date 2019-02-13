Phụ nữ muốn cuốn hút, xinh đẹp lộng lẫy trong ngày Valentine, học ngay 3 phong cách trang điểm này

Học ngay 3 phong cách trang điểm sau đây để áp dụng cho ngày 14/2 sắp đến, chắc chắn bạn sẽ sở hữu diện mạo nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Trang điểm là cách để làm tăng vẻ đẹp hữu hiệu và tức thời, do đó, trong dịp Valentine sắp tới, phụ nữ có thể áp dụng phương pháp này. Ngoài ra, đây là thời điểm sau Tết, làn da rất dễ xỉn màu và sần sùi, trong trường hợp này trang điểm là cách tuyệt vời để che giấu đi các khuyết điểm.

Dưới đây là 3 phong cách makeup cực kỳ thu hút, nổi bật mà phụ nữ nên áp dụng trong ngày 14/2 sắp đến. Phong cách trang điểm cùng tông Nếu áp dụng phương pháp này, bạn cần sử dụng màu mắt, môi và má hồng cùng tông với nhau. Kiểu makeup này mang đến vẻ đẹp rất tự nhiên và nữ tính.

Phong cách trang điểm cùng tông còn có tên gọi khác là Monochrome với quy tắc màu son môi, phấn mắt và má hồng phải na ná nhau. Với bức ảnh này, cô gái đã sử dụng tông màu hồng đào cực kỳ tươi mới và tràn đầy sức sống - Ảnh: Internet Nếu mong muốn sở hữu vẻ ngoài thu hút, quyến rũ của gái Tây, bạn nên chọn tông trang điểm hồng nude. Lưu ý, thêm một lớp son bóng để làm tăng sự gợi cảm - Ảnh: Internet Trang điểm tông cam đất, cam san hô là xu hướng rất được ưa chuộng từ cuối năm 2018 đến nay. Với kiểu makeup này, phụ nữ trông rất tự nhiên, thu hút mà không quá lòe loẹt - Ảnh: Internet Phong cách trang điểm hoa anh đào Nếu là một tín đồ của các phương pháp làm đẹp từ Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ biết phong cách trang điểm ngọt ngào và điệu đà này. Lấy ý tưởng từ cánh hoa anh đào màu hồng thanh thoát, kiểu makeup này giúp phụ nữ trông nhẹ nhàng, đằm thắm hơn rất nhiều. Ngọt ngào, nữ tính và cực kỳ trẻ trung với cách trang điểm hoa anh đào. Nhờ chọn tông màu hồng phấn nên làn da trắng mịn của cô nàng này càng được tôn lên. Chắc chắn khi áp dụng kiểu makeup này, ngày lễ 14/2 này, bạn sẽ cực kỳ thu hút - Ảnh: Internet Phù thủy trang điểm xứ Hàn - Pony áp dụng phong cách hoa anh đào, tuy nhiên, cô chọn tông màu hồng cam nên vẻ ngoài có phần già dặn hơn. Nhưng ngược lại, Pony trông cực kỳ quyến rũ và thu hút - Ảnh: Internet Đây là cách trang điểm hoa anh đào cho cô nàng yêu thích phong cách gợi cảm, quyến rũ. Chọn màu son môi hồng ánh tím, lông mi được chuốt kĩ lưỡng, đường eyeliner sắc sảo càng làm tôn lên các đường nét thanh tú trên khuôn mặt - Ảnh: Internet Phong cách trang điểm quyến rũ Chỉ cần một thỏi son đỏ với kiểu đánh dày, che lắp viền môi, phụ nữ sẽ trở nên quyến rũ một cách tự nhiên. Đây là kiểu makeup phù hợp với những cuộc hẹn vào buổi tối vì áp dụng vào ban ngày sẽ khiến bạn trông hơi "lố" và lòe loẹt. Son đỏ ánh kim cực kỳ quyến rũ và sang chảnh - Ảnh: Internet Màu đỏ rượu cực kỳ phù hợp với những cuộc hẹn buổi tối, tiệc tùng - Ảnh: Internet Son màu đỏ gạch được tô theo kiểu ombre rất thời thượng và có sức hút. Cộng với cách kẻ chân mày rậm, sắc nét và màu mắt cá tính, bạn gái sẽ trở thành tâm điểm ánh nhìn với kiểu trang điểm này - Ảnh: Internet Tùy thuộc vào cá tính của bản thân mà bạn gái có thể chọn lựa các phong cách trang điểm nhí nhảnh, nữ tính hay quyến rũ trên để áp dụng. Dù makeup theo kiểu nào, chắc chắn bạn vẫn sẽ trở nên xinh đẹp, rạng ngời và nổi bật trong dịp Valentine năm nay.

2 bí kíp makeup đơn giản nhưng "max" xinh của Michelle Phan: một kiểu sang chảnh, một kiểu "hack" tuổi cực hiệu quả Nếu bạn không có nhiều thời gian tô vẽ hay đơn giản là lười makeup nhưng vẫn muốn mình thật xinh tươi mỗi ngày, hãy tham khảo ngay 2 bí kíp này của Michelle Phan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-muon-cuon-hut-xinh-dep-long-lay-trong-ngay-valentine-hoc-ngay-3-phong-cach-trang-diem-nay-314995.html