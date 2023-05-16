TP.HCM: 'Bất khả kháng' cạn kiệt nhiều loại vắc xin, Sở Y tế 'cầu cứu'

Tin y tế 16/05/2023 09:29

Mới đây, Sở Y tế TPHCM cho biết, vaccine DPT-VGB-HiB và vaccine DPT đã hết hoàn toàn. Đồng thời, các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng đang còn số lượng rất ít.

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ ngày 15/5, các cơ sở tiêm chủng tại TP.HCM đã hết hoàn toàn vắc xin DPT-VGB-HiB (vaccine phối hợp 5 trong 1, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib) và DPT (có tác dụng phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván).

TP.HCM: 'Bất khả kháng' cạn kiệt nhiều loại vắc xin, Sở Y tế 'cầu cứu' - Ảnh 1
Vaccine DPT-VGB-HiB - Ảnh: Internet

Sở Y tế cho biết, vaccine DPT-VGB-HiB được cấp lần gần nhất vào tháng 10/2022 và đã hết từ đầu tháng 3/2023. Còn vaccine DPT được cấp lần gần nhất là tháng 2 và cũng hết từ đầu tháng 5.

TP.HCM: 'Bất khả kháng' cạn kiệt nhiều loại vắc xin, Sở Y tế 'cầu cứu' - Ảnh 2
Vaccine DPT - Ảnh: Internet

Đồng thời, các loại vắc xin khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ còn với số lượng rất hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm.

Theo đó, đến cuối tháng 5/2023, TP sẽ hết các loại vắc xin viêm gan B, vắc xin viêm não Nhật Bản. Đến giữa tháng 6-2023, sẽ hết vắc xin lao (BCG). Đến tháng 7/2023 sẽ hết vắc xin bại liệt (bOPV) và vắc xin sởi. Đến tháng 8/2023 sẽ hết vắc xin uốn ván (VAT) và đến hết tháng 9/2023 sẽ hết vắc xin sởi và rubella (MR).

Từ trước đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) đã chỉ đạo báo cáo dự trù vaccine trong chương trình TCMR và được cung ứng vaccine từ Viện Pasteur TPHCM mỗi 2 tháng. Lần gần nhất, HCDC nhận vaccine là ngày 24/4.

Ngày 3/4, Bộ Y tế ban hành văn bản số 1810 về việc chuyển các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số thành nhiệm vụ chi thường xuyên. Cụ thể, từ năm 2023, Bộ Tài chính không bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế mua vaccine cho TCMR, vitamin A cho trẻ em dưới 5 tuổi, thuốc kháng HIV (ARV), thuốc chống lao cho các đối tượng không có thẻ Bảo hiểm y tế... mà đề nghị thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để triển khai mua sắm, cung ứng thuốc, vaccine.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, mặc dù tình trạng gián đoạn cung ứng một số loại vaccine trong chương trình TCMR hiện nay là bất khả kháng, các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn vẫn được chỉ đạo duy trì hoạt động thường xuyên theo lịch cố định để tiêm các loại vaccine hiện còn. Trẻ đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm cũng được lập danh sách để mời ra tiêm ngay, khi các vaccine có nguồn cung trở lại.

TP.HCM: 'Bất khả kháng' cạn kiệt nhiều loại vắc xin, Sở Y tế 'cầu cứu' - Ảnh 3
các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn vẫn được chỉ đạo duy trì hoạt động thường xuyên theo lịch cố định - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước tình hình này, Sở Y tế TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và xây dựng kế hoạch cung ứng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại TP năm 2023, trong đó chỉ đạo các đơn vị tiến hành thủ tục mua sắm theo đúng quy định, cụ thể là giao HCDC xây dựng kế hoạch đấu thầu vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế về việc dự trù vaccine trong TCMR trong thời gian còn lại của năm 2023 và dự trữ 6 tháng đầu năm 2024, để được cung ứng như trước.

5 trường hợp tử vong do COVID-19 trong tuần, những ai cần tiêm vaccine tránh nguy cơ cao?

5 trường hợp tử vong do COVID-19 trong tuần, những ai cần tiêm vaccine tránh nguy cơ cao?

Tuần qua đã ghi nhận 5 ca tử vong do COVID-19. Các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh người dân vẫn cần tuân thủ 2K, tiêm vaccine phòng bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tiem vaccine het vaccine vaccine DPT-VGB-HiB vaccine DPT

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg