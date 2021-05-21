TP.HCM: Tạm dừng rạp chiếu phim, karaoke, dịch vụ tiệc cưới, phòng gym... từ 0h ngày 22/5

Mới đây, cơ quan chức năng TP.HCM đã có văn bản gửi đến các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn về việc tạm dừng hoạt động một số loại hình kinh doanh để phòng dịch, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết từ 0h ngày 22/5.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 21/5, UBND TP.HCM có văn bản khẩn đến các đơn vị chỉ đạo tạm dừng hoạt động một số loại hình kinh doanh dịch vụ gồm: cơ sở vật lý trị liệu; massage; xông hơi; các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí; sân khấu ca nhạc; sân khấu kịch; rạp chiếu phim; trung tâm - nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức; vũ trường, quán bar; karaoke; hát với nhau; pub; beer club; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, truy cập Internet; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga,.); các trung tâm thể dục thể thao và các khu tập luyện thể thao công cộng trên địa bàn TP. Đồng thời tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện và các công viên trên địa bàn TP, chú ý thực hiện giãn cách và hạn chế tập trung đông người.

Tại phố đi bộ Bùi Viện và các công viên trên địa bàn TP, chú ý thực hiện giãn cách và hạn chế tập trung đông người - Ảnh: Internet Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, UBND TP yêu cầu tạm dừng hình thức phục vụ tại chỗ đối với các hộ gia đình hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; tăng cường hình thức bán hàng mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Các nhà hàng, kể cả nhà hàng trong khách sạn được hoạt động nhưng phải bố trí chỗ ngồi thông thoáng, bảo đảm khoảng cách giữa 2 người từ 2 mét trở lên, không phục vụ quá 20 người trở lên cùng một lúc.

Ngoài việc kiểm tra trực tiếp các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chủ tịch UBND Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện hình thức phạt nguội qua hệ thống camera. TP.HCM cũng tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, tận dụng các thiết bị truyền thông Internet, không tổ chức các cuộc họp tập trung trên 30 người tham dự trong một phòng. Cấm tụ tập nhiều hơn 20 người ở bên ngoài các công sở, trường học và bệnh viện. Đồng thời, tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào đối với tất cả mọi người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan đơn vị. Hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt: tất cả các chuyến xe đều phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến, hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Hoạt động vận tải khách bằng taxi và xe ô tô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ vẫn được duy trì hoạt động nhưng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Không vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định. Đề nghị không sử dụng hệ thống điều hòa và mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách. Thời gian áp dụng các nội dung nêu trên bắt đầu từ ngày 22/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tam-dung-rap-chieu-phim-karaoke-dich-vu-tiec-cuoi-phong-gym-tu-0h-ngay-22-5-405993.html