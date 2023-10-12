Ươm mầm hạnh phúc 2023: Cùng viết tiếp 'giấc mơ' cho 100 cặp vợ chồng 'khát con'

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Bệnh viện Mỹ Đức Tp.HCM thực hiện chương trình “Ươm mầm hạnh phúc”.

“Ươm mầm hạnh phúc” là chương trình hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm dành cho các cặp vợ chồng mong con, có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được. Đây là chuỗi chương trình được khởi xướng bởi GS.BS.Nguyễn Thị Ngọc Phượng, cố vấn cấp cao Bệnh viện Mỹ Đức, với mong muốn mang lại hạnh phúc gia đình trọn vẹn cho các gia đình Việt Nam, đặc biệt là các cặp vợ chồng khó khăn trong việc mang thai và gặp nhiều áp lực tài chính. Từ năm 2014 đến nay, chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” đã trải qua 9 mùa ươm mầm thành công, cùng đồng hành với gần 500 cặp vợ chồng mong con có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ chạm đến ước mơ gia đình hạnh phúc.

Gia đình chị Trần Thị Thuỷ - Một trong những "cây hạnh phúc" đã nở hoa kết trái từ chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” năm 2023 dành riêng cho các cặp vợ chồng đang mong con, khát khao một mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Nhiều đôi vợ chồng từng đứng trước bờ vực hôn nhân và chịu nhiều tổn thương vì những định kiến của xã hội khi không sinh được con. Theo GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, các cặp vợ chồng tham gia chương trình “Ươm mầm hạnh phúc 2023” sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí liên quan đến một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi (thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chi phí chọc hút trứng, tạo phôi-nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi, chuyển phôi đông lạnh).

Để tham gia chương trình này, các cặp vợ chồng phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể: Là các trường hợp được chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm, do các bác sĩ chuyên ngành làm việc tại một trong các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm được Bộ Y tế công nhận và chưa có con chung, chưa điều trị hoặc đã thất bại ≤3 lần chuyển phôi, chưa đủ điều kiện kinh tế thực hiện thụ tinh ống nghiệm… 100 hồ sơ được chọn lựa, phù hợp các điều kiện tham gia chương trình, sẽ bắt đầu quá trình điều trị từ ngày 16/11/2023 tại các cơ sở IVFMD thuộc các bệnh viện tham gia chương trình: IVFMD Tân Bình, Bệnh viện Mỹ Đức (TP. HCM): 40 ca; IVFMD Phú Nhuận, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận (TP. HCM): 25 ca; IVFMD SIH, Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn (TP. HCM): 5 ca; IVFMD Bình Dương, Bệnh viện Đa Khoa Phương Chi (tỉnh Bình Dương): 5 ca; IVFMD Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): 10 ca và IVFMD Family, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (TP. Đà Nẵng): 15 ca. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 16/10/2023 đến 31/10/2023. Chương trình chính thức nhận hồ sơ từ ngày 16-31/10/2023. Thông tin chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn tham gia, hướng dẫn thủ tục và bộ hồ sơ đăng kí tại website https://ivfmd.vn/chuong-trinh-uom-mam-hanh-phuc-10-mua-hoa

Long An ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên: Các trường hợp tiếp xúc gần phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày Nam bệnh nhân ở Long An có nhiều biểu hiện nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ và đi khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Nam bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi rút đậu mùa khỉ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uom-mam-hanh-phuc-2023-cung-viet-tiep-giac-mo-cho-100-cap-vo-chong-khat-con-623457.html