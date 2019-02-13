Phụ nữ muốn cuốn hút, xinh đẹp lộng lẫy trong ngày Valentine, học ngay 3 phong cách trang điểm này

Học ngay 3 phong cách trang điểm sau đây để áp dụng cho ngày 14/2 sắp đến, chắc chắn bạn sẽ sở hữu diện mạo nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.
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Trang điểm là cách để làm tăng vẻ đẹp hữu hiệu và tức thời, do đó, trong dịp Valentine sắp tới, phụ nữ có thể áp dụng phương pháp này.
Ngoài ra, đây là thời điểm sau Tết, làn da rất dễ xỉn màu và sần sùi, trong trường hợp này trang điểm là cách tuyệt vời để che giấu đi các khuyết điểm.
Dưới đây là 3 phong cách makeup cực kỳ thu hút, nổi bật mà phụ nữ nên áp dụng trong ngày 14/2 sắp đến.
Phong cách trang điểm cùng tông
Nếu áp dụng phương pháp này, bạn cần sử dụng màu mắt, môi và má hồng cùng tông với nhau. Kiểu makeup này mang đến vẻ đẹp rất tự nhiên và nữ tính.
Phong cách trang điểm hoa anh đào
Nếu là một tín đồ của các phương pháp làm đẹp từ Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ biết phong cách trang điểm ngọt ngào và điệu đà này. Lấy ý tưởng từ cánh hoa anh đào màu hồng thanh thoát, kiểu makeup này giúp phụ nữ trông nhẹ nhàng, đằm thắm hơn rất nhiều.
Phong cách trang điểm quyến rũ
Chỉ cần một thỏi son đỏ với kiểu đánh dày, che lắp viền môi, phụ nữ sẽ trở nên quyến rũ một cách tự nhiên. Đây là kiểu makeup phù hợp với những cuộc hẹn vào buổi tối vì áp dụng vào ban ngày sẽ khiến bạn trông hơi "lố" và lòe loẹt.
Tùy thuộc vào cá tính của bản thân mà bạn gái có thể chọn lựa các phong cách trang điểm nhí nhảnh, nữ tính hay quyến rũ trên để áp dụng. Dù makeup theo kiểu nào, chắc chắn bạn vẫn sẽ trở nên xinh đẹp, rạng ngời và nổi bật trong dịp Valentine năm nay.