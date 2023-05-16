Sở Y tế cho biết, vaccine DPT -VGB-HiB được cấp lần gần nhất vào tháng 10/2022 và đã hết từ đầu tháng 3/2023. Còn vaccine DPT được cấp lần gần nhất là tháng 2 và cũng hết từ đầu tháng 5.

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ ngày 15/5, các cơ sở tiêm chủng tại TP.HCM đã hết hoàn toàn vắc xin DPT-VGB-HiB (vaccine phối hợp 5 trong 1, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib) và DPT (có tác dụng phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván).

Theo đó, đến cuối tháng 5/2023, TP sẽ hết các loại vắc xin viêm gan B, vắc xin viêm não Nhật Bản. Đến giữa tháng 6-2023, sẽ hết vắc xin lao (BCG). Đến tháng 7/2023 sẽ hết vắc xin bại liệt (bOPV) và vắc xin sởi. Đến tháng 8/2023 sẽ hết vắc xin uốn ván (VAT) và đến hết tháng 9/2023 sẽ hết vắc xin sởi và rubella (MR).

Đồng thời, các loại vắc xin khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ còn với số lượng rất hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm.

Từ trước đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) đã chỉ đạo báo cáo dự trù vaccine trong chương trình TCMR và được cung ứng vaccine từ Viện Pasteur TPHCM mỗi 2 tháng. Lần gần nhất, HCDC nhận vaccine là ngày 24/4.

Ngày 3/4, Bộ Y tế ban hành văn bản số 1810 về việc chuyển các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số thành nhiệm vụ chi thường xuyên. Cụ thể, từ năm 2023, Bộ Tài chính không bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế mua vaccine cho TCMR, vitamin A cho trẻ em dưới 5 tuổi, thuốc kháng HIV (ARV), thuốc chống lao cho các đối tượng không có thẻ Bảo hiểm y tế... mà đề nghị thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để triển khai mua sắm, cung ứng thuốc, vaccine.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, mặc dù tình trạng gián đoạn cung ứng một số loại vaccine trong chương trình TCMR hiện nay là bất khả kháng, các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn vẫn được chỉ đạo duy trì hoạt động thường xuyên theo lịch cố định để tiêm các loại vaccine hiện còn. Trẻ đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm cũng được lập danh sách để mời ra tiêm ngay, khi các vaccine có nguồn cung trở lại.

các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn vẫn được chỉ đạo duy trì hoạt động thường xuyên theo lịch cố định - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước tình hình này, Sở Y tế TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và xây dựng kế hoạch cung ứng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại TP năm 2023, trong đó chỉ đạo các đơn vị tiến hành thủ tục mua sắm theo đúng quy định, cụ thể là giao HCDC xây dựng kế hoạch đấu thầu vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế về việc dự trù vaccine trong TCMR trong thời gian còn lại của năm 2023 và dự trữ 6 tháng đầu năm 2024, để được cung ứng như trước.