Triển khai kế hoạch khám sức khoẻ miễn phí cho người cao tuổi ở TP.HCM

Các quận huyện có số người cao tuổi đông nhất bao gồm: TP Thủ Đức (95.269 người), quận Bình Thạnh (82.692 người), quận Gò Vấp (67.860 người), quận 8 (65.227 người)…

Người cao tuổi có thể khám sức khỏe tại các trung tâm y tế, trạm y tế, bệnh viện quận, huyện hoặc bệnh viện đa khoa khu vực có giấy phép hoạt động, có đủ nhân sự và trang thiết bị…

Mỗi nơi khám phải thành lập các “Tổ khám sức khỏe”, mỗi tổ sẽ có từ 3-5 thành viên gồm bác sĩ nội tổng quát, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh…

“Người chịu trách nhiệm chuyên môn, kỹ thuật chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả khám sức khỏe do đơn vị mình thực hiện”, Sở Y tế nhấn mạnh.

Sau khi khám sức khỏe xong, các đơn vị này phải kết luận tình trạng sức khỏe và thông tin kết quả khám sức khỏe cho người cao tuổi trong thời gian từ 24-48 giờ.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, Sở Y tế cho biết, khi khám sức khỏe, người cao tuổi sẽ được làm xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu (định lượng glucose, định lượng creatinin, định lượng triglycerid, định lượng LDL-C).

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm Y tế phường 5, quận 3, TP.HCM - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trường hợp nếu phát hiện người cao tuổi có các dấu hiệu nghi ngờ các bệnh lý, nhân viên y tế sẽ giới thiệu đến bệnh viện xét nghiệm chuyên sâu nếu trạm y tế không có đủ cơ sở, vật chất, trang thiết bị.

Trường hợp nếu người cao tuổi không thể di chuyển đến điểm khám sức khỏe, các trạm y tế phải cử nhân sự đến nhà để tổ chức thăm khám.

Ngoài ra, người cao tuổi sẽ được cấp phát thuốc điều trị theo gói can thiệp thiết yếu về bệnh không lây nhiễm trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của WHO (gọi tắt là WHO PEN).