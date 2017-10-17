6 mẹo đơn giản giúp nàng đạt được lớp trang điểm trong suốt, tươi trẻ bất chấp tuổi tác như gái Hàn

Để đạt được lớp trang điểm có độ mịn màng, căng bóng, bạn phải dưỡng ẩm thật tốt cho da. Một chút kem dưỡng ẩm sẽ giúp bạn làm được điều này.

Không chỉ có tác dụng cấp ẩm, kem dưỡng ẩm còn bảo vệ làn da khỏi những yếu tố gây hại từ mỹ phẩm và hơn hết là giúp lớp trang điểm của bạn bám lâu và tự nhiên hơn. Chỉ với một lớp kem dưỡng mỏng, làn da bạn trông lúc nào cũng thật tươi tắn và đầy sức sống.

Nếu không phải dự sự kiện gì đặc biệt, thì những loại chì kẻ mày màu nhạt sẽ là bạn đồng hành tuyệt vời giúp bạn luôn trẻ trung. Chỉ cần nhẹ nhàng vẽ theo dáng mày sẵn có là đã đủ để khuôn mặt bạn mềm mại và thanh tú.

3. Phấn mắt màu sáng

Thay vì sử dụng những gam màu đậm khiến mắt trông có phần sắc nét, già dặn thì phấn mắt màu sáng sẽ mang lại cho bạn sự tươi tắn và một đôi mắt linh hoạt, thân thiện. Tông màu sáng cũng giúp bạn che giấu mí mắt bị sụp xệ hay sưng phù.

4. Sản phẩm trang điểm dạng lỏng

Những sản phẩm trang điểm dạng lỏng có khả năng thẩm thấu tốt hơn và mang lại cho bạn cảm giác thoải mái. Sử dụng những loại sản phẩm này, làn da của bạn còn được cấp thêm nước và độ ẩm nhờ đó làn da sẽ mịn màng, căng bóng hơn.

5. Màu son tươi sáng

Hồng tươi, đỏ tươi, đỏ cam…là những màu son cứu vãn nét già nua hiển hiện trên gương mặt. Đây là những gam màu tươi sáng rất được lòng chị em bởi chúng góp phần giúp họ trẻ trung và tươi tắn hơn. Hãy chọn màu son sáng để thấy mình luôn rạng ngời, tươi tắn.

6. Phấn phủ

Hạn chế lượng phấn phủ khi trang điểm giúp khuôn mặt bạn trông tự nhiên thấy rõ. Thực tế, không phải dùng nhiều phấn thì mới che khuyết điểm hoàn hảo, đôi khi việc này còn phản tác dụng khiến những nếp nhăn trên mặt bạn hằn lên rõ hơn.

Lời khuyên tốt nhất là bạn nên sử dụng phấn phủ không màu hoặc nếu không cần thiết thì bạn có thể bỏ qua bước trang điểm này.

Trang điểm đẹp đã khó, trang điểm để phái đẹp luôn trẻ trung, tươi tắn lại càng khó hơn. Với những bí quyết trên, bạn có thể tự tin với khả năng trang điểm của mình để có một diện mạo hoản hảo nhất mỗi khi ra ngoài.