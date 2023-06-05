Phụ huynh sững sờ phát hiện thuốc tránh thai, bao cao su trong cặp con: Chuyên gia cảnh báo gì?

Điển hình, một nữ sinh cấp 3 đến bệnh viện để thăm khám trong tình trạng vùng kín bị viêm và chảy dịch. Nữ sinhcho biết, đã bắt đầu quan hệ tình dục từ năm lớp 8. Đáng chú ý, bệnh nhân tiết lộ rằng, bản thân chưa từng sử dụng các biện pháp bảo vệ như bao cao su.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, mới đây, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, trên thực tế trong quá trình khám chữa bệnh, BS Thành đã gặp rất nhiều các bạn trẻ chỉ 15-17 tuổi đã có quan hệ tình dục.

Hay một trường hợp khác, một bà mẹ đưa con tới nhờ bác sĩ tư vấn vì con đã mang thai. Cách đây 1 năm, bà mẹ này đã thấy con thường xuyên uống thuốc tránh thai. Chị hỏi vì sao thì con nói bạn tư vấn uống thuốc tránh thai để mặt giảm mụn. Nhưng sự thật thì con uống để phòng có thai ngoài ý muốn. Khi bé thú nhận đã mang thai 3 tháng, mẹ của bé đã rất sốc.

Mới đây, BS Thành tiếp nhận tư vấn trường hợp của chị Huyền (tên nhân vật đã được thay đổi), một nhân viên văn phòng tại Hà Nội bày tỏ nỗi lo lớn nhất là khi con gái học lớp 11 biết yêu và xa hơn làm chuyện người lớn sẽ dẫn đến học hành sa sút. Đặc biệt, từ khi phát hiện thuốc tránh thai trong cặp con gái, chị Huyền mất ăn, mất ngủ. Chị càng lo lắng hơn khi nghe đồng nghiệp bàn tán về việc học sinh thời nay hư và quan hệ sớm. Nếu không may con có bầu thì tương lai dường như sẽ chẳng còn.

Cần nhìn nhận một thực tế là độ tuổi dậy thì của các con bây giờ sớm hơn chúng ta 1 - 2 năm. Bản thân việc dậy thì khiến nội tiết tố tăng vọt trong người các con, thôi thúc các con tò mò đến chuyện ấy và tham gia tình dục sớm hơn thế hệ trước đây.

Chuyên gia cảnh báo

Các vị phụ huynh không thể đánh đồng và cho rằng "Các con hư hỏng, bố mẹ trước đây không như thế".

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, có khoảng 50% bạn trẻ ở Việt Nam hiện nay quan hệ tình dục lần đầu không đeo bao cao su. Đây là một thực trạng rất đáng cảnh báo về kiến thức tình dục an toàn ở đa phần các bạn trẻ lại rất thiếu hụt.

Thực tế hiện nay, trẻ yêu sớm, do đó cha mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón nhận việc con mình học cấp 2, cấp 3 đã yêu, thậm chí đã có quan hệ tình dục. Chúng ta không thể ứng dụng sự trưởng thành của mình ngày xưa để đặt vào cuộc sống của chúng

Nếu chỉ cấm đoán, ngăn chặn, chúng ta chắc chắn không thể chặn được mãi. Nhưng nếu chúng ta cung cấp vũ khí, sức đề kháng cho các con, cùng đồng hành thì trẻ sẽ dễ vượt qua được giai đoạn này. Phụ huynh cần lên kịch bản nếu rơi vào từng tình huống sẽ xử lý ra sao.

Bố mẹ nên chia sẻ với con nhiều để biết nhu cầu thực tại bên trong cơ thể con - Ảnh: Báo Dân trí

"Bố mẹ nên chia sẻ với con nhiều để biết nhu cầu thực tại bên trong cơ thể con. Nếu bạn chỉ sốc khi thấy con mang bao cao su ở cặp, bạn la mắng con mình, chắc chắn, các con sẽ không chia sẻ với bạn nữa.

Khi trẻ mắc các bệnh đường tình dục hay mang thai, trẻ sẽ âm thầm tìm tới các cơ sở y tế chui điều trị, phá thai", BS Thành chi sẻ.

Nhiều phụ huynh vội la mắng khi thấy con mình mới học cấp 3 hoặc thậm chí lớp 8, lớp 9 có bao cao su, thuốc tránh thai trong ví nhưng nếu suy xét ở góc độ nào đó thì con bạn đang đi đúng hướng. Điều này chứng tỏ, các con đã tự học cách bảo vệ mình trước các nguy hiểm của bệnh liên quan tới tình dục cũng như mang thai ngoài ý muốn.

Việc ham muốn tình dục ở lứa tuổi vị thành niên là ham muốn tự nhiên, không ai có thể ngăn cấm. Thay vì tìm cách cấm đoán thì người lớn nên cung cấp cho giới trẻ những kiến thức để tự bảo vệ mình.