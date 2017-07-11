Hướng dẫn trang điểm tự nhiên đi làm cho các nàng công sở đẹp lung linh

Trang điểm 11/07/2017 10:21

Trang điểm tự nhiên đi làm sẽ giúp các nàng thêm phần lung linh và tự tin hơn. Tuy nhiên trang điểm như thế nào cho tự nhiên, tôn lên nét đẹp vốn có, hài hòa với từng khuôn mặt thì bài viết này sẽ giới thiệu cho các chị em nhé!

Nếu bạn gái nào tỏ vẻ ngại ngùng về việc trang điểm tự nhiên đi làm thì hãy bỏ đi nhé. Trang điểm sẽ làm bạn xinh và rạng rỡ hơn. Nhất là trong thời đại ngày nay, việc chỉnh chu cho bản thân gọn gàng cùng với gương mặt tươi tắn sẽ nổi bật lên vẻ đẹp rất riêng mà còn giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả hơn.

Hướng dẫn cách trang điểm tự nhiên đi làm nhanh chóng

Các nàng công sở luôn lo lắng, trang điểm tự nhiên đi làm sẽ tốn rất nhiều thời gian, trễ thời gian đến công sở. Cách trang điểm dưới đây rất đơn giản, giúp các nàng bước chân vào văn phòng với gương mặt xinh tươi tràn đầy sức sống mà chỉ tốn 5 phút thôi.

Chỉ với 3 bước trang điểm đơn giản sau đây sẽ giúp các nàng công sở luôn xinh tươi:

Bước thứ 1:

Đầu tiên, các nàng hãy thoa nhẹ một chút kem nền lên trán, mũi, má và nhẹ nhàng tán một cách đều đặn lên toàn khuôn mặt. Tiếp theo, bạn nên phủ thêm 1 lớp phấn mỏng, giúp lớp nền thâm mịn và đẹp. Như vậy, bạn sẽ tự tin có 1 làn da trắng và mịn màng tự nhiên.

Đánh phần nền đều giúp da trắng hồng tự nhiên.
Đánh phần nền đều giúp da trắng hồng tự nhiên. Ảnh internet

Bước thứ 2:

Bạn lấy cọ đánh nhẹ một lớp phấn má hồng giúp gương thêm phần hồng hào hơn. Bạn đánh phấn từ má hướng lên thái dương. Đặc biệt, ở vùng mắt dùng một ít bóng mắt nhũ với màu nâu, màu ánh trai hoặc màu hồng, lấy tay phủ thật đều lên bầu mắt trông thật tự nhiên.

Bước thứ 3:

Bạn cần chú trọng vào cách trang điểm lông mi. Bạn nên kẹp lông mi cong một cách tự nhiên, sau đó sử dụng mascara chuốt nhẹ lên hàng mi. Còn đối với môi thì bạn chỉ việc tô một chút son màu nude hoặc son màu hồng nhạt để tạo độ tươi tắn cho khuôn mặt.

Với cách trang điểm đi làm này tạo nên sự gợi cảm hấp dẫn, giúp bạn thật sự tươi tắn tự nhiên, tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.

Một số mẹo nhỏ cần lưu ý khi trang điểm tự nhiên đi làm

Trang điểm tự nhiên đi làm đòi hỏi nhiều nguyên tắc hơn so với đi tiệc hay đi chơi. Bởi vì trang điểm đi làm không được quá lố, cũng không nên quá nhạt khiến khuôn mặt nhợt nhạt. Vì vậy, các nàng hãy áp dụng một số mẹo sau để trang điểm tự nhiên đi làm thêm phần tự tin, nở nụ cười tươi mỗi khi bước đến văn phòng làm việc.

Đánh mà hồng giúp khuôn mặt tươi tắn và xinh hơn.
Đánh mà hồng giúp khuôn mặt tươi tắn và xinh hơn. Ảnh internet

  • Trang điểm tự nhiên đi làm bạn cần trau chuốt vào lớp phấn nền. Bạn nên dùng lớp phấn nền càng ít càng tốt. Thay vào đó hãy dùng kem che khuyết điểm để che được các quầng thâm của bạn, nhất là quầng thâm của mắt.
  • Bạn nên chọn những màu trung tính để trông mắt thật tự nhiên, hấp dẫn và đầy quyến rũ.
  • Phấn má thì bạn nên dùng những gam màu ấm và tự nhiên như là màu cánh hồng hoặc màu mơ chín, trông tự nhiên, giúp bạn tươi tắn cả ngày.  

Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận trong việc trong việc chọn màu son môi. Như vậy sẽ dễ tạo liên kết màu từ mắt đến môi, giúp đôi mắt có hồn và môi không quá rực rỡ. Bạn nên tạo điểm nhấn cho mắt bằng cách đánh phấn High – light. Đồng thời nên kết hợp với màu son hồng nhẹ, tránh dùng màu cam hay hồng cánh sen đây không phải là loại son thích hợp khi bạn ở nơi công sở. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng loại phấn nền có màu ấm để giúp cho khuôn mặt không quá nổi bật hay loè loẹt.

Chọn màu son hồng nhẹ giúp da sáng, tự nhiên hơn.
Chọn màu son hồng nhẹ giúp da sáng, tự nhiên hơn. Ảnh internet

Hy vọng với những thông tin mà bài viết chia sẻ, bạn hãy tự tin trang điểm tự nhiên đi làm và khai thác hết lợi thế của phái đẹp nhé!

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